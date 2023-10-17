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    Сможет ли Испания U21 разгромить Казахстан U21?

    Казахстан U21 — Испания U21. Ставка (к. 2.00) и прогноз на отборочный турнир Евро-2025, 17 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Казахстан U21 — Испания U21
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    Испания U21
    Молодежная сборная Казахстана сыграет против команды Испании в рамках отборочного турнира Евро-2025. Матч пройдет 17 октября в Астане, начало — в 16:30 мск. Казахстан U21 — Испания U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа B 17 Октября 2023 года
    Казахстан U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа I
    •  Казахстан U21 16:30 Испания U21 Испания U21
  • Мадрид
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    Казахстан U21

    Молодежная сборная Казахстана выступает в этом отборе крайне плохо. Казахстанцы провели два поединка и в обоих потерпели поражения. Более того, Казахстан U21 не смог ни разу поразить ворота соперников, а в свои пропустил целых три мяча.

    В итоге сейчас у казахстанской молодежной команды ни одного заработанного балла и пятое, предпоследнее место в турнирной таблице своей группы. Безусловно, главная команда Казахстана вряд ли сможет рассчитывать даже на борьбу за попадание на Евро-2025.

    Коэффициенты матча Казахстан U21 — Испания U21

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    В октябре казахстанская «молодежка» еще не играла, а вот в сентябре провела два поединка. Сначала подопечные Кайрата Нурдаулетова на выезде проиграли Венгрии (0:2), а затем также в гостях уступили Бельгии (0:1). Отсюда и такие результаты.

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    Во время прошлого европейского отбора Казахстан не смог добыть ни одной победы, набрал лишь два очка и занял последнее место в своей группе. В квалификации он встречался с Шотландией, Турцией, Данией и Бельгией.

    Испания U21

    А вот у испанской «молодежки» дела пока что идут отлично. Команда отлично стартовала в нынешнем отборе, добыв две победы в двух матчах. В итоге молодежная сборная Испании имеет в своем активе шесть очков и возглавляет свою группу.

    Более того, испанцы не пропустили ни одного мяча, а сами семь раз смогли поразить ворота соперников. Также по шесть очков имеют молодежные команды Венгрии и Бельгии, между которыми, скорее всего, развернется борьба за выход на Евро.

    В сентябрьских матчах молодежная сборная Испании на выезде разгромила Мальту (6:0), а в родных стенах минимально сломила сопротивление Шотландии (1:0). А вот в сентябре Испания U21 сенсационно не смогла обыграть в контрольном матче сборную Узбекистана (0:0).

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    • Подопечные Санти Дении ударно выступили на последнем молодежном европейском форуме, дойдя до финала. Они легко прошли свою группе, затем переиграли Швейцарию в четвертьфинале (2:1), Украину в полуфинале (5:1), но проиграли Англии в финале (0:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Испании предлагают поставить за 1.12.

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    На викторию Казахстана дают 18.00, ничья оценена в 8.20.

    Наши прогноз и ставка — крупная победа молодежной сборной Испании.

    Также рискнем и поставим, что Казахстан сможет забить.

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    Казахстан U21 — Испания U21: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 17.10.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли Испания U21 разгромить Казахстан U21?
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