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    Украине не отпустит Италию в отрыв?

    Украина — Северная Македония. Прогноз, ставка (к. 1.83) на футбол, квалификация Евро-2024, 14 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Украина — Северная Македония
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    Михаил Мудрик
    В субботу, 14 октября, в Праге сборная Украины сыграет против национальной команды Северной Македонии в седьмом туре отбора к Евро-2024. Начало поединка намечено на 16:00 по мск. Украина — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа C 14 Октября 2023 года

    Украина

    Национальная команда Украины на прошлом чемпионате Европы выступила весьма неплохо, добравшись там до четвертьфинала, где проиграла Англии.

    В текущей квалификации к континентальному первенству «желто-синие» набрали семь пунктов в пяти играх и расположились на третьей строке в своей группе. Причем у итальянцев и македонцев набранных баллов столько же.

    Коэффициенты матча Украина — Северная Македония

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    Стартовали украинцы в этой компании с гостевого фиаско от родоначальников футбола 0:2, потом поочередно одолели на выезде 3:2 предстоящего противника и в домашней игре 1:0 Мальту.

    Календарь и таблица Евро-2024

    А в прошлом месяце сборная Украины расписала почетную мировую с Англией в условно домашнем поединке 1:1 и потерпела выездное поражение от Италии со счетом 1:2.

    Северная Македония

    Отбор на Евро-2020 стал историческим для сборной Северной Македонии. Команда впервые в истории вышла в финальный этап чемпионата Европы, но там проиграла все три проведенные игры.

    В текущем квалификационном цикле «рыси» также претендуют на выход в основную часть турнира. У них семь баллов на счету и четвертая строка, но у итальянцев и украинцев такое же количество пунктов.

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    • Стоит отметить, что македонцы в данной компании смогли обыграть только Мальту — 2:1 на своем поле и 2:0 на выезде. Еще они сыграли вничью с Италией на своем поле 1:1 в прошлом месяце.

    А также две встречи балканцы проиграли, уступив на своей арене Украине 2:3 и в гостевом поединке сборной Англии со счетом аж 0:7.

    За шесть очных встреч этих сборных четыре раза побеждали украинцы, раз была ничья и раз верх взяли македонцы. Причем только в двух случаях забивали обе стороны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Украины предлагают — 1.66.

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    На викторию Северной Македонии дают — 5.45, ничья оценена — в 3.90.

    Более мастеровитые украинцы в этой игре должны брать три очка, но македонцы уж точно легко не сдадутся. В общем, рекомендуем ставить на такой исход — победа Украины в один мяч или ничья.

    И в то же время, как и в первом поединке этих команд, ожидаем результативного исхода.

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    Украина — Северная Македония: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 14.10.2023. Прогнозы на футбол. Украине не отпустит Италию в отрыв?
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