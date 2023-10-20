ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лерой Зане Зане — идеальная замена Салаху? Вингер «Баварии» может вернуться в АПЛ Сборная Бельгии три года возглавляла рейтинг ФИФАИллюзия успеха. Мировой рейтинг ФИФА никого не волнует — и это хорошо Серу ГирассиГирасси, Савио и еще 10 ноунеймов, которые удивили на старте сезона
  • 22:09
    • «Спартак» на выезде одолел «Сочи»
  • 21:58
    • «Сибирь» по буллитам победила «Торпедо»
  • 18:53
    • Котов неожиданно обыграл Сонего во втором круге турнира в Стокгольме
  • 23:58
    • Макарова пробилась в четвертьфинал турнира в Клуже
  • 23:37
    • Неймару предстоит операция из-за разрыва крестообразной связки
  • 22:31
    • «Руна» одержала четвертую победу кряду
  • 22:02
    • «Динамо» победило «Северсталь» по буллитам
    Все новости спорта

    «Пюник» начинает и побеждает!

    «Пюник» — «Арарат-Армения». Ставка (к. 2.52) и прогноз на футбол, чемпионат Армении, 20 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Пюник
    Прогноз и ставки на «Пюник» — «Арарат-Армения»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Пюник»
    «Пюник» сыграет на своем поле с «Арарат-Арменией» в рамках 12-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 20 октября, начало — в 14:00 мск. «Пюник» — «Арарат-Армения»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Армения. Высшая лига 20 Октября 2023 года
    Пюник
  • Ереван
    •  Пюник 14:00 Арарат-Армения Арарат-Армения
  • Ереван
    •

    «Пюник»

    Эта команда на данный момент уверенно лидирует. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 6 очков.

    Отметим сверхнадежные тылы команды. «Пюник» в 11 сыгранных матчах пропустил в свои ворота всего 4 мяча.

    В предыдущем туре первенства «Пюник» добыл уверенную викторию. Лидер учинил разгром «Арарату» (5:0).

    Все прогнозы на футбол

    Атака «Пюника» также выглядит блестяще. Игроки команды настреляли уже 27 мячей в ворота соперников.

    Нет сомнений, что хозяева будут максимально активны у ворот соперника. У «Пюника» есть ресурсы для добычи уверенной виктории.

    «Арарат-Армения»

    Эта команда выступает не столь успешно. «Арарат-Армения» на данный момент пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    Команда имеет заметные сложности с надежностью тылов. «Арарат-Армения» пропустил уже 15 мячей в чемпионате.

  • Все ради команды. Жиру, Пеле и еще 8 полевых игроков, которые надевали вратарские перчатки
  • Десять лучших полевых игроков, которые вынуждены были занять место в рамке ворот
  • 17/10/2023

    • Минувший тур получился для команды полностью неудачным. «Арарат-Армения» дома был бит «Урарту» (1:2).

    До того «Арарат-Армения» выиграл 4 матча кряду. Да и вообще, потенциально команда способна побороться за чемпионство.

    Нет сомнений, что «Арарат-Армения» будет стремиться дать бой лидеру. Правда, команда не обыгрывала «Пюник» уже более двух лет.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Пюника» предлагают — 1.97.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Арарат-Армении» дают — 3.45, ничья оценена — в 3.40.

    У гостей имеются проблемы с надежностью тылов, тогда как «Пюник» по игре выглядит сильнее всех в лиге.

    Наш прогноз — Победа «Пюника» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.52. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.22.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Гремио — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Оттава — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Америка Минейро — Ботафого
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Детройт — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Индепендьенте — Барракас Сентраль
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Интер Майами — Шарлотт
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Гояс — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Васко да Гама — Форталеза
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Байя — Интернасьонал
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Де Минор — Шварцман
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чжан — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Мэйчжоу Хакка — Чжэцзян Профессионал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Насаф — Динамо Самарканд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Пюник» — «Арарат-Армения»: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 20.10.2023. Прогнозы на футбол. «Пюник» начинает и побеждает!
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры