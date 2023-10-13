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    Молодые португальцы повторно разгромят белорусов

    Португалия (до 21 года) — Белоруссия (до 21 года). Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 13 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Португалия (до 21 года) — Белоруссия (до 21 года)
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    Молодежная сборная Португалии
    Португалия (до 21 года) сыграет на своем поле с Белоруссией (до 21 года) в рамках квалификации на чемпионат Европы до 21 года. Матч пройдет 13 октября, начало — в 19:30 мск. Португалия (до 21 года) — Белоруссия (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа G 13 Октября 2023 года
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    Португалия (до 21 года)

    Эта команда в своей группе считается явным фаворитом. Молодые португальцы уже уверенно лидируют, выиграв в обоих своих матчах.

    Причем Португалия (до 21 года) настреляла в двух поединках уже 8 мячей. А вот в свои ворота команда еще не пропустила ни разу.

    Свой последний поединок португальцы провели блестяще. Причем белорусов удалось разгромить на выезде, отправив в их ворота 5 безответных мячей.

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    И уж совсем очевидно, что Португалия (до 21 года) мотивирована добыть три очка. Хозяева вполне могут покуситься на максимальный результат в группе.

    В этом поединке хозяева явно будут действовать активно и агрессивно. Тем паче, в неплохой форме находятся лидеры сборной.

    Белоруссия (до 21 года)

    Эта команда крайне неудачно стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. Белорусы уже вряд ли поборются за одно из первых мест в группе.

    В 5 матчах Белоруссия (до 21 года) набрала всего 3 очка. Причем в свои ворота команда пропустила уже 10 раз.

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    • В предыдущем поединке квалификации «сябры» потерпели поражение. Белоруссия (до 21 года) была деклассирована как раз португальцами (0:5).

    Более того, белорусы умудрились проиграть еще и фарерским сверстникам (2:3). Так что выезд в Барселуш также ничего хорошего не сулит.

    В этом поединке Белоруссия (до 21 года) явно намерена сыграть достойнее, чем в предыдущей встрече. Вот только действовать гости будут явно вторым номером.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Португалии (до 21 года) предлагают — 1.03.

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    На викторию Белоруссии (до 21 года) дают — 46.00, ничья оценена — в 16.50.

    Португальская молодежь смотрится куда сильнее соперника, и наверняка постараются закрепиться на вершине.

    Наш прогноз — Фора Португалии (до 21 года) -3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.77.

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    Португалия (до 21 года) — Белоруссия (до 21 года): прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 13.10.2023. Прогнозы на футбол. Молодые португальцы повторно разгромят белорусов
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