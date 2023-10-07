ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марк-Андре тер СтегенЧто смотреть в октябре: Эль-Класико, «Милан» — «Ювентус», манчестерское дерби «Рома»«Рома» — «Серветт» 4:0. Онлайн Cyberpunk 20775 причин, по которым в Cyberpunk 2077 стоит играть в 2023 году
  • 00:03
    • «Ливерпуль» справился с «Юнионом», «Тулуза» переиграла ЛАСК
  • 21:58
    • «Аякс» сыграл вничью с АЕКом, а «Марсель» упустил победу в матче с «Брайтоном» в ЛЕ
  • 21:40
    • «Заря» одолела «Брейдаблик», «Гент» взял верх над «Маккаби» в Лиге конференций
    Все новости спорта

    «Швабы» обыграют «волков» на своем поле

    «Штутгарт» — «Вольфсбург». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 7 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Штутгарт Прогнозы на Вольфсбург Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Вольфсбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Штутгарт»
    7 октября в матче чемпионата Германии сыграют «Штутгарт» и «Вольфсбург». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Штутгарт» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 07 Октября 2023 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 16:30 Вольфсбург Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •

    «Штутгарт»

    «Штутгарт» отлично играет в новом розыгрыше Бундеслиги. Мало кто ожидал, что команда окажется среди лидеров. Сейчас «швабы» занимают второе место в таблице.

    В шести встречах «Штутгарт» проиграл лишь однажды. Это случилось 25 августа. Тогда клуб в выездном матче Бундеслиги в гостях уступил «РБ Лейпцигу» со счетом 1:5.

    Коэффициенты матча Штутгарт — Вольфсбург

    1X2Новым игрокам
  • 1.983.803.75Бонус$9500
    •

    Атака «Штутгарта» действует великолепно. В шести матчах было забито 19 мячей. Это третий показатель в лиге — больше голов только у «Байера» и «Баварии» (по 20).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Швабы» набрали прекрасную форму. Болельщики ждут очередной победы. Если «Штутгарт» наберет три очка, а «Байер» оступится, то команда возглавит таблицу Бундеслиги.

    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» здорово смотрелся в августе. Клуб одержал две победы в Бундеслиге. «Волки» обыграли «Хайденхайм» (2:0) и «Кельн» (2:1).

    В сентябре команда дважды уступила. Однако фанаты «Вольфсбурга» не только огорчались, но и радовались. Напомним, в прошедшем месяце были одержаны победы над «Унионом» и «Айнтрахтом».

  • Пощечина в Самаре. «Крылья Советов» поставили Абаскаля на грань увольнения
  • Реакция спортивных СМИ на провал выездной разгром «Спартака» от самарской команды
  • 02/10/2023

    • На данный момент «волки» занимают седьмое место в таблице Бундеслиги. В шести матчах набрано 12 очков. При этом в чемпионате Германии-2023/24 команда еще ни разу не играла вничью.

    В сентябре «Вольфсбург» проиграл оба гостевых матча. «Волки» уступили «Хоффенхайму» (1:3) и дортмундской «Боруссии» (0:1). Удастся ли в октябре прервать неудачную серию выездных встреч?

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Штутгарта» можно поставить за 2.01. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.75. Ничья оценена — в 3.83.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Игра должна быть интересной. Хозяева набрали прекрасную форму и дома должны показать атакующий футбол.

    Можно сделать ставку на победу «Штутгарта» с коэффициентом 2.01.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито не меньше трех голов за 1.71.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.18
  • Прогноз на матч Палмейрас — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Гарсия — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Марожан — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рууд — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Саккари — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Накашима — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хуркач — Коккинакис
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шелтон — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Остапенко — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Полесье — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сибирь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Слуцк — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Штутгарт» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 07.10.2023. Прогнозы на футбол. «Швабы» обыграют «волков» на своем поле
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры