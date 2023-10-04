«Краснодар» сыграет на своем поле с «Пари НН» в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 4 октября, начало — в 17:15 мск. «Краснодар» — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

Краснодарцы все мечтают о трофеях. Причем в нынешнем сезоне у кубанцев есть прекрасная возможность для реализации своей цели.

Вот только в Кубке России команда Владимира Ивича не блещет. Основная ставка сделана на чемпионат, где «Краснодар» лидирует.

Коэффициенты матча Краснодар — Пари НН 1X2Новым игрокам 1.703.855.40Бонус$9500

Свой предыдущий поединок «Краснодар» провел успешно. Команда Ивича уверенно переиграла «Рубин» (2:0).

Все прогнозы на футбол

Причем до того краснодарцы с таким же счетом одолели «Урал» (2:0). А вот в Кубке Ивич уж точно соорудит кадровую ротацию.

«Краснодар» наверняка предстанет в экспериментальном сочетании. Между тем, хозяева постараются подняться с нынешнем 3 места в группе.

«Пари НН»

Эта команда проводит сезон относительно неплохо. «Пари НН» находится на 9 месте в турнирной таблице РПЛ.

Нижегородцы имеют проблемы с реализацией. В 10 поединках чемпионата они отличились 9 точными выстрелами.

Минувший тур принес команде разочарование. «Пари НН» с минимальным счетом уступил московскому «Локомотиву».

А вот в Кубке России дела у нижегородцев обстоят не лучшим образом. Команда замыкает таблицу своего квартета.

И уж точно «Пари НН» постарается дать бой краснодарцам. Между тем, нижегородцы также вряд ли сыграют основным составом.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Краснодара» предлагают — 1.62.

На викторию «Пари НН» дают — 5.55, ничья оценена — в 3.85.

«Краснодар» нынче на коне , тогда как нижегородцы забивают с заметным скрипом.

Наш прогноз — Победа «Краснодара» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.05.