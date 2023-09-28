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    «Пахтакор» начнет без прелюдий

    «Пахтакор» — АГМК. Ставка (к. 2.41) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 28 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана Прогнозы на Пахтакор
    Прогноз и ставки на «Пахтакор» — АГМК
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    Максим Шацких
    «Пахтакор» сыграет на своем поле с АГМК в рамках 20-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 17:00 мск. «Пахтакор» — АГМК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Пахтакор»

    Ташкентцы уверенно лидируют в чемпионате Узбекистана. Отрыв от ближайшего конкурента составляет 8 очков.

    Вот только результативность команды не на высшем уровне. «Пахтакор» забил всего 30 мячей в 19 сыгранных поединках.

    В предыдущем туре чемпионата команда удовлетворилась лишь ничьей. Подопечные Максима Шацких не сумели одолеть «Согдиану» (1:1).

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    А вот до того команда неудачно стартовала в Азиатской Лиге чемпионов. «Пахтакор» в родных стенах уступил «Аль-Аину» (0:3).

    «Пахтакор» наверняка постарается вернуться на победную поступь. Да и соперник имеет проблемы с надежностью тылов.

    АГМК

    Эта команда сражается за медали чемпионата. Правда, сейчас АГМК пребывает лишь на 5 месте турнирной таблицы.

    Главной проблемой АГМК является слабая оборона. В 19 матчах в сетке ворот команды побывало уже 27 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. АГМК в родных стенах уступил «Металлургу» Бекабад (2:4).

    Да и старт в Азиатской Лиге чемпионов АГМК не удался. Узбеки пропустили три безответных мяча от «Аль-Иттихада».

    И уж точно АГМК будет стремиться зацепиться за очки. Правда, поединки с ташкентцами для команды традиционно складываются крайне неудачно.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Пахтакора» предлагают — 1.73.

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    На викторию АГМК дают — 4.65, ничья оценена — в 3.64.

    «Пахтакор» по игре выглядит предпочтительнее соперника, который к тому же имеет заметные проблемы с надежностью тылов.

    Наш прогноз — Победа «Пахтакора» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.41. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.21.

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    «Пахтакор» — АГМК: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 28.09.2023. Прогнозы на футбол. «Пахтакор» начнет без прелюдий
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