Бразильский «Палмейрас» на своем поле сыграет против аргентинского «Бока Хуниорс» в ответном полуфинальном поединке Кубка Либертадорес. Игра состоится 6 октября, начало — в 03:30 по мск. «Палмейрас» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Палмейрас»

«Палмейрас» выигрывал Кубок Либертадорес в 2020 и 2021 годах. В прошлом же сезоне этого кубкового турнира он был остановлен на полуфинальной стадии.

На групповой стадии текущего розыгрыша КЛ «поросята» не знали трудностей, выиграв пять встреч при одном фиаско у боливийского «Боливара», эквадорской «Барселоны» и парагвайского «Серро Портеньо».

На первой стадии плей-офф коллектив из Сан-Паулу справился с соотечественниками из «Атлетико Минейро», а на этапе 1/4 финала он прошел колумбийскую «Перейру». Причем во всех четырех играх он не пропустил ни одного гола.

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В первом же поединке со своим предстоящим противником «Палмейрас» расписал мировую со счетом 0:0. Накануне этой игры он уступил в гостях «Брагантино» 1:2 в чемпионате Бразилии и опустился на четвертую строку, отставая от лидера уже на восемь баллов.

«Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» на групповом этапе Кубка Либертадорес стала победителем своего квартета, опередив колумбийскую «Перейру», чилийский «Коло Коло» и «Монагас» из Венесуэлы.

В шести проведенных встречах данной стадии команда из Буэнос-Айреса смогла одержать четыре виктории, один матч проиграла и расписала одну мировую, разница мячей составила 9:2.

На первом этапе игр на вылет «генуэзцы» по пенальти справились с уругвайским клубом «Насьональ», а затем выбили в серии 11-метровых ударов соотечественников из «Расинга», выдав три встречи по 0:0.

В недавно завершившемся чемпионате Аргентины «Бока Хуниорс» стала только седьмой. Накануне же она проиграла в дерби «Ривер Плейт» 0:2 в Кубке лиги и находится в нижней части таблицы.

В трех из пяти очных противостояний этих команда была ничья, а также еще они по разу обыграли друг друга с одинаковым счетом по 2:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Палмейраса» — 1.71, победа «Бока Хуниорс» — 5.92, ничья — 3.83.

Проход: «Палмейраса» — 1.35; «Бока Хуниорс» — 3.35.

Так как обе команды исповедуют сугубо оборонительный футбол в плей-офф КЛ и исходя из результата первого матча этих команд, то напрашивается ставка на очень низовой исход.

И также не станем исключать, что аргентинцы и на этот раз дотянут до серии послематчевых пенальти.