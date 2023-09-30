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    Сумеют ли швабы обуздать «козлов»?

    «Кельн» — «Штутгарт». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, Бундеслига, 30 сентября 2023 года

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    Серу Гирасси
    «Кельн» сыграет на своем поле со «Штутгартом» в рамках 6-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 16:30 мск. «Кельн» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Сентября 2023 года
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    «Кельн»

    Эта команда стартовала в чемпионате крайне неудачно. «Кельн» в пяти первых турах набрал только один балл и сейчас занимает 16 место в таблице.

    У «козлов» не все в порядке с реализацией. В пяти поединках Бундеслиги команда забила всего лишь 4 мяча.

    Коэффициенты матча Кёльн — Штутгарт

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    В предыдущем туре чемпионата «Кельн» не смог добыть даже балла. Команда уступила «Вердеру» со счетом 1:2.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    До того «козлы» уступили еще и «Хоффенхайму» (1:3). Так что, похоже, «Кельну» предстоит бороться за сохранение прописки в элите.

    «Кельн» наверняка будет активно атаковать. Хозяева всеми силами будут пытаться выбраться из опасной зоны.

    «Штутгарт»

    Эта команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера составляет всего лишь один балл.

    Старт «Штутгарта» в чемпионате стал одной из главных сенсаций старта сезона. Швабы выглядят весьма впечатляюще, особенно в атаке.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела ударно. «Штутгарт» дома уверенно расправился с «Дармштадтом» (3:1).

    В прекрасных кондициях находится Серу Гирасси. Гвинейский форвард в пяти матчах настрелял уже 10 мячей. Машина!

    И уж наверняка «Штутгарт» будет стремиться продлить свое пребывание в лидирующей группе. Да и фактор Гирасси наверняка поможет гостям.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Штутгарта» предлагают — 2.45.

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    На викторию «Кельна» дают — 2.92, ничья оценена — в 3.78.

    Швабы мотивированы остаться в группе лидеров, а значит, будут максимально активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа «Штутгарта». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.31.

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    «Кельн» — «Штутгарт»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на футбол. Сумеют ли швабы обуздать «козлов»?
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