«Куяба» сыграет на своем поле с «Крузейро» в рамках 26-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 15 октября, начало — в 03:00 мск. «Куяба» — «Крузейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куяба»

Эта команда вполне логично сражается за выживание. Правда, сейчас «Куяба» поднялась на 11 место турнирной таблицы.

Отрыв от опасной зоны все еще не столь велик — всего 5 очков. Да и атака не блещет, забивая в среднем гол за матч.

В предыдущем туре чемпионата «Куяба» добыла три очка. Дома команда не оставила шансов «Флуминенсе» (3:0).

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Прибавляет позитива и тот факт, что из трех очных встреч с «Крузейро» команда выиграла дважды при одной ничьей. Плюс родные стены должны помочь!

«Куяба» наверняка будет максимально активна в атаке. Хозяева мотивированы обыграть конкурента в борьбе за сохранение прописки в элите.

«Крузейро»

Эта команда на данный момент находится на 15 месте турнирной таблицы. Гандикап от опасной зоны составляет всего три очка.

Главным бичом команды является слабая реализация. В 25 матчах забито всего лишь 24 мяча, хоть и пропускает «Крузейро» меньше гола за матч.

Свой предыдущий поединок «Крузейро» провел неудачно. Дома команда не смогла переиграть «Америку МГ» (1:1).

До того было еще и обидное поражение от «Флуминенсе» (0:1). Хоть и удалось обыграть ныне кризисный «Сантос» (3:0).

Нет сомнений, что гости не собираются отсиживаться в тылах. Надежность обороны явно может помочь в достижении позитивного результата.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Куябы» предлагают — 2.46.

На викторию «Крузейро» дают — 3.02, ничья оценена — в 3.13.

«Крузейро» неплохо обороняется, к тому же мотивирован впервые одолеть столь неудобного для себя соперника .

Наш прогноз — Победа «Крузейро». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.02. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.13.