Украина
Национальная команда Украины на прошлом чемпионате Европы выступила весьма неплохо, добравшись там до четвертьфинала, где проиграла Англии.
В текущей квалификации к континентальному первенству «желто-синие» набрали семь пунктов в пяти играх и расположились на третьей строке в своей группе. Причем у итальянцев и македонцев набранных баллов столько же.
Коэффициенты матча Украина — Северная Македония
Стартовали украинцы в этой компании с гостевого фиаско от родоначальников футбола 0:2, потом поочередно одолели на выезде 3:2 предстоящего противника и в домашней игре 1:0 Мальту.
А в прошлом месяце сборная Украины расписала почетную мировую с Англией в условно домашнем поединке 1:1 и потерпела выездное поражение от Италии со счетом 1:2.
Северная Македония
Отбор на Евро-2020 стал историческим для сборной Северной Македонии. Команда впервые в истории вышла в финальный этап чемпионата Европы, но там проиграла все три проведенные игры.
В текущем квалификационном цикле «рыси» также претендуют на выход в основную часть турнира. У них семь баллов на счету и четвертая строка, но у итальянцев и украинцев такое же количество пунктов.
Стоит отметить, что македонцы в данной компании смогли обыграть только Мальту — 2:1 на своем поле и 2:0 на выезде. Еще они сыграли вничью с Италией на своем поле 1:1 в прошлом месяце.
А также две встречи балканцы проиграли, уступив на своей арене Украине 2:3 и в гостевом поединке сборной Англии со счетом аж 0:7.
За шесть очных встреч этих сборных четыре раза побеждали украинцы, раз была ничья и раз верх взяли македонцы. Причем только в двух случаях забивали обе стороны.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Украины предлагают — 1.66.
На викторию Северной Македонии дают — 5.45, ничья оценена — в 3.90.
Более мастеровитые украинцы в этой игре должны брать три очка, но македонцы уж точно легко не сдадутся. В общем, рекомендуем ставить на такой исход —
И в то же время, как и в первом поединке этих команд, ожидаем результативного исхода.