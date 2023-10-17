Молодежная сборная Казахстана сыграет против команды Испании в рамках отборочного турнира Евро-2025. Матч пройдет 17 октября в Астане, начало — в 16:30 мск. Казахстан U21 — Испания U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Казахстан U21

Молодежная сборная Казахстана выступает в этом отборе крайне плохо. Казахстанцы провели два поединка и в обоих потерпели поражения. Более того, Казахстан U21 не смог ни разу поразить ворота соперников, а в свои пропустил целых три мяча.

В итоге сейчас у казахстанской молодежной команды ни одного заработанного балла и пятое, предпоследнее место в турнирной таблице своей группы. Безусловно, главная команда Казахстана вряд ли сможет рассчитывать даже на борьбу за попадание на Евро-2025.

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В октябре казахстанская «молодежка» еще не играла, а вот в сентябре провела два поединка. Сначала подопечные Кайрата Нурдаулетова на выезде проиграли Венгрии (0:2), а затем также в гостях уступили Бельгии (0:1). Отсюда и такие результаты.

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Во время прошлого европейского отбора Казахстан не смог добыть ни одной победы, набрал лишь два очка и занял последнее место в своей группе. В квалификации он встречался с Шотландией, Турцией, Данией и Бельгией.

Испания U21

А вот у испанской «молодежки» дела пока что идут отлично. Команда отлично стартовала в нынешнем отборе, добыв две победы в двух матчах. В итоге молодежная сборная Испании имеет в своем активе шесть очков и возглавляет свою группу.

Более того, испанцы не пропустили ни одного мяча, а сами семь раз смогли поразить ворота соперников. Также по шесть очков имеют молодежные команды Венгрии и Бельгии, между которыми, скорее всего, развернется борьба за выход на Евро.

В сентябрьских матчах молодежная сборная Испании на выезде разгромила Мальту (6:0), а в родных стенах минимально сломила сопротивление Шотландии (1:0). А вот в сентябре Испания U21 сенсационно не смогла обыграть в контрольном матче сборную Узбекистана (0:0).

Подопечные Санти Дении ударно выступили на последнем молодежном европейском форуме, дойдя до финала. Они легко прошли свою группе, затем переиграли Швейцарию в четвертьфинале (2:1), Украину в полуфинале (5:1), но проиграли Англии в финале (0:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Испании предлагают поставить за 1.12.

На викторию Казахстана дают 18.00, ничья оценена в 8.20.

Наши прогноз и ставка — крупная победа молодежной сборной Испании.

Также рискнем и поставим, что Казахстан сможет забить.