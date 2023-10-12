Грузия (до 21 года)
Эта команда по европейским меркам котируется достаточно высоко. Грузины в своей возрастной категории выглядят весьма прилично.
Вот и старт в нынешней квалификации команда выдала блестящий. В двух матчах грузинская молодежка добыла две виктории.
Коэффициенты матча Грузия U21 — Нидерланды U21
В своем предыдущем поединке Грузия (до 21 года) победила. Команда с минимальным счетом переиграла молдаван.
Правда, до того команда одолела еще и молодежку Гибралтара (2:0). Однако главное испытание у грузин как раз впереди.
В этом поединке хозяева явно будут действовать с оглядкой на тылы. Соперник чересчур мощный, однако, на своем поле грузины намерены продемонстрировать свои лучшие качества.
Нидерланды (до 21 года)
Эта команда также блестяще стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. В двух матчах голландцы набрали 6 очков.
Сборная Нидерландов (до 21 года) забила 5 мячей, не пропустив в свои ворота ни разу. Однако первую строчку еще предстоит отстоять.
Свой последний поединок Нидерланды (до 21 года) провели успешно. Команда уверенно расправилась с македонцами (2:0).
А вот молодых молдаван удалось разгромить (3:0). Да и вообще, «оранжевые» являются главными фаворитами группы.
Вот и в этой встрече гости наверняка будут активно атаковать. Нидерланды (до 21 года) имеют в своем составе ряд сильных атакующих исполнителей.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Нидерландов (до 21 года) предлагают — 1.73.
На викторию Грузии (до 21 года)а дают — 4.44, ничья оценена — в 3.94.
Голландская молодежь выглядит предпочтительнее соперника, и
Наш прогноз — Победа Нидерландов (до 21 года) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.