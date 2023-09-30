«Астон Вилла» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 7-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 14:30 мск. «Астон Вилла» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

Эта команда стартовала в чемпионате относительно успешно. «Астон Вилла» находится на 6 месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков в 6 матчах.

Причем оборона команды действует не столь успешно. Бирмингемцы пропустили уже 10 мячей в свои ворота.

Коэффициенты матча Астон Вилла — Брайтон энд Хоув Альбион 1X2Новым игрокам 2.553.952.55Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Астон Вилла» добыла три очка. Правда, победа над кризисным «Челси» получилась минимальной.

Все прогнозы на АПЛ

После того «вилланы» вылетели из Кубка Английской лиги. Бирмингемцы в родных стенах уступили «Эвертону» (1:2).

Хозяева уж точно будут стремиться добыть три очка. Четыре последних очных поединка с «чайками» были выиграны.

«Брайтон»

Эта команда начала чемпионат весьма позитивно. «Брайтон» сейчас пребывает на высокой 3 позиции в турнирной таблице АПЛ.

Успехи «чаек» уже вряд ли можно считать сенсацией. Команда Роберто Де Дзерби по игре выглядит уж очень симпатично.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Брайтон» вылетел из Кубка лиги, минимально уступив «Челси».

В АПЛ «Брайтон» выиграл уже три матча кряду. Причем обыграны были авторитетные «Ньюкасл» (3:1) и «Манчестер Юнайтед» (3:1).

Нет сомнений, что «Брайтон» постарается разжиться очками. Правда, в лазарете все еще находится опытнейший Джеймс Милнер.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Астон Виллы» предлагают — 2.57.

На викторию «Брайтона» дают — 2.62, ничья оценена — в 4.08.

Обе команды сражаются за высокие места, и явно способны прибавить по ходу поединка .

Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.39. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.17.