«РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Бохумом» в рамках 7-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 7 октября, начало — в 16:30 мск. «РБ Лейпциг» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«РБ Лейпциг»

«Быки» уже не первый год грезят о Серебряной салатнице. «РБ Лейпциг» пока только пятый, но отставание от лидера всего три очка.

На днях команда проиграла «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов (1:3). Причем по игре смотрелись «быки» вполне прилично.

Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Бохум 1X2Новым игрокам 1.256.9011.50Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «РБ Лейпциг» добыл только один балл. Правда, ничью с «Баварией» (2:2) провалом уж точно не назовешь.

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Правда, лазарет команды отнюдь не пуст. Травмированы Дани Ольмо и Вилли Орбан. Зато в отличной форме форвард Лои Опенда.

«РБ Лейпциг» наверняка будет максимально активен в атаке. «Быки» мотивированы как можно ближе подобраться к лидерам.

«Бохум»

Эта команда на данный момент находится на 16 месте турнирной таблицы. В шести матчах «Бохум» разжился всего тремя очками.

Оборона команды выглядит крайне неприглядно. В 6 матчах Бундеслиги она дала результативный сбор уже 19 раз.

Свой предыдущий поединок «Бохум» провел неудачно. Дома команда абсолютно по делу уступила менхенгладбахской «Боруссии» (1:3).

А вот до того команда провалилась в Мюнхене. «Бавария» не сжалилась, отгрузив в ворота «Бохума» семь безответных мячей.

И уж наверняка гости будут действовать вторым номером. Правда, 10 пропущенных мячей в двух последних матчах говорят об откровенной слабости в тылах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «РБ Лейпцига» предлагают — 1.26.

На викторию «Бохума» дают — 11.90, ничья оценена — в 7.14.

«РБ Лейпциг» в разы сильнее соперника , и наверняка будет активно и агрессивно атаковать.

Наш прогноз — Фора «РБ Лейпцига» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.42. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.04.