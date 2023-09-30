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    «Вилланы» с «чайками» обменяются голами после перерыва

    «Астон Вилла» — «Брайтон». Ставка (к. 2.39) и прогноз на футбол, АПЛ, 30 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Брайтон»
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    Олли Уоткинс
    «Астон Вилла» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 7-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 14:30 мск. «Астон Вилла» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Сентября 2023 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 14:30 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
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    «Астон Вилла»

    Эта команда стартовала в чемпионате относительно успешно. «Астон Вилла» находится на 6 месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков в 6 матчах.

    Причем оборона команды действует не столь успешно. Бирмингемцы пропустили уже 10 мячей в свои ворота.

    Коэффициенты матча Астон Вилла — Брайтон энд Хоув Альбион

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    В предыдущем туре чемпионата «Астон Вилла» добыла три очка. Правда, победа над кризисным «Челси» получилась минимальной.

    Все прогнозы на АПЛ

    После того «вилланы» вылетели из Кубка Английской лиги. Бирмингемцы в родных стенах уступили «Эвертону» (1:2).

    Хозяева уж точно будут стремиться добыть три очка. Четыре последних очных поединка с «чайками» были выиграны.

    «Брайтон»

    Эта команда начала чемпионат весьма позитивно. «Брайтон» сейчас пребывает на высокой 3 позиции в турнирной таблице АПЛ.

    Успехи «чаек» уже вряд ли можно считать сенсацией. Команда Роберто Де Дзерби по игре выглядит уж очень симпатично.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Брайтон» вылетел из Кубка лиги, минимально уступив «Челси».

    В АПЛ «Брайтон» выиграл уже три матча кряду. Причем обыграны были авторитетные «Ньюкасл» (3:1) и «Манчестер Юнайтед» (3:1).

    Нет сомнений, что «Брайтон» постарается разжиться очками. Правда, в лазарете все еще находится опытнейший Джеймс Милнер.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Астон Виллы» предлагают — 2.57.

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    На викторию «Брайтона» дают — 2.62, ничья оценена — в 4.08.

    Обе команды сражаются за высокие места, и явно способны прибавить по ходу поединка.

    Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.39. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.17.

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    «Астон Вилла» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на футбол. «Вилланы» с «чайками» обменяются голами после перерыва
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