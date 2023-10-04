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    Кубанцы начнут без прелюдий

    «Краснодар» — «Пари НН». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Кубок России, 4 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Пари НН»
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    Эдуард Сперцян
    «Краснодар» сыграет на своем поле с «Пари НН» в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 4 октября, начало — в 17:15 мск. «Краснодар» — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа D 04 Октября 2023 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 17:15 Пари НН Пари НН
  • Нижний Новгород
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    «Краснодар»

    Краснодарцы все мечтают о трофеях. Причем в нынешнем сезоне у кубанцев есть прекрасная возможность для реализации своей цели.

    Вот только в Кубке России команда Владимира Ивича не блещет. Основная ставка сделана на чемпионат, где «Краснодар» лидирует.

    Коэффициенты матча Краснодар — Пари НН

    1X2Новым игрокам
  • 1.703.855.40Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок «Краснодар» провел успешно. Команда Ивича уверенно переиграла «Рубин» (2:0).

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    Причем до того краснодарцы с таким же счетом одолели «Урал» (2:0). А вот в Кубке Ивич уж точно соорудит кадровую ротацию.

    «Краснодар» наверняка предстанет в экспериментальном сочетании. Между тем, хозяева постараются подняться с нынешнем 3 места в группе.

    «Пари НН»

    Эта команда проводит сезон относительно неплохо. «Пари НН» находится на 9 месте в турнирной таблице РПЛ.

    Нижегородцы имеют проблемы с реализацией. В 10 поединках чемпионата они отличились 9 точными выстрелами.

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    • Минувший тур принес команде разочарование. «Пари НН» с минимальным счетом уступил московскому «Локомотиву».

    А вот в Кубке России дела у нижегородцев обстоят не лучшим образом. Команда замыкает таблицу своего квартета.

    И уж точно «Пари НН» постарается дать бой краснодарцам. Между тем, нижегородцы также вряд ли сыграют основным составом.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Краснодара» предлагают — 1.62.

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    На викторию «Пари НН» дают — 5.55, ничья оценена — в 3.85.

    «Краснодар» нынче на коне, тогда как нижегородцы забивают с заметным скрипом.

    Наш прогноз — Победа «Краснодара» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.

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    «Краснодар» — «Пари НН»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 04.10.2023. Прогнозы на футбол. Кубанцы начнут без прелюдий
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