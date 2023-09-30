«Кельн»
Эта команда стартовала в чемпионате крайне неудачно. «Кельн» в пяти первых турах набрал только один балл и сейчас занимает 16 место в таблице.
У «козлов» не все в порядке с реализацией. В пяти поединках Бундеслиги команда забила всего лишь 4 мяча.
Коэффициенты матча Кёльн — Штутгарт
В предыдущем туре чемпионата «Кельн» не смог добыть даже балла. Команда уступила «Вердеру» со счетом 1:2.
До того «козлы» уступили еще и «Хоффенхайму» (1:3). Так что, похоже, «Кельну» предстоит бороться за сохранение прописки в элите.
«Кельн» наверняка будет активно атаковать. Хозяева всеми силами будут пытаться выбраться из опасной зоны.
«Штутгарт»
Эта команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера составляет всего лишь один балл.
Старт «Штутгарта» в чемпионате стал одной из главных сенсаций старта сезона. Швабы выглядят весьма впечатляюще, особенно в атаке.
Свой предыдущий поединок команда провела ударно. «Штутгарт» дома уверенно расправился с «Дармштадтом» (3:1).
В прекрасных кондициях находится Серу Гирасси. Гвинейский форвард в пяти матчах настрелял уже 10 мячей. Машина!
И уж наверняка «Штутгарт» будет стремиться продлить свое пребывание в лидирующей группе. Да и фактор Гирасси наверняка поможет гостям.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Штутгарта» предлагают — 2.45.
На викторию «Кельна» дают — 2.92, ничья оценена — в 3.78.
Наш прогноз — Победа «Штутгарта». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.31.