«Сокол» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 12-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 2-го октября, начало — в 19:00 мск. «Сокол» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сокол»

Саратовский коллектив сразу после выхода из Второй лиги в Первую очень даже неплохо зарекомендовал себя и во втором по силе дивизионе страны. Саратовцы добыли пять побед, четыре раза проиграли и дважды сыграли вничью.

В итоге сейчас у команды из Саратова семнадцать очков и пятая строчка в турнирной таблице. А вот разница мячей не впечатляет. «Бело-синие» смогли только двенадцать раз поразить ворота соперника, а в их воротах побывало шестнадцать мячей.

Также «Сокол» провел поединок Кубка России, но сразу же вылетел из этого турнира уступив в серии пенальти «СКА-Хабаровску». Теперь же все силы подопечные Дениса Бояринцева отправят на чемпионате и постараются быть как можно выше.

Календарь и таблица ФНЛ

В последних играх «Сокол» на выезде уступил махачкалинскому «Динамо» (0:2) и новороссийскому «Черноморцу» (3:5), а до этого в родных стенах сыграл вничью с КАМАЗом из Набережных Челнов (1:1). Только перед этим была гостевая победа нал «Волгарем» (2:2).

«Алания»

У команды из Владикавказа, которая по итогам прошлого сезона стала третьей в Первой лиге, но отказалась от повышения в классе, дела обстоят еще лучше. «Красно-желтые» проиграли только две игры из одиннадцати, чередуя победы с ничьими.

Владикавказский коллектив в настоящий момент имеет в своем активе 23 очка и занимает первое место в турнирной таблице, на два пункта опережая второе махачкалинское «Динамо». «Барсы» за одиннадцать матчей забили четырнадцать мячей, а пропустили — девять.

Владикавказцы также неудачно начали Кубок России. Они сразу вылетели из второго по престижности клубного турнира страны, уступив на выезде волгоградскому «Ротору» (0:1), и теперь могут полностью сосредоточиться на чемпионате.

В последнем туре «Алания» в родных стенах сломила сопротивление «СКА-Хабаровска» (2:1), а до этого на выезде была разгромлена махачкалинским «Динамо» (0:3). Перед этим же подопечные Олега Василенко на своем поле поделили очки с «Тюменью».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Алании» предлагают поставить за 1.97.

На викторию «Сокола» дают 3.80, ничья оценена в 3.55.

Сделаем ставку на то, что «Алания» сможет добыть победу.

Также поставим на то, что обе команды в этой игре смогут забить.