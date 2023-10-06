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    «Бока» вновь дотянет до пенальти?

    «Палмейрас» — «Бока Хуниорс». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, Кубок Либертадорес, 6 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Палмейрас» — «Бока Хуниорс»
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    «Палмейрас»
    Бразильский «Палмейрас» на своем поле сыграет против аргентинского «Бока Хуниорс» в ответном полуфинальном поединке Кубка Либертадорес. Игра состоится 6 октября, начало — в 03:30 по мск. «Палмейрас» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Палмейрас»

    «Палмейрас» выигрывал Кубок Либертадорес в 2020 и 2021 годах. В прошлом же сезоне этого кубкового турнира он был остановлен на полуфинальной стадии.

    На групповой стадии текущего розыгрыша КЛ «поросята» не знали трудностей, выиграв пять встреч при одном фиаско у боливийского «Боливара», эквадорской «Барселоны» и парагвайского «Серро Портеньо».

    На первой стадии плей-офф коллектив из Сан-Паулу справился с соотечественниками из «Атлетико Минейро», а на этапе 1/4 финала он прошел колумбийскую «Перейру». Причем во всех четырех играх он не пропустил ни одного гола.

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    В первом же поединке со своим предстоящим противником «Палмейрас» расписал мировую со счетом 0:0. Накануне этой игры он уступил в гостях «Брагантино» 1:2 в чемпионате Бразилии и опустился на четвертую строку, отставая от лидера уже на восемь баллов.

    «Бока Хуниорс»

    «Бока Хуниорс» на групповом этапе Кубка Либертадорес стала победителем своего квартета, опередив колумбийскую «Перейру», чилийский «Коло Коло» и «Монагас» из Венесуэлы.

    В шести проведенных встречах данной стадии команда из Буэнос-Айреса смогла одержать четыре виктории, один матч проиграла и расписала одну мировую, разница мячей составила 9:2.

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    • На первом этапе игр на вылет «генуэзцы» по пенальти справились с уругвайским клубом «Насьональ», а затем выбили в серии 11-метровых ударов соотечественников из «Расинга», выдав три встречи по 0:0.

    В недавно завершившемся чемпионате Аргентины «Бока Хуниорс» стала только седьмой. Накануне же она проиграла в дерби «Ривер Плейт» 0:2 в Кубке лиги и находится в нижней части таблицы.

    В трех из пяти очных противостояний этих команда была ничья, а также еще они по разу обыграли друг друга с одинаковым счетом по 2:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Палмейраса» — 1.71, победа «Бока Хуниорс» — 5.92, ничья — 3.83.

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    Проход: «Палмейраса» — 1.35; «Бока Хуниорс» — 3.35.

    Так как обе команды исповедуют сугубо оборонительный футбол в плей-офф КЛ и исходя из результата первого матча этих команд, то напрашивается ставка на очень низовой исход.

    И также не станем исключать, что аргентинцы и на этот раз дотянут до серии послематчевых пенальти.

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    «Палмейрас» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 06.10.2023. Прогнозы на футбол. «Бока» вновь дотянет до пенальти?
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