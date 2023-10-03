ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Крылья Советов» — «Спартак»Пощечина в Самаре. «Крылья Советов» поставили Абаскаля на грань увольнения «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»Катастрофический Матип. Победа над «Ливерпулем» подтверждает вновь обретенную силу «Шпор» «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»Нет Родри — нет побед. «Волки» ошеломили «Ман Сити», сорвав идеальный старт чемпионов в АПЛ
  • 00:02
    • «Атлетико» сделал камбэк и переиграл «Кадис»
  • 20:38
    • Карпин или Черчесов возглавят «Спартак» в случае отставки Абаскаля
  • 18:29
    • «Крылья Советов» разгромили «Спартак» в Самаре, Горшков оформил дубль
  • 23:46
    • «Рома» уверенно победила «Фрозиноне»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Копенгаген» забить «Баварии»?

    «Копенгаген» — «Бавария». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, Лига чемпионов, 3 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Баварию Прогнозы на Копенгаген Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Копенгаген» — «Бавария»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бавария»
    «Копенгаген» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 3 октября, начало — в 22:00 мск. «Копенгаген» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 03 Октября 2023 года
    Копенгаген
  • Копенгаген
    •  Копенгаген 22:00 Бавария Бавария
  • Мюнхен
    •

    «Копенгаген»

    Команда из одноименного города стартовала в новом сезоне Лиги чемпионов с ничей. Датский коллектив на выезде сыграл вничью с турецким «Галатасараем» (2:2), выигрывая по ходу встречи 2:0. Команда из Дании хоть и является аутсайдером группы, но может преподнести сюрприз.

    Действующий чемпион Дании в новом сезоне также хорош, как и в прошлом. Команда из столицы страны в десяти турах смогла набрать 22 пункта и лидирует в турнирной таблице. Она на три пункта опережает «Силькеборг» и на четыре — «Норшелланн».

    За десять матчей команда из Копенгагена смогла 21 раз поразить ворота соперников, а в свои пропустила 13 мячей. К слову, в последнем матче столичный коллектив в родных стенах сенсационно уступил «Мидтьюлланну» (0:2).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Также «Копенгаген» продолжает свою борьбу в Кубке Дании. В матче 1/16 финала подопечные Якоба Нееструпа не заметили «Лисенг», отправив в его ворота девять безответных мячей. Следующим соперником команды будет «Мидтьюлланн».

    «Бавария»

    Мюнхенская команда начала свой путь в Лиге чемпионов с победы. Чемпионы Германии в результативном матче оказались сильнее «Манчестер Юнайтед» (4:3). Думается, что немецкой команде ничего не сможет помешать выйти из группы.

    Баварцы не совсем уверенно стартовали в новом сезоне Бундеслиги. Команда из Мюнхена в шести матчах смогли добыть четыре победы и дважды сыграли вничью. Мюнхенцы смогли забить двадцать мячей, а пропустили только шесть.

    В итоге «Звезды юга» имеют в своем активе четырнадцать очков и занимают третье место в турнирной таблице. «Красные» на один пункт отстают от сенсационного «Штутгарт» и на два — от «Байера». Несмотря этого, «Бавария» остается главным фаворитом сезона.

  • «Верю — не верю»: «Тоттенхэм» финиширует в топ-4, «Жирона» — чемпион, провал «МЮ»?
  • Анализируем сюрпризы, которые принес стартовый отрезок сезона в топовых европейских лигах
  • 30/09/2023

    • Подопечные Томаса Тухеля в последнем туре сыграли вничью «РБ Лейпцигом» (2:2), уступая по ходу встречи 0:2. До этого была победа над «Бохумом» (7:0). Также «Бавария» разбила «Пройссен Мюнстер» в Кубке Германии и пробилась в 1/16 финала турнира.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Баварии» предлагают поставить за 1.20.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Копенгагена» дают 14.00, ничья оценена в 7.40.

    Сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить за хороший коэффициент.

    Также поставим на уверенную победу «Баварии», но немного перестрахуемся.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Копенгаген» — «Бавария» за 5.35.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Соррибес-Тормо — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ван — Звонарева
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Шериф — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Эмбер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Зверев — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Александрова — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Родина — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Акрон — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Днепр-1 — Металлист 1925
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Трактор — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Лада — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сокол — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Копенгаген» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 03.10.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Копенгаген» забить «Баварии»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры