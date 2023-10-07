7 октября в матче чемпионата Германии сыграют «Штутгарт» и «Вольфсбург». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Штутгарт» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штутгарт»

«Штутгарт» отлично играет в новом розыгрыше Бундеслиги. Мало кто ожидал, что команда окажется среди лидеров. Сейчас «швабы» занимают второе место в таблице.

В шести встречах «Штутгарт» проиграл лишь однажды. Это случилось 25 августа. Тогда клуб в выездном матче Бундеслиги в гостях уступил «РБ Лейпцигу» со счетом 1:5.

Коэффициенты матча Штутгарт — Вольфсбург 1X2Новым игрокам 1.983.803.75Бонус$9500

Атака «Штутгарта» действует великолепно. В шести матчах было забито 19 мячей. Это третий показатель в лиге — больше голов только у «Байера» и «Баварии» (по 20).

Все прогнозы на Бундеслигу

«Швабы» набрали прекрасную форму. Болельщики ждут очередной победы. Если «Штутгарт» наберет три очка, а «Байер» оступится, то команда возглавит таблицу Бундеслиги.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» здорово смотрелся в августе. Клуб одержал две победы в Бундеслиге. «Волки» обыграли «Хайденхайм» (2:0) и «Кельн» (2:1).

В сентябре команда дважды уступила. Однако фанаты «Вольфсбурга» не только огорчались, но и радовались. Напомним, в прошедшем месяце были одержаны победы над «Унионом» и «Айнтрахтом».

На данный момент «волки» занимают седьмое место в таблице Бундеслиги. В шести матчах набрано 12 очков. При этом в чемпионате Германии-2023/24 команда еще ни разу не играла вничью.

В сентябре «Вольфсбург» проиграл оба гостевых матча. «Волки» уступили «Хоффенхайму» (1:3) и дортмундской «Боруссии» (0:1). Удастся ли в октябре прервать неудачную серию выездных встреч?

Прогноз и ставки

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Штутгарта» можно поставить за 2.01. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.75. Ничья оценена — в 3.83.

Игра должна быть интересной. Хозяева набрали прекрасную форму и дома должны показать атакующий футбол.

Можно сделать ставку на победу «Штутгарта» с коэффициентом 2.01.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито не меньше трех голов за 1.71.