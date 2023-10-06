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    «Альбасете» и «Леванте» сыграют по верхам

    «Альбасете» — «Леванте». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, чемпионат Испании, 6 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Альбасете» — «Леванте»
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    «Альбасете»
    В пятницу, 6 октября, в десятом туре испанской Сегунды «Альбасете» на своем поле сыграет против «Леванте». Начало игры запланировано на 22:00 по мск. «Альбасете» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 06 Октября 2023 года
    Альбасете
  • Испания. Сегунда
    •  Альбасете 22:00 Леванте Леванте
  • Валенсия
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    «Альбасете»

    «Альбасете» в прошлом сезоне финишировал на шестой строке в основной части чемпионата и пробился в плей-офф, где сразу же проиграл противостояние предстоящему противнику.

    По итогам же текущего розыгрыша Сегунды «сырники» находится вблизи зоны плей-офф повышения, отсавая от нее совсем незначительно и вполне могут повторить результат прошлого чемпионата.

    Коэффициенты матча Альбасете — Леванте

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  • 2.073.353.65Бонус$9500
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    Начал коллектив первенствj с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой дважды сыграл дома вничью и проиграл на выезде «Леганесу» 0:2. В последующих же играх он не расписывал мировые.

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    За шесть встреч «Альбасете» потерпел два фиаско и добыл четыре виктории. Две из них были в двух прошлых турах — дома 3:1 над «Андоррой» и 2:1 в гостях над «Алькорконом».

    «Леванте»

    «Леванте» в минувшем сезоне был очень близок к возвращению в Примеру. По итогам основной части Сегунды клуб занял третьей место и попал в плей-офф, где в финале проиграл «Алавесу».

    Новый же розыгрыш второго испанского дивизиона «лягушки» начали с выездной мировой против «Аморебьеты» 1:1. После чего они выиграли два поединка с минимальной разницей и раз сыграл вничью.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В пятом туре клуб из Валенсии потерпел пока первое фиаско в сезоне, проиграв на своем поле 1:4 «Эспаньолу», а затем дважды подряд выиграл и расписал две ничьи, в том числе и одну в прошлом игровом дне — дома с дублем «Вильярреала» 1:1.

    С 16 набранными очками «Леванте» на текущий момент расположился в зоне стыков, но и от прямого повышения он отстает совсем незначительно.

    В прошлом сезоне эти клубы встречались четыре раза. Три матча выиграли левантийцы, каждый раз забивая в этих матчах по три мяча, и один поединок завершился миром.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Альбасете» предлагают — 2.09.

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    На викторию «Леванте» дают — 3.51, ничья оценена — в 3.40.

    Как правило, эти команды между собой играют довольно-таки результативно, трижды в прошлом сезоне пробивая верхи. Так что на тотал больше и на этот раз поставим.

    И еще ставим на то, что забитый мяч будет в каждом из таймов.

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    «Альбасете» — «Леванте»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 06.10.2023. Прогнозы на футбол. «Альбасете» и «Леванте» сыграют по верхам
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