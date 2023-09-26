«Севилья» на своем поле сыграет против «Альмерии» в рамках 7-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 26 сентября, начало — в 20:00 мск. «Севилья» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

Команда начала чемпионат крайне неудачно. «Севилья» сейчас пребывает на скромной 16-й позиции, хотя и сыграла на матч меньше.

Андалузцам сложновато даются победы. Пока команда выиграла только однажды, да и то у дебютанта лиги «Лас-Пальмаса» (1:0).

Также команда провела не столь успешно старт в Лиге чемпионов. «Рохибланкос» не сумели в домашних стенах одолеть французский «Ланс» (1:1).

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В трех последних поединках коллектив не знает поражений при двух ничьих и одной победе, так что хозяева вряд ли проиграют в грядущей встрече.

«Альмерия»

Команда крайне неудачно начала новый сезон. «Альмерия» в шести первых турах Примеры набрала всего два балла и занимает последнюю строчку.

Причем забили игроки команды всего семь мячей. А вот в собственные ворота «Альмерия» пропустила уже 13 раз.

В предыдущем туре чемпионата команда довольствовалась мировой. Андалузцы на своем поле отыгрались в матче с «Валенсией» (2:2).

В шести последних поединках во всех турнирах коллектив не выиграл при четырех поражениях и двух ничьих, а значит гостям будет сложно не проиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Севилью», коэффициент на победу которой равен 1,59. Успех «Альмерии» оценивается в 5,61, ничья — в 4,31.

В пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,77.

Еще один вариант ставки — «Севилья» выиграет 1-й тайм и матч за 2,20, ведь хозяева, как фаворит, вполне способны на реализацию такого сценария, тем более что гости проиграли четыре из шести последних матчей.