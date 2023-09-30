«Кельн» сыграет на своем поле со «Штутгартом» в рамках 6-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 16:30 мск. «Кельн» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кельн»

Эта команда стартовала в чемпионате крайне неудачно. «Кельн» в пяти первых турах набрал только один балл и сейчас занимает 16 место в таблице.

У «козлов» не все в порядке с реализацией. В пяти поединках Бундеслиги команда забила всего лишь 4 мяча.

Коэффициенты матча Кёльн — Штутгарт 1X2Новым игрокам 2.903.652.40Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Кельн» не смог добыть даже балла. Команда уступила «Вердеру» со счетом 1:2.

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До того «козлы» уступили еще и «Хоффенхайму» (1:3). Так что, похоже, «Кельну» предстоит бороться за сохранение прописки в элите.

«Кельн» наверняка будет активно атаковать. Хозяева всеми силами будут пытаться выбраться из опасной зоны.

«Штутгарт»

Эта команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера составляет всего лишь один балл.

Старт «Штутгарта» в чемпионате стал одной из главных сенсаций старта сезона. Швабы выглядят весьма впечатляюще, особенно в атаке.

Свой предыдущий поединок команда провела ударно. «Штутгарт» дома уверенно расправился с «Дармштадтом» (3:1).

В прекрасных кондициях находится Серу Гирасси. Гвинейский форвард в пяти матчах настрелял уже 10 мячей. Машина!

И уж наверняка «Штутгарт» будет стремиться продлить свое пребывание в лидирующей группе. Да и фактор Гирасси наверняка поможет гостям.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Штутгарта» предлагают — 2.45.

На викторию «Кельна» дают — 2.92, ничья оценена — в 3.78.

Швабы мотивированы остаться в группе лидеров , а значит, будут максимально активно атаковать.

Наш прогноз — Победа «Штутгарта». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.31.