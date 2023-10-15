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    Вернется ли Грузия к победам в отборе на Евро-2024?

    Грузия — Кипр. Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, квалификация Евро-2024, 15 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Грузия — Кипр
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    Грузия — фаворит матча
    В воскресенье, 15 октября, в Тбилиси сборная Грузии сыграет против национальной команды Кипра в восьмом туре отбора к Евро-2024. Начало поединка намечено на 16:00 по мск. Грузия — Кипр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа A 15 Октября 2023 года
    Грузия
  • Тбилиси
    •  Грузия 16:00 Кипр Кипр
  • Никосия
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    Грузия

    Сборная играет очень нестабильно в квалификации Евро-2024, занимая 4-е место в своей группе с 4 очками в активе, имея мало шансов побороться за 2-ю строчку, которая позволяет выйти в основной этап турнира.

    Грузия за 4 матча пропустила очень много — 13 голов. Больше пропустил только Кипр. Во многом этому поспособствовал матч позапрошлого тура с Испанией, где грузинская сборная пропустила аж 7 голов, забив всего один.

    Коэффициенты матча Грузия — Кипр

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  • 1.305.3012.00Бонус$9500
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    Сборная начала квалификацию за здравие, но затем случился провал. Сначала Грузия сыграла вничью, потом победила, после чего не набрала ни одного очка.

    Все прогнозы на Евро-2024

    В последней игре в рамках товарищеской встречи коллектив прервал серию поражений из пяти поединков, разгромив Таиланд (8:0), так что к грядущему матчу он подходит с хорошим настроем.

    Кипр

    Кипр очень плохо выступает в квалификации Евро-2024. В шести матчах команда потерпела шесть поражений. До сих пор не набрано ни одного очка.

    У тренерского штаба сборной Кипра очень много работы. Проблем хватает, особенно в обороне. В последних пяти встречах киприоты в сумме пропустили 18 голов.

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  • 05/10/2023

    • Болельщики уже наверняка привыкли к кошмарным результатам. Кипр сначала проиграл дома Шотландии со счетом 0:3, потом в гостях был разбит Испанией (0:6), после чего дома — Норвегией (0:4).

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в семь поединков во всех турнирах при пяти поражениях кряду в последних из них, так что шансов у гостей не уступить мало.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Грузию, коэффициент на победу которой равен 1,31. Успех Кипра оценивается в 10,99, ничья — в 5,39.

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    В восьми последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,82.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,93, ведь в трех из четырех последних матчей гостей реализовывался именно такой сценарий.

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    Грузия — Кипр: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 15.10.2023. Прогнозы на футбол. Вернется ли Грузия к победам в отборе на Евро-2024?
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