«Пахтакор» сыграет на своем поле с АГМК в рамках 20-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 17:00 мск. «Пахтакор» — АГМК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пахтакор»

Ташкентцы уверенно лидируют в чемпионате Узбекистана. Отрыв от ближайшего конкурента составляет 8 очков.

Вот только результативность команды не на высшем уровне. «Пахтакор» забил всего 30 мячей в 19 сыгранных поединках.

В предыдущем туре чемпионата команда удовлетворилась лишь ничьей. Подопечные Максима Шацких не сумели одолеть «Согдиану» (1:1).

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А вот до того команда неудачно стартовала в Азиатской Лиге чемпионов. «Пахтакор» в родных стенах уступил «Аль-Аину» (0:3).

«Пахтакор» наверняка постарается вернуться на победную поступь. Да и соперник имеет проблемы с надежностью тылов.

АГМК

Эта команда сражается за медали чемпионата. Правда, сейчас АГМК пребывает лишь на 5 месте турнирной таблицы.

Главной проблемой АГМК является слабая оборона. В 19 матчах в сетке ворот команды побывало уже 27 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. АГМК в родных стенах уступил «Металлургу» Бекабад (2:4).

Да и старт в Азиатской Лиге чемпионов АГМК не удался. Узбеки пропустили три безответных мяча от «Аль-Иттихада».

И уж точно АГМК будет стремиться зацепиться за очки. Правда, поединки с ташкентцами для команды традиционно складываются крайне неудачно.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Пахтакора» предлагают — 1.73.

На викторию АГМК дают — 4.65, ничья оценена — в 3.64.

«Пахтакор» по игре выглядит предпочтительнее соперника , который к тому же имеет заметные проблемы с надежностью тылов.

Наш прогноз — Победа «Пахтакора» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.41. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.21.