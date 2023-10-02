ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»Катастрофический Матип. Победа над «Ливерпулем» подтверждает вновь обретенную силу «Шпор» «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»Нет Родри — нет побед. «Волки» ошеломили «Ман Сити», сорвав идеальный старт чемпионов в АПЛ «Оренбург» — «Зенит»Академики с тросточками. Исторический провал «Зенита» в Оренбурге
  • 00:00
    • «Монако» без Головина выиграл у «Марселя» в дебютном матче Гаттузо
  • 23:45
    • Покер Лаутаро принес «Интеру» крупную победу над «Салернитаной»
  • 23:27
    • В Англии признали, что гол «Ливерпуля» в ворота «Тоттенхэма» был отменен ошибочно
  • 21:59
    • «Реал» всухую обыграл «Жирону» в матче Примеры
  • 21:48
    • «Тоттенхэм» в большинстве вырвал победу у «Ливерпуля»
  • 21:35
    • «РБ Лейпциг» и «Бавария» поделили очки
  • 21:09
    • «Милан» уверенно победил «Лацио»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Алания» переиграть «Сокол»?

    «Сокол» — «Алания». Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, российская Первая лига, 2 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на футбол России Прогнозы на Сокол Прогнозы на Алания Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Сокол» — «Алания»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Алания»
    «Сокол» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 12-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 2-го октября, начало — в 19:00 мск. «Сокол» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 02 Октября 2023 года
    Сокол
  • Саратов
    •  Сокол 19:00 Алания Алания
  • Владикавказ
    •

    «Сокол»

    Саратовский коллектив сразу после выхода из Второй лиги в Первую очень даже неплохо зарекомендовал себя и во втором по силе дивизионе страны. Саратовцы добыли пять побед, четыре раза проиграли и дважды сыграли вничью.

    В итоге сейчас у команды из Саратова семнадцать очков и пятая строчка в турнирной таблице. А вот разница мячей не впечатляет. «Бело-синие» смогли только двенадцать раз поразить ворота соперника, а в их воротах побывало шестнадцать мячей.

    Также «Сокол» провел поединок Кубка России, но сразу же вылетел из этого турнира уступив в серии пенальти «СКА-Хабаровску». Теперь же все силы подопечные Дениса Бояринцева отправят на чемпионате и постараются быть как можно выше.

    Календарь и таблица ФНЛ

    В последних играх «Сокол» на выезде уступил махачкалинскому «Динамо» (0:2) и новороссийскому «Черноморцу» (3:5), а до этого в родных стенах сыграл вничью с КАМАЗом из Набережных Челнов (1:1). Только перед этим была гостевая победа нал «Волгарем» (2:2).

    «Алания»

    У команды из Владикавказа, которая по итогам прошлого сезона стала третьей в Первой лиге, но отказалась от повышения в классе, дела обстоят еще лучше. «Красно-желтые» проиграли только две игры из одиннадцати, чередуя победы с ничьими.

    Владикавказский коллектив в настоящий момент имеет в своем активе 23 очка и занимает первое место в турнирной таблице, на два пункта опережая второе махачкалинское «Динамо». «Барсы» за одиннадцать матчей забили четырнадцать мячей, а пропустили — девять.

  • «Верю — не верю»: «Тоттенхэм» финиширует в топ-4, «Жирона» — чемпион, провал «МЮ»?
  • Анализируем сюрпризы, которые принес стартовый отрезок сезона в топовых европейских лигах
  • Вчера

    • Владикавказцы также неудачно начали Кубок России. Они сразу вылетели из второго по престижности клубного турнира страны, уступив на выезде волгоградскому «Ротору» (0:1), и теперь могут полностью сосредоточиться на чемпионате.

    В последнем туре «Алания» в родных стенах сломила сопротивление «СКА-Хабаровска» (2:1), а до этого на выезде была разгромлена махачкалинским «Динамо» (0:3). Перед этим же подопечные Олега Василенко на своем поле поделили очки с «Тюменью».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Алании» предлагают поставить за 1.97.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Сокола» дают 3.80, ничья оценена в 3.55.

    Сделаем ставку на то, что «Алания» сможет добыть победу.

    Также поставим на то, что обе команды в этой игре смогут забить.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.57
  • Прогноз на матч Угас — Барриос
  • Бокс
  • Сегодня в 03:50
    •  1.81
  • Прогноз на матч Чарло — Альварес
  • Бокс
  • Сегодня в 06:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Паркс — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вондроушова — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Соболенко — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нисиока — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Крейчикова — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Енисей — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Торпедо — Ленинградец
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реймс — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Факел — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Руне — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  4.06
  • Прогноз на матч Альмерия — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сокол» — «Алания»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 02.10.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Алания» переиграть «Сокол»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры