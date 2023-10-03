«Копенгаген»
В своем чемпионате эта команда лидирует. Правда, потери очков, все же, случаются, да и конкуренты наступают на пятки.
Главной ценностью команды является сильная атака. В 10 поединках чемпионата она отличилась 21 точным выстрелом.
В своем предыдущем поединке «Копенгаген» проиграл. Дома команда уступила «Мидтьюлланну» со счетом 0:2.
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А вот в стартовом туре Лиги чемпионов датчане добыли один балл. На выезде они расписали мировую с «Галатасараем» (2:2).
«Копенгаген» наверняка будет действовать вторым номером. К тому же никуда не делись и проблемы с надежностью тылов.
«Бавария»
Эта команда в своем чемпионате идет на 3 месте. Правда, отставание от лидера «Байера» составляет всего 2 очка.
Традиционно мюнхенцы блистают в атаке. В 6 матчах Бундеслиги они умудрились наколотить уже 20 мячей в ворота соперников.
В своем последнем поединке команда разжилась лишь одним баллом. На выезде «Бавария» не сумела одолеть «РБ Лейпциг» (2:2).
Из кадровых проблем выделяется потеря Сержа Гнабри. Зато в прекрасных кондициях находится Харри Кейн.
Гости явно намерены добыть свою вторую победу в группе. Никакой недооценки соперника мюнхенцы уж точно не допустят.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Баварии» предлагают — 1.21.
На викторию «Копенгагена» дают — 15.50, ничья оценена — в 8.10.
«Бавария» сейчас находится в прекрасных кондициях, и уж
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 6.5 за 11.00. Для остальных — более умеренный прогноз.