12 октября состоятся очередные матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2024. В 7-м туре группы I встретятся сборные Израиля и Швейцарии. Начало игры в 21:45 мск. Израиль — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Израиль

Израильтяне находятся на 3-е месте в таблице. В последних матчах они набрали основное количество очков в этом розыгрыше.

Хозяева выиграли 3 из 4 поединков. В целом же они не уступают на протяжении четырех туров. Всего у сборной Израиля 3 победы, 2 ничьи и одно фиаско.

Коэффициенты матча Израиль — Швейцария 1X2Новым игрокам 5.303.901.70Бонус$9500

Беспроигрышную серию команда начала с победы над Белоруссией (2:1). Следом была победа над Андоррой с тем же результатом.

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С одним из лидеров группы — сборной Румынии — Израиль сыграл вничью 1:1. В последнем туре была вторая победа над Белоруссией.

Швейцария

Швейцарцы являются единоличными лидерами таблицы I. Команда набрала 14 очков и вместе с Румынией до сих пор не потерпела ни единого поражения.

В сентябре гости сыграли два поединка. Они разошлись результативной ничьей с командой Косово. Игра закончилась со счетом 2:2. После этого Швейцария крупно обыграла Андорру (3:0).

Стоит также отметить, что с румынами Швейцария сыграла вничью 2:2. Тем не менее это не помешало ей оторваться от нее на 2 очка.

Напомним, что швейцарская команда стала участником 1/8 финала минувшего чемпионата мира. Правда там она проиграла Бразилии 1:6.

Прогноз и ставка

Победа Швейцарии оценивается коэффициентом 1.71. На победу Израиля букмекеры дают 5.20. Ставка на ничью принимается с котировкой 3.80.

«Нати» уже обыгрывали израильтян в этом розыгрыше. Во 2-м туре подопечные Мурата Якина разгромили соперника со счетом 3:0.

Рекомендуемая ставка на эту встречу будет «победа Швейцарии». С такой результативностью гостей Израилю будет сложно.

Во всех 6 матчах Швейцарии в этом отборе забивалось не менее трех голов. Ставка на тотал больше 2.5 принимается с коэффициентом 2.07.