«Динамо» Махачкала сыграет на своем поле с «Черноморцем» Нв в рамках 14-го тура чемпионата России. Матч пройдет 14 октября, начало — в 16:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Черноморец» Нв: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Махачкала

Эта команда считается потенциальным соискателем путевки в РПЛ. Сейчас махачкалинцы находятся на 2 месте.

Главной ценностью команды являются надежные тылы. Динамовцы пропустили в свои ворота всего лишь 6 мячей в 13 матчах.

В предыдущем туре первенства «Динамо» Махачкала сенсационно проиграло. Дома команда Курбана Бердыева минимально уступила «Акрону».

Прогнозы на ФНЛ

А вот с атакой у команды не все так позитивно. В 13 поединках первенства махачкалинцы смогли отличиться всего 14 голами.

«Динамо» Махачкала наверняка будет активно атаковать. Подопечные Бердыева явно мотивированы реабилитироваться за последний прокол.

«Черноморец» Нв

Эта команда в 13 матчах расписала аж 8 паритетов. «Черноморец» Нв на данный момент пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем гандикап от зоны вылета составляет лишь три очка. Вот только побеждают «моряки» крайне редко: всего три виктории.

Минувший тур стал для команды успешным. Команда Константина Зырянова на выезде с минимальным счетом одолела «Ленинградец».

«Моряки» явно намереваются продлить свою беспроигрышную серию. На текущий момент она составляет всего 3 матча.

И уж точно «Черноморец» Нв будет стремиться разжиться очками. Тем паче, соперник не особо блещет в плане результативности.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Махачкала предлагают — 1.70.

На викторию «Черноморца» Нв дают — 5.34, ничья оценена — в 3.40.

«Моряки» способны дать бой кому угодно , и явно постараются продлить свой беспроигрышный сериал.

Наш прогноз — Победа «Черноморца» Нв или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.40.