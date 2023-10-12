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    Молодые голландцы быстро возьмут свое

    Грузия (до 21 года) — Нидерланды (до 21 года). Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 12 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2023 U21
    Прогноз и ставки на Грузия (до 21 года) — Нидерланды (до 21 года)
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    Молодые голландцы
    Грузия (до 21 года) сыграет на своем поле с Нидерландами (до 21 года) в рамках квалификации на чемпионат Европы до 21 года. Матч пройдет 12 октября, начало — в 17:00 мск. Грузия (до 21 года) — Нидерланды (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа C 12 Октября 2023 года
    Грузия U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа C
    •  Грузия U21 17:00 Нидерланды U21 Нидерланды U21
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    Грузия (до 21 года)

    Эта команда по европейским меркам котируется достаточно высоко. Грузины в своей возрастной категории выглядят весьма прилично.

    Вот и старт в нынешней квалификации команда выдала блестящий. В двух матчах грузинская молодежка добыла две виктории.

    Коэффициенты матча Грузия U21 — Нидерланды U21

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    В своем предыдущем поединке Грузия (до 21 года) победила. Команда с минимальным счетом переиграла молдаван.

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    Правда, до того команда одолела еще и молодежку Гибралтара (2:0). Однако главное испытание у грузин как раз впереди.

    В этом поединке хозяева явно будут действовать с оглядкой на тылы. Соперник чересчур мощный, однако, на своем поле грузины намерены продемонстрировать свои лучшие качества.

    Нидерланды (до 21 года)

    Эта команда также блестяще стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. В двух матчах голландцы набрали 6 очков.

    Сборная Нидерландов (до 21 года) забила 5 мячей, не пропустив в свои ворота ни разу. Однако первую строчку еще предстоит отстоять.

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    • Свой последний поединок Нидерланды (до 21 года) провели успешно. Команда уверенно расправилась с македонцами (2:0).

    А вот молодых молдаван удалось разгромить (3:0). Да и вообще, «оранжевые» являются главными фаворитами группы.

    Вот и в этой встрече гости наверняка будут активно атаковать. Нидерланды (до 21 года) имеют в своем составе ряд сильных атакующих исполнителей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Нидерландов (до 21 года) предлагают — 1.73.

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    На викторию Грузии (до 21 года)а дают — 4.44, ничья оценена — в 3.94.

    Голландская молодежь выглядит предпочтительнее соперника, и явно сыграет с позиции силы с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа Нидерландов (до 21 года) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.

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    Грузия (до 21 года) — Нидерланды (до 21 года): прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 12.10.2023. Прогнозы на футбол. Молодые голландцы быстро возьмут свое
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