«Бельграно» сыграет на своем поле с «Бока Хуниорс» в рамках 8-го тура Кубка Профессиональной лиги Аргентины. Матч пройдет 11 октября, начало — в 02:00 мск. «Бельграно» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бельграно»

Эта команда в нынешнем сезоне явно не блещет. «Бельграно» занимает 5 место в турнирной таблице, выиграв лишь в 2 матчах из 7.

Команда очень любит играть вничью. 5 из 7 поединков с ее участием завершились паритетом, да и забито всего 8 мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Бельграно» снова остался без победы. На выезде команда сыграла вничью с «Тальерес Кордобой» (0:0).

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Интересно, что «Бельграно» не пропускает в свои ворота уже на протяжении четырех матчей кряду. Правда, и забивала команда лишь в одном из них.

«Бельграно» наверняка постарается разжиться тремя очками. Тем паче, у оппонента имеются заметные сложности с реализацией.

«Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» непривычно ходит в середняках. На текущий момент команда находится на скромном 11 месте.

Главным бичом в игре команды можно смело назвать слабый уровень реализации. В 7 матчах забито всего лишь 7 голов.

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бока Хуниорс» вышел в финал Кубка Либертадорес, в серии пенальти одолев «Палмейрас».

А вот в Кубке Профессиональной лиги дела идут не так успешно. Вот и самому принципиальному своему сопернику «Ривер Плейту» команда уступила (0:2).

В этой встрече гости явно будут действовать с оглядкой на тылы. Да и в Кубке Либертадорес оставлено немало сил.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бельграно» предлагают — 2.48.

На викторию «Бока Хуниорс» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.00.

Хозяева мотивированы приблизиться к лидерам, так что наверняка будут активны в атаке .

Наш прогноз — Победа «Бельграно». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.48. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.00.