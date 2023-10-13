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    Чехия (до 21 года) — Уэльс (до 21 года). Ставка (к. 2.57) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 13 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2023 U21
    Прогноз и ставки на Чехия (до 21 года) — Уэльс (до 21 года)
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    Чехия (до 21 года)
    Чехия (до 21 года) сыграет на своем поле с Уэльсом (до 21 года) в рамках квалификации на чемпионат Европы до 21 года. Матч пройдет 13 октября, начало — в 19:00 мск. Чехия (до 21 года) — Уэльс (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа I 13 Октября 2023 года
    Чехия U21
  • Прага
    •  Чехия U21 19:00 Уэльс U21 Уэльс U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа I
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    Чехия (до 21 года)

    Эта команда в квалификации стартовала неудачно. Притом, что задачу попасть в дуэт лидеров квинтета перед чехами никто не снимал.

    Причем Чехия (до 21 года) имеет отличный шанс закрутить турнирную ситуацию в группе до интригующей. Кроме литовцев, остальные сборные реально претендуют на выход в финальную часть молодежного чемпионата Европы.

    Коэффициенты матча Чехия U21 — Уэльс U21

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  • 1.554.205.10Бонус$9500
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    Свой последний поединок Чехия (до 21 года) провела крайне неудачно. Поражение от исландцев (1:2) может дорого стоить команде.

    Все прогнозы на футбол

    Очевидно, что Чехия (до 21 года) мотивирована добыть три очка. Да и вообще, оба поединка с валлийскими сверстниками команда выиграла.

    В этом поединке хозяева явно будут действовать активно и агрессивно. Отступать чешской молодежке уже некуда.

    Уэльс (до 21 года)

    Эта команда весьма успешно стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. Валлийцы пока лидируют в своей группе.

    В 2 матчах Уэльс (до 21 года) набрал четыре очка. Причем в свои ворота команда пропустила уже 4 раза, забив на гол больше.

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    • В предыдущем поединке квалификации валлийцы добыли тяжелые три пункта. Уэльс (до 21 года) переиграл литовцев (3:2).

    Более того, валлийцы не дали себя обыграть датским сверстникам (2:2). Так что в Ческе-Будеевице команда отправляется в отличном настроении.

    В этом поединке Уэльс (до 21 года) явно намерен сыграть вторым номером. Впрочем, валлийцы не будут лишь отсиживаться в тылах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Чехии (до 21 года) предлагают — 1.49.

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    На викторию Уэльса (до 21 года) дают — 6.16, ничья оценена — в 4.45.

    Обе команды намереваются добыть три очка, так что стоит ожидать атакующей активности от тех и других.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.57. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.26.

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    Чехия (до 21 года) — Уэльс (до 21 года): прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 13.10.2023. Прогнозы на футбол. Ставим на голевое изобилие!
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