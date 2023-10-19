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    АГМК — «Навбахор». Ставка (к. 2.68) и прогноз на футбол, Кубок Узбекистана, 19 октября 2023 года

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    АГМК сыграет на своем поле с «Навбахором» в рамках 1/2 финала Кубка Узбекистана. Матч пройдет 19 октября, начало — в 16:00 мск. АГМК — «Навбахор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    АГМК

    Эта команда сражается за высокие места. На текущий момент АГМК занимает5 место, на вполне способен на подъем на пьедестал.

    Правда, с надежностью обороны у команды не складывается. В 22 поединках чемпионата АГМК пропустил уже 32 мяча.

    В предыдущем туре чемпионата АГМК разжился тремя очками. Команда сумела справиться с «Кызылкумом» (2:1).

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    Поединки с «Навбахором» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних матчей выигран всего один при двух коллизиях.

    В этом поединке хозяева явно будут активно идти вперед. Нельзя ведь упустить исторический шанс выйти финал!

    «Навбахор»

    Эта команда сейчас активно сражается за чемпионский титул. «Навбахор» находится на 2 месте в таблице, уступая «Пахтакору» лишь на три очка.

    Главной ценностью команды является сильная атака. В 21 матче она сумела настрелять уже 37 мячей в ворота соперников.

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    • В своем последнем поединке «Навбахор» также победил. Команда учинила разгром скромной «Бухаре» (3:0).

    Более того, победная серия команды составляет уже 3 матча. Причем в этих поединках «Навбахор» не пропускал, забив 11 мячей.

    В этой встрече гости наверняка будут действовать с позиции силы. Класс команды явно превосходит квалификацию соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Навбахора» предлагают — 1.94.

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    На викторию АГМК дают — 4.20, ничья оценена — в 3.15.

    Гости прекрасно атакуют, к тому же весьма мощно провели свои последние поединки.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.68. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.40.

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    АГМК — «Навбахор»: прогноз, ставка (2.68), статистика, коэффициенты матча 19.10.2023. Прогнозы на футбол. Ставим на голевое изобилие!
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