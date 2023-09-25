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    «Ферроль» — «Сарагоса». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Испании, 25 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ферроль» — «Сарагоса»
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    «Сарагоса»
    25 сентября в рамках седьмого тура испанской Сегунды «Сарагоса» на выезде сыграет против «Ферроля». Начало игры запланировано на 22:00 по мск. «Ферроль» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 25 Сентября 2023 года
    Racing de Ferrol
  • Испания. Сегунда
    •  Racing de Ferrol 22:00 Сарагоса Сарагоса
  • Испания. Сегунда
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    «Ферроль»

    «Ферроль» в прошлом сезоне выступал в третьем по рангу дивизионе Испании и смог там стать победителем одной из групп, а в матче за золото проиграл «Аморебьете», но все равно получил билет в Сегунду.

    И пока во второй по значимости лиге «зеленые дьяволы» смотрятся весьма неплохо и находятся с девятью набранными очками в первой половине турнирки, отставая от зоны плей-офф на балл.

    В первых пяти турах Сегунды галисийцы не знали горечи поражений, расписав три мировые и добыв две виктории, одолев весьма сильные «Эльче» 1:0 и хихонский «Спортинг» 2:0.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    И только в прошлом игровом дне «Ферроль» прервал свою беспроигрышную серию, потерпев выездное фиаско от «Эйбара» со счетом 0:2.

    «Сарагоса»

    Прошедший сезон нельзя занести в актив «Сарагосе». Команда финишировала во второй половине турнирной таблицы, причем даже некоторое время она шла на вылет.

    В новом же розыгрыше Сегунды арагонцы пока идут без потерь, выиграв пять проведенных игр при одном мировом исходе, и единолично возглавляют турнирную таблицу.

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    В первых четырех турах коллектив и вовсе сохранял свои ворота на замке, одерживая сухие виктории. И только в пятом игровом дне он пропустил свой первый гол, выиграв в гостях у «Картахены» 3:1.

    А в своей последней проведенной встрече «Сарагоса» потеряла и первые очки в сезоне, расписав мировую на своем поле с сантандерским «Расингом» 1:1.

    Последний раз между собой эти клубы играли 20 лет тому назад. И тогда раз выиграли арагонцы 2:1, и раз была мировая — 2:2.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Сарагосе» предлагают — 2.80.

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    На викторию «Ферроля» дают — 2.86, ничья оценена — в 2.95.

    Новичок Сегунды неплохо себя зарекомендовал на старте сезона и вполне может отобрать очки у текущего лидера. И так как обе команды еще не особо результативны, то рекомендуем поставить в этой игре на такой исход — 1Х + ТМ 2,5.

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    «Ферроль» — «Сарагоса»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 25.09.2023. Прогнозы на футбол. Новичок отберет очки у лидера
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