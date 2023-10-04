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    Статистика указывает на мировую

    «Бургос» — «Леганес». Прогноз, ставка (к. 3.06) на футбол, чемпионат Испании, 4 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бургос» — «Леганес»
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    «Леганес»
    В среду, 4 октября, в 9-м туре испанской Сегунды «Бургос» в родных стенах сразится с «Леганесом». Начало игры — в 22:30 по мск. «Бургос» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 04 Октября 2023 года
    Бургос
  • Испания. Сегунда
    •  Бургос 22:30 Леганес Леганес
  • Леганес
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    «Бургос»

    «Бургос» прошлый сезон завершил в середине турнирной таблицы, существенно отстав даже от зоны плей-офф. Однако стоит отметить, что команда выдала отличное начало и даже некоторое время лидировала.

    В текущем же первенстве Сегунды «бело-черные» также идут пока в середине турнирной таблицы, имея на своем счету десять зачетных пунктов и отстают от зоны плей-офф на четыре балла.

    Коллектив начал этот чемпионат с домашней мировой против «Уэски» 1:1, а затем стал неизменно чередовать победные домашние матчи с проигрышами выездными.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Так, например, в прошлом туре «Бургос» на выезде крупно проиграл на выезде «Вальядолиду» со счетом 0:3, а ранее на своем поле разгромил «Эльче» 4:0.

    «Леганес»

    «Леганес» в прошлом розыгрыше Сегунды финишировал в середине турнирной таблицы и шансов зацепиться за плей-офф повышения не имел.

    В текущем же розыгрыше Сегунды клуб из пригорода Мадрида набрал 18 пунктов в восьми проведенных встречах и находится во главе турнирной таблицы, опережая на два очка ближайшего преследователя.

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    Стартовали «огурцы» в этом чемпионате с домашнего фиаско от «Андорры» со счетом 0:1. Но после этого они выиграли четыре поединка подряд и не пропустили в них ни одного гола.

    В шестом игровом дне «Леганес» на выезде уступил 0:1 «Эльче», а затем поочередно одолев на выезде «Мирандесом» 3:1 и дома «Расинг» 2:1 в минувшем игровом дне.

    Стоит отметить, что четыре из шести очных встреч этих клубов завершились вничью со счетом 0:0, и еще по разу они обыграли друг друга 3:0 и 0:4.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бургоса» предлагают — 2.32.

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    На викторию «Леганеса» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.06.

    Исходя из очной статистики встреч этих клубов, где большинство игр заканчивались вничью, то именно на мировую мы здесь и ставим.

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    «Бургос» — «Леганес»: прогноз, ставка (3.06), статистика, коэффициенты матча 04.10.2023. Прогнозы на футбол. Статистика указывает на мировую
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