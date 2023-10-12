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    Швейцария нанесет Израилю очередное поражение?

    Израиль — Швейцария. Ставка и прогноз (к. 1.71) на футбол, квалификация чемпионата Европы, 12 октября 2023 года

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    Зеки Амдуни
    12 октября состоятся очередные матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2024. В 7-м туре группы I встретятся сборные Израиля и Швейцарии. Начало игры в 21:45 мск. Израиль — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа I 12 Октября 2023 года
    Израиль
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    •  Израиль 21:45 Швейцария Швейцария
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    Израиль

    Израильтяне находятся на 3-е месте в таблице. В последних матчах они набрали основное количество очков в этом розыгрыше.

    Хозяева выиграли 3 из 4 поединков. В целом же они не уступают на протяжении четырех туров. Всего у сборной Израиля 3 победы, 2 ничьи и одно фиаско.

    Коэффициенты матча Израиль — Швейцария

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    Беспроигрышную серию команда начала с победы над Белоруссией (2:1). Следом была победа над Андоррой с тем же результатом.

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    С одним из лидеров группы — сборной Румынии — Израиль сыграл вничью 1:1. В последнем туре была вторая победа над Белоруссией.

    Швейцария

    Швейцарцы являются единоличными лидерами таблицы I. Команда набрала 14 очков и вместе с Румынией до сих пор не потерпела ни единого поражения.

    В сентябре гости сыграли два поединка. Они разошлись результативной ничьей с командой Косово. Игра закончилась со счетом 2:2. После этого Швейцария крупно обыграла Андорру (3:0).

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    • Стоит также отметить, что с румынами Швейцария сыграла вничью 2:2. Тем не менее это не помешало ей оторваться от нее на 2 очка.

    Напомним, что швейцарская команда стала участником 1/8 финала минувшего чемпионата мира. Правда там она проиграла Бразилии 1:6.

    Прогноз и ставка

    Победа Швейцарии оценивается коэффициентом 1.71. На победу Израиля букмекеры дают 5.20. Ставка на ничью принимается с котировкой 3.80.

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    «Нати» уже обыгрывали израильтян в этом розыгрыше. Во 2-м туре подопечные Мурата Якина разгромили соперника со счетом 3:0.

    Рекомендуемая ставка на эту встречу будет «победа Швейцарии». С такой результативностью гостей Израилю будет сложно.

    Во всех 6 матчах Швейцарии в этом отборе забивалось не менее трех голов. Ставка на тотал больше 2.5 принимается с коэффициентом 2.07.

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    Израиль — Швейцария: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 12.10.2023. Прогнозы на футбол. Швейцария нанесет Израилю очередное поражение?
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