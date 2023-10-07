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    «Быки» учинят разгром «Бохуму»

    «РБ Лейпциг» — «Бохум». Ставка (к. 2.42) и прогноз на футбол, Бундеслига, 7 октября 2023 года

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    Тимо Вернер
    «РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Бохумом» в рамках 7-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 7 октября, начало — в 16:30 мск. «РБ Лейпциг» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 07 Октября 2023 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 16:30 Бохум Бохум
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    «РБ Лейпциг»

    «Быки» уже не первый год грезят о Серебряной салатнице. «РБ Лейпциг» пока только пятый, но отставание от лидера всего три очка.

    На днях команда проиграла «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов (1:3). Причем по игре смотрелись «быки» вполне прилично.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Бохум

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  • 1.256.9011.50Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «РБ Лейпциг» добыл только один балл. Правда, ничью с «Баварией» (2:2) провалом уж точно не назовешь.

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    Правда, лазарет команды отнюдь не пуст. Травмированы Дани Ольмо и Вилли Орбан. Зато в отличной форме форвард Лои Опенда.

    «РБ Лейпциг» наверняка будет максимально активен в атаке. «Быки» мотивированы как можно ближе подобраться к лидерам.

    «Бохум»

    Эта команда на данный момент находится на 16 месте турнирной таблицы. В шести матчах «Бохум» разжился всего тремя очками.

    Оборона команды выглядит крайне неприглядно. В 6 матчах Бундеслиги она дала результативный сбор уже 19 раз.

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    • Свой предыдущий поединок «Бохум» провел неудачно. Дома команда абсолютно по делу уступила менхенгладбахской «Боруссии» (1:3).

    А вот до того команда провалилась в Мюнхене. «Бавария» не сжалилась, отгрузив в ворота «Бохума» семь безответных мячей.

    И уж наверняка гости будут действовать вторым номером. Правда, 10 пропущенных мячей в двух последних матчах говорят об откровенной слабости в тылах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «РБ Лейпцига» предлагают — 1.26.

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    На викторию «Бохума» дают — 11.90, ничья оценена — в 7.14.

    «РБ Лейпциг» в разы сильнее соперника, и наверняка будет активно и агрессивно атаковать.

    Наш прогноз — Фора «РБ Лейпцига» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.42. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.04.

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    «РБ Лейпциг» — «Бохум»: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 07.10.2023. Прогнозы на футбол. «Быки» учинят разгром «Бохуму»
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