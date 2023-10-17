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    Украина не оставит шансов Мальте

    Мальта — Украина. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, отбор на Евро-2024, 17 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Мальта — Украина
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    Сборная Украины
    Сборная Мальты на своем поле примет сборную Украины в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2024. Он пройдет 17 октября, 21:45 (мск). Мальта — Украина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа C 17 Октября 2023 года
    Мальта
  • Валлетта
    •  Мальта 21:45 Украина Украина
  • Киев
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    Мальта

    Команда изначально считалась главным фаворитом в своей группе. После 6-и сыгранных матчей Мальта не набрала ни одного очка, занимая последнее 5-е место. Сборная по сути уже потеряла теоретические шансы на выход в основной этап Евро-2024.

    Мальта полностью провалила квалификацию, забив только один гол за 6 матчей при 15-и пропущенных. Был только один матч, в котором сборная имела реальные шансы зацепиться хотя бы за одно очко, но не получилось — это встреча со сборной Украиной (0:1).

    Коэффициенты матча Мальта — Украина

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    Единственный гол в этом матче Мальта пропустила на 72-й минуте с пенальти. По сути, сборная сама похоронила эту встречу, ведь украинская сборная дважды заработала пенальти.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Предстоящий матч — один из последних шансов хлопнуть дверью перед концом квалификации, но здесь есть одно но. Украина имеет реальные шансы попасть в основной этап Евро-2024, поэтому у гостей будет запредельная мотивация, а сможет ли Мальта забрать очки у голодной до побед Украины? Большой вопрос...

    Украина

    Можно сказать, что украинская сборная здорово проводит квалификацию Евро-2024, всерьез конкурируя с Италией и Англией за выход в основной этап чемпионата Европы. На финишной прямой Украине предстоит настоящая битва против Италии в последнем туре, но сейчас сборной необходимо забрать свои очки в матче с Мальтой.

    За 6 матчей в отборе на Евро-2024 Украина проиграла только Англии (0:2) и Италии (1:2), однажды сыграла вничью и трижды победила. Команда играет довольно консервативно, у нее нет веселого атакующего футбола, но тактика главного тренера пока приносит результат.

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    • Если Украина хочет рассчитывать на попадание в основной этап турнира ей необходимо обыгрывать Мальту, как это случилось 19 июня этого года. В рамках 4-го тура квалификации Украина минимально обыграла предстоящего соперника (1:0).

    Стоит отметить, что команда не лучшим образом играет на чужом поле. К примеру, в гостевой встрече против Северной Македонии Украина провалила 1-й тайм, пропустив 2 безответных гола, но потом собралась и вколотила 3 мяча. Остальные гостевые матчи команда проиграла.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Украины можно поставить за 1.35. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 10.50. Ничья оценена — в 5.10.

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    Определенно, Украина будет иметь большое игровое преимущество. Можно предположить, что гости одержать убедительную победу, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

    Можно сделать ставку на победу Украины с форой (-1.5) с коэффициентом 2.00.

    Еще один прогноз — в этом матче забьет только Украина за 1.95.

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    1.95
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    Мальта — Украина: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 17.10.2023. Прогнозы на футбол. Украина не оставит шансов Мальте
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