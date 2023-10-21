«Сельта» сыграет на своем поле с «Атлетико» Мадридом в рамках 10-го тура испанской Примеры. Матч пройдет 21 октября, в 22:00 (мск). «Сельта» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

Галисийцы довольно неудачно начали чемпионат и пока располагаются в зоне вылета на 18-м месте с 6 очками. Безвыигрышная серия «Сельта» достигла уже пяти матчей в чемпионате.

Летом команду возглавил именитый Рафаэль Бенитес, но даже ему с громадным опытом пока не удается наладить игру команды и поднять ее хотя бы в середину турнирной таблицы.

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В последнем туре «Сельта» сыграла вничью с «Хетафе» 2:2, дважды отыгрываясь по ходу первого тайма. Отличились француз Жонатан Бамба и норвежец Йорген Ларсен. Несмотря на довольно неплохой состав по меркам Ла Лиги игра галисийцев пока не впечатляет.

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Поблекла игра многолетнего лидера и капитана Яго Аспаса, у него еще нет ни одного забитого гола в чемпионате. Есть проблемы в обороне, где большего ждали от шведа Карла Старфельта, не лучшим образом действует и средняя линия.

«Атлетико»

«Матрасники» довольно уверенно начали текущий чемпионат и идут на четвертой строчке в Ла Лиге, отставая от лидера «Реала» на пять очков. При этом у них есть игра в запасе.

Победная серия «Атлетико» достигла уже четыре матча. В последнем туре перед паузой на сборные подопечные Диего Симеоне обыграли в непростом поединке «Реал Сосьедад» со счетом 2:1, вырвав победу на последних минутах. Отличились Самуэль Лино и Антуан Гризманн.

Вообще в нынешнем сезоне «Атлетико» действует очень результативно и не в самой типичной атакующей манере при Диего Симеоне. У команды уже 20 забитых мячей в восьми матчах. Больше только у «Барселоны».

Очень ярко выглядят лидеры: Альваро Мората и Антуан Гризманн, забившие на двоих девять мячей. По-прежнему надежен в воротах Ян Облак, уверенно действует и трио центральных защитников.

Ставки и прогнозы

Фаворитом встречи букмекеры считают «Атлетико», и это вполне оправдано. На их победу дают — 2,16. Ничья оценивается в — 3,5. Викторию «Сельты» можно забрать за — 3,6.

Учитывая яркую атакующую и результативную игру коллектива Диего Симеоне и не самую надежную игру в обороне дружины Рафы Бенитеса стоит ждать забитых мячей.

Неплохим выбором станет прогноз на тотал больше 2.5 за приличный коэффициент 2,02.

В качестве более рискового варианта можно попробовать ставку на победу «Атлетико» с форой минус 1 за 3,6. «Матрасники» в этом сезоне, забив один мяч, не останавливаются, а стремятся отличиться еще. Единственное, что может внести коррективы в текущую форму, это пауза на матчи сборных.