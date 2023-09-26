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    Оторвется ли «Севилья» от зоны вылета?

    «Севилья» — «Альмерия». Ставка (к. 1.77) и прогноз на футбол, Примера, 26 сентября 2023 года

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    «Севилья» на своем поле сыграет против «Альмерии» в рамках 7-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 20:00 мск. «Севилья» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 26 Сентября 2023 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 20:00 Альмерия Альмерия
  • Альмерия
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    «Севилья»

    Команда начала чемпионат крайне неудачно. «Севилья» сейчас пребывает на скромной 16-й позиции, хотя и сыграла на матч меньше.

    Андалузцам сложновато даются победы. Пока команда выиграла только однажды, да и то у дебютанта лиги «Лас-Пальмаса» (1:0).

    Также команда провела не столь успешно старт в Лиге чемпионов. «Рохибланкос» не сумели в домашних стенах одолеть французский «Ланс» (1:1).

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    В трех последних поединках коллектив не знает поражений при двух ничьих и одной победе, так что хозяева вряд ли проиграют в грядущей встрече.

    «Альмерия»

    Команда крайне неудачно начала новый сезон. «Альмерия» в шести первых турах Примеры набрала всего два балла и занимает последнюю строчку.

    Причем забили игроки команды всего семь мячей. А вот в собственные ворота «Альмерия» пропустила уже 13 раз.

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    • В предыдущем туре чемпионата команда довольствовалась мировой. Андалузцы на своем поле отыгрались в матче с «Валенсией» (2:2).

    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив не выиграл при четырех поражениях и двух ничьих, а значит гостям будет сложно не проиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Севилью», коэффициент на победу которой равен 1,59. Успех «Альмерии» оценивается в 5,61, ничья — в 4,31.

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    В пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,77.

    Еще один вариант ставки — «Севилья» выиграет 1-й тайм и матч за 2,20, ведь хозяева, как фаворит, вполне способны на реализацию такого сценария, тем более что гости проиграли четыре из шести последних матчей.

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    «Севилья» — «Альмерия»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 26.09.2023. Прогнозы на футбол. Оторвется ли «Севилья» от зоны вылета?
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