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    Примера. «Барселона» примет «Севилью», «Жирона» сыграет с «Реалом», «Атлетико» сразится с «Кадисом»

    Результаты матчей 8-го тура чемпионата Испании

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    Альваро Мората («Атлетико»)
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    Альваро Мората («Атлетико»)
    Матчи 8-го тура испанской Примеры сезона 2023/24 пройдут с 29 сентября по 2 октября.

    «Барселона» — «Севилья»

    пятница, 29 сентября, 22:00 мск

    «Хетафе» — «Вильярреал»

    суббота, 30 сентября, 15:00 мск

    «Райо Вальекано» — «Мальорка»

    суббота, 30 сентября, 17:15 мск

    «Жирона» — «Реал»

    суббота, 30 сентября, 19:30 мск

    «Реал Сосьедад» — «Атлетик»

    суббота, 30 сентября, 22:00 мск

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    «Альмерия» — «Гранада»

    воскресенье, 1 октября, 15:00 мск

    «Алавес» — «Осасуна»

    воскресенье, 1 октября, 17:15 мск

    «Атлетико» — «Кадис»

    воскресенье, 1 октября, 22:00 мск

    «Бетис» — «Валенсия»

    воскресенье, 1 октября, 22:00 мск

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