«Краснодар»
Краснодарцы все мечтают о трофеях. Причем в нынешнем сезоне у кубанцев есть прекрасная возможность для реализации своей цели.
Вот только в Кубке России команда Владимира Ивича не блещет. Основная ставка сделана на чемпионат, где «Краснодар» лидирует.
Коэффициенты матча Краснодар — Пари НН
Свой предыдущий поединок «Краснодар» провел успешно. Команда Ивича уверенно переиграла «Рубин» (2:0).
Причем до того краснодарцы с таким же счетом одолели «Урал» (2:0). А вот в Кубке Ивич уж точно соорудит кадровую ротацию.
«Краснодар» наверняка предстанет в экспериментальном сочетании. Между тем, хозяева постараются подняться с нынешнем 3 места в группе.
«Пари НН»
Эта команда проводит сезон относительно неплохо. «Пари НН» находится на 9 месте в турнирной таблице РПЛ.
Нижегородцы имеют проблемы с реализацией. В 10 поединках чемпионата они отличились 9 точными выстрелами.
Минувший тур принес команде разочарование. «Пари НН» с минимальным счетом уступил московскому «Локомотиву».
А вот в Кубке России дела у нижегородцев обстоят не лучшим образом. Команда замыкает таблицу своего квартета.
И уж точно «Пари НН» постарается дать бой краснодарцам. Между тем, нижегородцы также вряд ли сыграют основным составом.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Краснодара» предлагают — 1.62.
На викторию «Пари НН» дают — 5.55, ничья оценена — в 3.85.
Наш прогноз — Победа «Краснодара» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.