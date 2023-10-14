В субботу, 14 октября, в Праге сборная Украины сыграет против национальной команды Северной Македонии в седьмом туре отбора к Евро-2024. Начало поединка намечено на 16:00 по мск. Украина — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Украина

Национальная команда Украины на прошлом чемпионате Европы выступила весьма неплохо, добравшись там до четвертьфинала, где проиграла Англии.

В текущей квалификации к континентальному первенству «желто-синие» набрали семь пунктов в пяти играх и расположились на третьей строке в своей группе. Причем у итальянцев и македонцев набранных баллов столько же.

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Стартовали украинцы в этой компании с гостевого фиаско от родоначальников футбола 0:2, потом поочередно одолели на выезде 3:2 предстоящего противника и в домашней игре 1:0 Мальту.

Календарь и таблица Евро-2024

А в прошлом месяце сборная Украины расписала почетную мировую с Англией в условно домашнем поединке 1:1 и потерпела выездное поражение от Италии со счетом 1:2.

Северная Македония

Отбор на Евро-2020 стал историческим для сборной Северной Македонии. Команда впервые в истории вышла в финальный этап чемпионата Европы, но там проиграла все три проведенные игры.

В текущем квалификационном цикле «рыси» также претендуют на выход в основную часть турнира. У них семь баллов на счету и четвертая строка, но у итальянцев и украинцев такое же количество пунктов.

Стоит отметить, что македонцы в данной компании смогли обыграть только Мальту — 2:1 на своем поле и 2:0 на выезде. Еще они сыграли вничью с Италией на своем поле 1:1 в прошлом месяце.

А также две встречи балканцы проиграли, уступив на своей арене Украине 2:3 и в гостевом поединке сборной Англии со счетом аж 0:7.

За шесть очных встреч этих сборных четыре раза побеждали украинцы, раз была ничья и раз верх взяли македонцы. Причем только в двух случаях забивали обе стороны.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Украины предлагают — 1.66.

На викторию Северной Македонии дают — 5.45, ничья оценена — в 3.90.

Более мастеровитые украинцы в этой игре должны брать три очка, но македонцы уж точно легко не сдадутся. В общем, рекомендуем ставить на такой исход — победа Украины в один мяч или ничья .

И в то же время, как и в первом поединке этих команд, ожидаем результативного исхода.