«Порту» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 4 октября, начало — в 22:00 мск. «Порту» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

В своем чемпионате эта команда находится на 3 месте. Правда, отставание от лидера измеряется всего тремя пунктами.

Основной проблемой команды является слабая атака. В 7 поединках чемпионата она отличилась лишь 10 точными ударами.

Коэффициенты матча Порту — Барселона 1X2Новым игрокам 4.103.901.87Бонус$9500

В своем предыдущем поединке «Порту» проиграл. «Драконы» с минимальным счетом уступили своему вечному конкуренту «Бенфике».

Все прогнозы на Лигу чемпионов

А вот в стартовом туре Лиги чемпионов «Порту» добыл три очка. «Драконы» уверенно расправились с донецким «Шахтером» (3:1).

«Порту» наверняка будет действовать вторым номером. Между тем, вылазки к воротам соперника хозяева точно будут делать.

«Барселона»

Эта команда в своем чемпионате идет на 2 месте. Правда, отставание от лидера мадридского «Реала» составляет всего один балл.

Традиционно каталонцы отлично чувствуют себя в атаке. В 8 матчах Примеры они настреляли уже 19 мячей в ворота соперников.

В своем последнем поединке «Барселона» разжилась тремя пунктами. Дома каталонцы минимально переиграли «Севилью».

Из кадровых проблем выделяется потеря Рафиньи. А вот Роберт Левандовский рвется в бой, и явно постарается вернуться на забивной путь.

Гости явно намерены добыть свою вторую победу в группе. Первая виктория над «Антверпеном» вышла уверенной (5:0).

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Барселоны» предлагают — 1.90.

На викторию «Порту» дают — 4.16, ничья оценена — в 4.01.

«Барселона» сейчас находится в неплохой форме , и уж точно будет активно атаковать.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.05. Еще вариант для ставки — Фора «Барселоны» -2.5 за 5.90. Для остальных — более умеренный прогноз.