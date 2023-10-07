«Штутгарт»
«Штутгарт» отлично играет в новом розыгрыше Бундеслиги. Мало кто ожидал, что команда окажется среди лидеров. Сейчас «швабы» занимают второе место в таблице.
В шести встречах «Штутгарт» проиграл лишь однажды. Это случилось 25 августа. Тогда клуб в выездном матче Бундеслиги в гостях уступил «РБ Лейпцигу» со счетом 1:5.
Коэффициенты матча Штутгарт — Вольфсбург
Атака «Штутгарта» действует великолепно. В шести матчах было забито 19 мячей. Это третий показатель в лиге — больше голов только у «Байера» и «Баварии» (по 20).
«Швабы» набрали прекрасную форму. Болельщики ждут очередной победы. Если «Штутгарт» наберет три очка, а «Байер» оступится, то команда возглавит таблицу Бундеслиги.
«Вольфсбург»
«Вольфсбург» здорово смотрелся в августе. Клуб одержал две победы в Бундеслиге. «Волки» обыграли «Хайденхайм» (2:0) и «Кельн» (2:1).
В сентябре команда дважды уступила. Однако фанаты «Вольфсбурга» не только огорчались, но и радовались. Напомним, в прошедшем месяце были одержаны победы над «Унионом» и «Айнтрахтом».
На данный момент «волки» занимают седьмое место в таблице Бундеслиги. В шести матчах набрано 12 очков. При этом в чемпионате Германии-2023/24 команда еще ни разу не играла вничью.
В сентябре «Вольфсбург» проиграл оба гостевых матча. «Волки» уступили «Хоффенхайму» (1:3) и дортмундской «Боруссии» (0:1). Удастся ли в октябре прервать неудачную серию выездных встреч?
Прогноз и ставки
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Штутгарта» можно поставить за 2.01. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.75. Ничья оценена — в 3.83.
Игра должна быть интересной. Хозяева набрали прекрасную форму и дома должны показать атакующий футбол.
Можно сделать ставку на победу «Штутгарта» с коэффициентом 2.01.
Еще один наш прогноз — в матче будет забито не меньше трех голов за 1.71.