«Куяба»
Эта команда вполне логично сражается за выживание. Правда, сейчас «Куяба» поднялась на 11 место турнирной таблицы.
Отрыв от опасной зоны все еще не столь велик — всего 5 очков. Да и атака не блещет, забивая в среднем гол за матч.
В предыдущем туре чемпионата «Куяба» добыла три очка. Дома команда не оставила шансов «Флуминенсе» (3:0).
Прибавляет позитива и тот факт, что из трех очных встреч с «Крузейро» команда выиграла дважды при одной ничьей. Плюс родные стены должны помочь!
«Куяба» наверняка будет максимально активна в атаке. Хозяева мотивированы обыграть конкурента в борьбе за сохранение прописки в элите.
«Крузейро»
Эта команда на данный момент находится на 15 месте турнирной таблицы. Гандикап от опасной зоны составляет всего три очка.
Главным бичом команды является слабая реализация. В 25 матчах забито всего лишь 24 мяча, хоть и пропускает «Крузейро» меньше гола за матч.
Свой предыдущий поединок «Крузейро» провел неудачно. Дома команда не смогла переиграть «Америку МГ» (1:1).
До того было еще и обидное поражение от «Флуминенсе» (0:1). Хоть и удалось обыграть ныне кризисный «Сантос» (3:0).
Нет сомнений, что гости не собираются отсиживаться в тылах. Надежность обороны явно может помочь в достижении позитивного результата.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Куябы» предлагают — 2.46.
На викторию «Крузейро» дают — 3.02, ничья оценена — в 3.13.
«Крузейро» неплохо обороняется, к тому же
Наш прогноз — Победа «Крузейро». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.02. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.13.