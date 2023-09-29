Примера. «Барселона» примет «Севилью», «Жирона» сыграет с «Реалом», «Атлетико» сразится с «Кадисом»

«Барселона» — «Севилья»
пятница, 29 сентября, 22:00 мск
«Хетафе» — «Вильярреал»
суббота, 30 сентября, 15:00 мск
«Райо Вальекано» — «Мальорка»
суббота, 30 сентября, 17:15 мск
«Жирона» — «Реал»
суббота, 30 сентября, 19:30 мск
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»
суббота, 30 сентября, 22:00 мск
«Альмерия» — «Гранада»
воскресенье, 1 октября, 15:00 мск
«Алавес» — «Осасуна»
воскресенье, 1 октября, 17:15 мск
«Атлетико» — «Кадис»
воскресенье, 1 октября, 22:00 мск
«Бетис» — «Валенсия»
воскресенье, 1 октября, 22:00 мск
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