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    Японцы обыграют Канаду в товарищеской встрече

    Япония — Канада. Ставка (к. 1.99) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 13 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Япония — Канада
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    Такуми Минамино
    13 октября в товарищеском матче сыграют сборные Японии и Канады. Стартовый свисток прозвучит в 13:35 мск. Япония — Канада: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 13 Октября 2023 года
    Япония
  • Токио
    •  Япония 13:35 Канада Канада
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    Япония

    Япония отлично проявила себя на ЧМ-2022 в Катаре. Команда радовала поклонников яркой игрой. Фанаты не забыли, как на мундиале были обыграны Германия (2:1) и Испания (2:1).

    Интересно, что 9 сентября бундестим пытался взять реванш, но безуспешно. Японцы снова одолели Германию — на этот раз со счетом 4:1.

    Коэффициенты матча Япония — Канада

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    В 2023 году Япония потерпела лишь одно поражение в товарищеских встречах. Всего были сыграны 6 матчей. 28 марта японцы уступили Колумбии со счетом 1:2.

    Все прогнозы на футбол

    Япония в последних товарищеских матчах играет очень результативно. Команда блестяще реализовывает голевые моменты. За четыре последних встречи было забито 18 мячей.

    Канада

    На ЧМ-2022 Канада, в отличие от Японии, своих болельщиков разочаровала. На групповом этапе не было набрано ни одного очка. Канадцы проиграли все три матча в квартете, уступив Марокко, Хорватии и Бельгии.

    Летом Канада приняла участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. Команда смогла преодолеть групповой этап и выйти в плей-офф. Но затем в 1/4 финала последовало поражение от США.

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    • В целом 2023 год можно считать для Канады успешным. Команда проиграла лишь один раз. 19 июня в Лиге наций КОНКАКАФ канадцы уступили США со счетом 0:2.

    В предстоящей товарищеской встрече главная задача Канады — сдержать атаку сборной Японии. Если удастся надежно сыграть в обороне, то есть шансы не уступить в гостях.

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Японии можно поставить за 1.60. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 5.60. Ничья оценена — в 3.90.

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    В товарищеской встрече у тренеров есть возможность поэкспериментировать с составами. Однако хозяева должны выйти на поле с более решительным настроем.

    Можно сделать ставку на победу Японии с форой (-1) гол с коэффициентом 1.97.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.86.

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    Япония — Канада: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 13.10.2023. Прогнозы на футбол. Японцы обыграют Канаду в товарищеской встрече
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