«Пюник» сыграет на своем поле с «Арарат-Арменией» в рамках 12-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 20 октября, начало — в 14:00 мск. «Пюник» — «Арарат-Армения»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пюник»

Эта команда на данный момент уверенно лидирует. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 6 очков.

Отметим сверхнадежные тылы команды. «Пюник» в 11 сыгранных матчах пропустил в свои ворота всего 4 мяча.

В предыдущем туре первенства «Пюник» добыл уверенную викторию. Лидер учинил разгром «Арарату» (5:0).

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Атака «Пюника» также выглядит блестяще. Игроки команды настреляли уже 27 мячей в ворота соперников.

Нет сомнений, что хозяева будут максимально активны у ворот соперника. У «Пюника» есть ресурсы для добычи уверенной виктории.

«Арарат-Армения»

Эта команда выступает не столь успешно. «Арарат-Армения» на данный момент пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Команда имеет заметные сложности с надежностью тылов. «Арарат-Армения» пропустил уже 15 мячей в чемпионате.

Минувший тур получился для команды полностью неудачным. «Арарат-Армения» дома был бит «Урарту» (1:2).

До того «Арарат-Армения» выиграл 4 матча кряду. Да и вообще, потенциально команда способна побороться за чемпионство.

Нет сомнений, что «Арарат-Армения» будет стремиться дать бой лидеру. Правда, команда не обыгрывала «Пюник» уже более двух лет.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Пюника» предлагают — 1.97.

На викторию «Арарат-Армении» дают — 3.45, ничья оценена — в 3.40.

У гостей имеются проблемы с надежностью тылов , тогда как «Пюник» по игре выглядит сильнее всех в лиге.

Наш прогноз — Победа «Пюника» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.52. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.22.