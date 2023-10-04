«Порту» на своем поле сыграет против «Барселоны» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов квартета H. Поединок, который пройдет на стадионе «Драгау» в Порту 4 октября, начнется в 22:00 по мск. «Порту» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

«Порту» в прошлом чемпионате Португалии стал вторым, уступив золотые медали «Бенфике», которой на старте нового сезона проиграл в матче за Суперкубок Португалии со счетом 0:2.

После этого «драконы» стартовали и в новом первенстве страны. Там «Порту» в пяти турах добыл четыре виктории, правда, все с разницей в один мяч, и расписал одну ничью.

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Затем «сине-белые» начали свой путь и в этом розыгрыше Лиги чемпионов, добыв довольно-таки легкую выездную викторию нал донецким «Шахтером» со счетом 3:1, решив исход поединка еще в первом тайме.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В преддверии же этой игры «Порту» вновь оказался слабее «Бенфики», проиграв ей на этот раз в матче чемпионата страны на ее поле со счетом 0:1.

«Барселона»

«Барселона» в прошлом сезоне стала чемпионом Испании. Причем дружина Хави заработала золотые медали уверенно, став победителем еще задолго до финиша.

Новый же сезон каталонцы начали с неожиданной выездной мировой против «Хетафе» 0:0 в матче чемпионата Испании. Но после этого «Барселона» выиграла последующие шесть встреч.

В этот удачный период «сине-гранатовые» выиграли пять игр Примеры и на своем поле разгромили бельгийский «Антверпен» со счетом 5:0 в первом туре этой Лиги чемпионов.

На прошлой неделе «Барса» провела два поединка чемпионата Испании, в которых сперва не справилась на выезде с «Мальоркой», сыграв вничью 2:2, а затем дома одолела «Севилью» 1:0.

Последний раз между собой эти клубы играли в 2011 году. И тогда в матче за Суперкубок УЕФА выиграла «Барса» со счетом 2:0. До этого каталонцы смогли одолеть «драконов» и в предыдущих трех поединках.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Барселоны» — 1.90, победа «Порту» — 4.16, ничья — 4.01.

«Порту» вполне может устоять на своем поле в игра против «Барсы», ведь в своем последнем отрезке каталонцы выглядели не особо убедительно.

И также еще не ждем от этого матча изобилия забитых мячей и ставим здесь на тотал меньше трех.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Порту» — «Барселона» с коэффициентом 6.05.