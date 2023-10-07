«РБ Лейпциг»
«Быки» уже не первый год грезят о Серебряной салатнице. «РБ Лейпциг» пока только пятый, но отставание от лидера всего три очка.
На днях команда проиграла «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов (1:3). Причем по игре смотрелись «быки» вполне прилично.
Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Бохум
В предыдущем туре чемпионата «РБ Лейпциг» добыл только один балл. Правда, ничью с «Баварией» (2:2) провалом уж точно не назовешь.
Правда, лазарет команды отнюдь не пуст. Травмированы Дани Ольмо и Вилли Орбан. Зато в отличной форме форвард Лои Опенда.
«РБ Лейпциг» наверняка будет максимально активен в атаке. «Быки» мотивированы как можно ближе подобраться к лидерам.
«Бохум»
Эта команда на данный момент находится на 16 месте турнирной таблицы. В шести матчах «Бохум» разжился всего тремя очками.
Оборона команды выглядит крайне неприглядно. В 6 матчах Бундеслиги она дала результативный сбор уже 19 раз.
Свой предыдущий поединок «Бохум» провел неудачно. Дома команда абсолютно по делу уступила менхенгладбахской «Боруссии» (1:3).
А вот до того команда провалилась в Мюнхене. «Бавария» не сжалилась, отгрузив в ворота «Бохума» семь безответных мячей.
И уж наверняка гости будут действовать вторым номером. Правда, 10 пропущенных мячей в двух последних матчах говорят об откровенной слабости в тылах.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «РБ Лейпцига» предлагают — 1.26.
На викторию «Бохума» дают — 11.90, ничья оценена — в 7.14.
Наш прогноз — Фора «РБ Лейпцига» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.42. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.04.