Грузия (до 21 года) сыграет на своем поле с Нидерландами (до 21 года) в рамках квалификации на чемпионат Европы до 21 года. Матч пройдет 12 октября, начало — в 17:00 мск. Грузия (до 21 года) — Нидерланды (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Грузия (до 21 года)

Эта команда по европейским меркам котируется достаточно высоко. Грузины в своей возрастной категории выглядят весьма прилично.

Вот и старт в нынешней квалификации команда выдала блестящий. В двух матчах грузинская молодежка добыла две виктории.

Коэффициенты матча Грузия U21 — Нидерланды U21 1X2Новым игрокам 5.504.301.50Бонус$9500

В своем предыдущем поединке Грузия (до 21 года) победила. Команда с минимальным счетом переиграла молдаван.

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Правда, до того команда одолела еще и молодежку Гибралтара (2:0). Однако главное испытание у грузин как раз впереди.

В этом поединке хозяева явно будут действовать с оглядкой на тылы. Соперник чересчур мощный, однако, на своем поле грузины намерены продемонстрировать свои лучшие качества.

Нидерланды (до 21 года)

Эта команда также блестяще стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. В двух матчах голландцы набрали 6 очков.

Сборная Нидерландов (до 21 года) забила 5 мячей, не пропустив в свои ворота ни разу. Однако первую строчку еще предстоит отстоять.

Свой последний поединок Нидерланды (до 21 года) провели успешно. Команда уверенно расправилась с македонцами (2:0).

А вот молодых молдаван удалось разгромить (3:0). Да и вообще, «оранжевые» являются главными фаворитами группы.

Вот и в этой встрече гости наверняка будут активно атаковать. Нидерланды (до 21 года) имеют в своем составе ряд сильных атакующих исполнителей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Нидерландов (до 21 года) предлагают — 1.73.

На викторию Грузии (до 21 года)а дают — 4.44, ничья оценена — в 3.94.

Голландская молодежь выглядит предпочтительнее соперника, и явно сыграет с позиции силы с первых минут матча .

Наш прогноз — Победа Нидерландов (до 21 года) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.