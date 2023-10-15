«Лос-Анджелес Гэлакси» сыграет на своем поле против «Реал Солт-Лейк» в рамках очередного матча регулярного чемпионата МЛС. Игра пройдет 15 октября, начало — в 05:30 мск. «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Реал Солт-Лейк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

«Гэлакси» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции МЛС, набрав в 33 матчах 51 очко.

И самое главное, что нужно знать о калифорнийской команде, заключается вот в чем: она уже обеспечила себе участие в плей-офф.

Именно по этой причине «Гэлакси» слегка расслабились на финише регулярного сезона.

Команда Грега Ванни в четырех предыдущих матчах дважды сыграла вничью и потерпела два поражения, при этом пропустив в общей сложности 13 мячей. До этого у клуба из Лос-Анджелеса было 25 пропущенных в 29-ти играх. Как говорится, почувствуйте разницу.

В общем, «Гэлакси» явно не собираются напрягаться в оставшихся матчах «регулярки».

«Реал Солт-Лейк»

«Реал» тем временем находится на четвертой строчке в Западной конференции, набрав в 32 матчах 46 очков.

И гости тоже уже сконцентрированы на плей-офф. Правда, команда Пабло Мастроени выиграла два из трех недавних матчей.

«Реал» набрал по три очка в матчах с «Ванкувером» и «Лос-Анджелесом», после чего уступил дома «Спортинг Канзас-Сити».

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Также интересно, что «Реал Солт Лейк» лучшая команда Запада на выезде. В 15-ти матчах вдали от дома у нее только пять поражений и семь побед.

Прогноз и ставка

На «Лос-Анджелес Гэлакси» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают за 3.96, а победу «Реал Солт-Лейк» — за 2.44.

Будет странно, если в таком матче команды не порадуют зрителей результативным футболом.

К слову, в двух предыдущих матчах между «Гэлакси» и «Реалом» было забито в общей сложности десять мячей.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.06.