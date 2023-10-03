«Копенгаген» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 3 октября, начало — в 22:00 мск. «Копенгаген» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Копенгаген»

Команда из одноименного города стартовала в новом сезоне Лиги чемпионов с ничей. Датский коллектив на выезде сыграл вничью с турецким «Галатасараем» (2:2), выигрывая по ходу встречи 2:0. Команда из Дании хоть и является аутсайдером группы, но может преподнести сюрприз.

Действующий чемпион Дании в новом сезоне также хорош, как и в прошлом. Команда из столицы страны в десяти турах смогла набрать 22 пункта и лидирует в турнирной таблице. Она на три пункта опережает «Силькеборг» и на четыре — «Норшелланн».

За десять матчей команда из Копенгагена смогла 21 раз поразить ворота соперников, а в свои пропустила 13 мячей. К слову, в последнем матче столичный коллектив в родных стенах сенсационно уступил «Мидтьюлланну» (0:2).

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Также «Копенгаген» продолжает свою борьбу в Кубке Дании. В матче 1/16 финала подопечные Якоба Нееструпа не заметили «Лисенг», отправив в его ворота девять безответных мячей. Следующим соперником команды будет «Мидтьюлланн».

«Бавария»

Мюнхенская команда начала свой путь в Лиге чемпионов с победы. Чемпионы Германии в результативном матче оказались сильнее «Манчестер Юнайтед» (4:3). Думается, что немецкой команде ничего не сможет помешать выйти из группы.

Баварцы не совсем уверенно стартовали в новом сезоне Бундеслиги. Команда из Мюнхена в шести матчах смогли добыть четыре победы и дважды сыграли вничью. Мюнхенцы смогли забить двадцать мячей, а пропустили только шесть.

В итоге «Звезды юга» имеют в своем активе четырнадцать очков и занимают третье место в турнирной таблице. «Красные» на один пункт отстают от сенсационного «Штутгарт» и на два — от «Байера». Несмотря этого, «Бавария» остается главным фаворитом сезона.

Подопечные Томаса Тухеля в последнем туре сыграли вничью «РБ Лейпцигом» (2:2), уступая по ходу встречи 0:2. До этого была победа над «Бохумом» (7:0). Также «Бавария» разбила «Пройссен Мюнстер» в Кубке Германии и пробилась в 1/16 финала турнира.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Баварии» предлагают поставить за 1.20.

На викторию «Копенгагена» дают 14.00, ничья оценена в 7.40.

Сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить за хороший коэффициент.

Также поставим на уверенную победу «Баварии», но немного перестрахуемся.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Копенгаген» — «Бавария» за 5.35.