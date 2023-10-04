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    «Порту» — «Барселона». Дерзкая ставка за 6.05 на матч Лиги чемпионов 4 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Барселона»
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    Роберт Левандовский
    «Порту» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 4 октября, начало — в 22:00 мск. «Порту» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 04 Октября 2023 года
    Порту
  • Порту
    •  Порту 22:00 Барселона Барселона
  • Барселона
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    «Порту»

    В своем чемпионате эта команда находится на 3 месте. Правда, отставание от лидера измеряется всего тремя пунктами.

    Основной проблемой команды является слабая атака. В 7 поединках чемпионата она отличилась лишь 10 точными ударами.

    Коэффициенты матча Порту — Барселона

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  • 4.103.901.87Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке «Порту» проиграл. «Драконы» с минимальным счетом уступили своему вечному конкуренту «Бенфике».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    А вот в стартовом туре Лиги чемпионов «Порту» добыл три очка. «Драконы» уверенно расправились с донецким «Шахтером» (3:1).

    «Порту» наверняка будет действовать вторым номером. Между тем, вылазки к воротам соперника хозяева точно будут делать.

    «Барселона»

    Эта команда в своем чемпионате идет на 2 месте. Правда, отставание от лидера мадридского «Реала» составляет всего один балл.

    Традиционно каталонцы отлично чувствуют себя в атаке. В 8 матчах Примеры они настреляли уже 19 мячей в ворота соперников.

  • Примера. «Барселона» одолела «Севилью», «Жирона» проиграла «Реалу», «Атлетико» вырвал победу у «Кадиса»
  • Результаты матчей 8-го тура чемпионата Испании
  • Вчера

    • В своем последнем поединке «Барселона» разжилась тремя пунктами. Дома каталонцы минимально переиграли «Севилью».

    Из кадровых проблем выделяется потеря Рафиньи. А вот Роберт Левандовский рвется в бой, и явно постарается вернуться на забивной путь.

    Гости явно намерены добыть свою вторую победу в группе. Первая виктория над «Антверпеном» вышла уверенной (5:0).

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Барселоны» предлагают — 1.90.

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    На викторию «Порту» дают — 4.16, ничья оценена — в 4.01.

    «Барселона» сейчас находится в неплохой форме, и уж точно будет активно атаковать.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.05. Еще вариант для ставки — Фора «Барселоны» -2.5 за 5.90. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Порту» — «Барселона»: прогноз, ставка (6.05), статистика, коэффициенты матча 04.10.2023. Прогнозы на футбол. На «Драгау» сразу будут забивать!
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