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    «Бока Хуниорс» потерпит неудачу?

    «Бельграно» — «Бока Хуниорс». Ставка (к. 2.48) и прогноз на футбол, Кубок Профессиональной лиги, 11 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бельграно» — «Бока Хуниорс»
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    «Бока Хуниорс»
    «Бельграно» сыграет на своем поле с «Бока Хуниорс» в рамках 8-го тура Кубка Профессиональной лиги Аргентины. Матч пройдет 11 октября, начало — в 02:00 мск. «Бельграно» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бельграно»

    Эта команда в нынешнем сезоне явно не блещет. «Бельграно» занимает 5 место в турнирной таблице, выиграв лишь в 2 матчах из 7.

    Команда очень любит играть вничью. 5 из 7 поединков с ее участием завершились паритетом, да и забито всего 8 мячей.

    В предыдущем туре чемпионата «Бельграно» снова остался без победы. На выезде команда сыграла вничью с «Тальерес Кордобой» (0:0).

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    Интересно, что «Бельграно» не пропускает в свои ворота уже на протяжении четырех матчей кряду. Правда, и забивала команда лишь в одном из них.

    «Бельграно» наверняка постарается разжиться тремя очками. Тем паче, у оппонента имеются заметные сложности с реализацией.

    «Бока Хуниорс»

    «Бока Хуниорс» непривычно ходит в середняках. На текущий момент команда находится на скромном 11 месте.

    Главным бичом в игре команды можно смело назвать слабый уровень реализации. В 7 матчах забито всего лишь 7 голов.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бока Хуниорс» вышел в финал Кубка Либертадорес, в серии пенальти одолев «Палмейрас».

    А вот в Кубке Профессиональной лиги дела идут не так успешно. Вот и самому принципиальному своему сопернику «Ривер Плейту» команда уступила (0:2).

    В этой встрече гости явно будут действовать с оглядкой на тылы. Да и в Кубке Либертадорес оставлено немало сил.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бельграно» предлагают — 2.48.

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    На викторию «Бока Хуниорс» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.00.

    Хозяева мотивированы приблизиться к лидерам, так что наверняка будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Бельграно». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.48. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.00.

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    «Бельграно» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 11.10.2023. Прогнозы на футбол. «Бока Хуниорс» потерпит неудачу?
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