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    Махачкалинцам победы не видать?!

    «Динамо» Махачкала — «Черноморец» Нв. Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, Первая лига, 14 октября 2023 года

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    «Динамо» Махачкала
    «Динамо» Махачкала сыграет на своем поле с «Черноморцем» Нв в рамках 14-го тура чемпионата России. Матч пройдет 14 октября, начало — в 16:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Черноморец» Нв: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 14 Октября 2023 года
    Динамо-Махачкала
  • Махачкала
    •  Динамо-Махачкала 16:00 Черноморец Черноморец
  • Новороссийск
    •

    «Динамо» Махачкала

    Эта команда считается потенциальным соискателем путевки в РПЛ. Сейчас махачкалинцы находятся на 2 месте.

    Главной ценностью команды являются надежные тылы. Динамовцы пропустили в свои ворота всего лишь 6 мячей в 13 матчах.

    В предыдущем туре первенства «Динамо» Махачкала сенсационно проиграло. Дома команда Курбана Бердыева минимально уступила «Акрону».

    Прогнозы на ФНЛ

    А вот с атакой у команды не все так позитивно. В 13 поединках первенства махачкалинцы смогли отличиться всего 14 голами.

    «Динамо» Махачкала наверняка будет активно атаковать. Подопечные Бердыева явно мотивированы реабилитироваться за последний прокол.

    «Черноморец» Нв

    Эта команда в 13 матчах расписала аж 8 паритетов. «Черноморец» Нв на данный момент пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем гандикап от зоны вылета составляет лишь три очка. Вот только побеждают «моряки» крайне редко: всего три виктории.

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    • Минувший тур стал для команды успешным. Команда Константина Зырянова на выезде с минимальным счетом одолела «Ленинградец».

    «Моряки» явно намереваются продлить свою беспроигрышную серию. На текущий момент она составляет всего 3 матча.

    И уж точно «Черноморец» Нв будет стремиться разжиться очками. Тем паче, соперник не особо блещет в плане результативности.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Махачкала предлагают — 1.70.

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    На викторию «Черноморца» Нв дают — 5.34, ничья оценена — в 3.40.

    «Моряки» способны дать бой кому угодно, и явно постараются продлить свой беспроигрышный сериал.

    Наш прогноз — Победа «Черноморца» Нв или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.40.

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    «Динамо» Махачкала — «Черноморец» Нв: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 14.10.2023. Прогнозы на футбол. Махачкалинцам победы не видать?!
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