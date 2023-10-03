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    «Бавария» обеспечит голевое шоу!

    «Копенгаген» — «Бавария». Дерзкая ставка за 5.35 на матч Лиги чемпионов 3 октября 2023 года

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    Лерой Сане
    «Копенгаген» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 3 октября, начало — в 22:00 мск. «Копенгаген» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 03 Октября 2023 года
    Копенгаген
  • Копенгаген
    •  Копенгаген 22:00 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    «Копенгаген»

    В своем чемпионате эта команда лидирует. Правда, потери очков, все же, случаются, да и конкуренты наступают на пятки.

    Главной ценностью команды является сильная атака. В 10 поединках чемпионата она отличилась 21 точным выстрелом.

    В своем предыдущем поединке «Копенгаген» проиграл. Дома команда уступила «Мидтьюлланну» со счетом 0:2.

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    А вот в стартовом туре Лиги чемпионов датчане добыли один балл. На выезде они расписали мировую с «Галатасараем» (2:2).

    «Копенгаген» наверняка будет действовать вторым номером. К тому же никуда не делись и проблемы с надежностью тылов.

    «Бавария»

    Эта команда в своем чемпионате идет на 3 месте. Правда, отставание от лидера «Байера» составляет всего 2 очка.

    Традиционно мюнхенцы блистают в атаке. В 6 матчах Бундеслиги они умудрились наколотить уже 20 мячей в ворота соперников.

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    • В своем последнем поединке команда разжилась лишь одним баллом. На выезде «Бавария» не сумела одолеть «РБ Лейпциг» (2:2).

    Из кадровых проблем выделяется потеря Сержа Гнабри. Зато в прекрасных кондициях находится Харри Кейн.

    Гости явно намерены добыть свою вторую победу в группе. Никакой недооценки соперника мюнхенцы уж точно не допустят.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Баварии» предлагают — 1.21.

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    На викторию «Копенгагена» дают — 15.50, ничья оценена — в 8.10.

    «Бавария» сейчас находится в прекрасных кондициях, и уж точно будет максимально активно атаковать.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 6.5 за 11.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Копенгаген» — «Бавария»: прогноз, ставка (5.35), статистика, коэффициенты матча 03.10.2023. Прогнозы на футбол. «Бавария» обеспечит голевое шоу!
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