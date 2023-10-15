ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор ЧаловГол пишем, два в уме. Матч с Камеруном вернул большой футбол в Россию «Бостон Селтикс»«Бостон» и «Мемфис» в лидерах, спад «Лейкерс» и «Денвера». Превью нового сезона НБА СавиоСавио из «Жироны» внезапно разорвал Ла Лигу на старте сезона. Теперь его ждут в «Ман Сити»
  • 13:25
    • Димитров вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае
  • 12:20
    • «Манчестер Сити» заинтересован в подписании Крооса
  • 12:00
    • Агент: «Монако» в будущем не будет препятствовать отъезду Головина в сборную
  • 11:27
    • Мансилья из «Оренбурга» признан лучшим игроком РПЛ в сентябре
  • 11:17
    • Головин может пропустить ближайший матч «Монако»
  • 11:06
    • Блинкова вышла в полуфинал турнира в Гонконге
  • 10:33
    • Сборная Камеруна готова провести еще один матч с Россией
    Все новости спорта

    Три очка для «Крузейро»?

    «Куяба» — «Крузейро». Ставка (к. 3.02) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 15 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Куяба» — «Крузейро»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Крузейро»
    «Куяба» сыграет на своем поле с «Крузейро» в рамках 26-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 15 октября, начало — в 03:00 мск. «Куяба» — «Крузейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 15 Октября 2023 года
    Куяба
  • Бразилия. Серия А
    •  Куяба 03:00 Крузейро Крузейро
  • Бразилия. Серия А
    •

    «Куяба»

    Эта команда вполне логично сражается за выживание. Правда, сейчас «Куяба» поднялась на 11 место турнирной таблицы.

    Отрыв от опасной зоны все еще не столь велик — всего 5 очков. Да и атака не блещет, забивая в среднем гол за матч.

    В предыдущем туре чемпионата «Куяба» добыла три очка. Дома команда не оставила шансов «Флуминенсе» (3:0).

    Все прогнозы на футбол

    Прибавляет позитива и тот факт, что из трех очных встреч с «Крузейро» команда выиграла дважды при одной ничьей. Плюс родные стены должны помочь!

    «Куяба» наверняка будет максимально активна в атаке. Хозяева мотивированы обыграть конкурента в борьбе за сохранение прописки в элите.

    «Крузейро»

    Эта команда на данный момент находится на 15 месте турнирной таблицы. Гандикап от опасной зоны составляет всего три очка.

    Главным бичом команды является слабая реализация. В 25 матчах забито всего лишь 24 мяча, хоть и пропускает «Крузейро» меньше гола за матч.

  • Савио из «Жироны» внезапно разорвал Ла Лигу на старте сезона. Теперь его ждут в «Ман Сити»
  • Бразильский вингер Савио — одно из главных открытий нового сезона
  • Вчера

    • Свой предыдущий поединок «Крузейро» провел неудачно. Дома команда не смогла переиграть «Америку МГ» (1:1).

    До того было еще и обидное поражение от «Флуминенсе» (0:1). Хоть и удалось обыграть ныне кризисный «Сантос» (3:0).

    Нет сомнений, что гости не собираются отсиживаться в тылах. Надежность обороны явно может помочь в достижении позитивного результата.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Куябы» предлагают — 2.46.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Крузейро» дают — 3.02, ничья оценена — в 3.13.

    «Крузейро» неплохо обороняется, к тому же мотивирован впервые одолеть столь неудобного для себя соперника.

    Наш прогноз — Победа «Крузейро». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.02. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.13.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Япония — Канада
  • Футбол
  • Сегодня в 13:35
    •  2.19
  • Прогноз на матч Синякова — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Южная Корея — Тунис
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Эмбер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Латвия (до 21 года) — Ирландия (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сибирь — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Барыс — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Авангард — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Греция (до 21 года) — Хорватия (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Эстония — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Мальта (до 21 года) — Бельгия (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Нигерия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Чехия (до 21 года) — Уэльс (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Швеция (до 21 года) — Молдова (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Куяба» — «Крузейро»: прогноз, ставка (3.02), статистика, коэффициенты матча 15.10.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для «Крузейро»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры