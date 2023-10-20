«Пюник»
Эта команда на данный момент уверенно лидирует. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 6 очков.
Отметим сверхнадежные тылы команды. «Пюник» в 11 сыгранных матчах пропустил в свои ворота всего 4 мяча.
В предыдущем туре первенства «Пюник» добыл уверенную викторию. Лидер учинил разгром «Арарату» (5:0).
Атака «Пюника» также выглядит блестяще. Игроки команды настреляли уже 27 мячей в ворота соперников.
Нет сомнений, что хозяева будут максимально активны у ворот соперника. У «Пюника» есть ресурсы для добычи уверенной виктории.
«Арарат-Армения»
Эта команда выступает не столь успешно. «Арарат-Армения» на данный момент пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
Команда имеет заметные сложности с надежностью тылов. «Арарат-Армения» пропустил уже 15 мячей в чемпионате.
Минувший тур получился для команды полностью неудачным. «Арарат-Армения» дома был бит «Урарту» (1:2).
До того «Арарат-Армения» выиграл 4 матча кряду. Да и вообще, потенциально команда способна побороться за чемпионство.
Нет сомнений, что «Арарат-Армения» будет стремиться дать бой лидеру. Правда, команда не обыгрывала «Пюник» уже более двух лет.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Пюника» предлагают — 1.97.
На викторию «Арарат-Армении» дают — 3.45, ничья оценена — в 3.40.
У
Наш прогноз — Победа «Пюника» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.52. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.22.