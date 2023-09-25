«Ферроль»
«Ферроль» в прошлом сезоне выступал в третьем по рангу дивизионе Испании и смог там стать победителем одной из групп, а в матче за золото проиграл «Аморебьете», но все равно получил билет в Сегунду.
И пока во второй по значимости лиге «зеленые дьяволы» смотрятся весьма неплохо и находятся с девятью набранными очками в первой половине турнирки, отставая от зоны плей-офф на балл.
В первых пяти турах Сегунды галисийцы не знали горечи поражений, расписав три мировые и добыв две виктории, одолев весьма сильные «Эльче» 1:0 и хихонский «Спортинг» 2:0.
Календарь и таблица испанской Примеры
И только в прошлом игровом дне «Ферроль» прервал свою беспроигрышную серию, потерпев выездное фиаско от «Эйбара» со счетом 0:2.
«Сарагоса»
Прошедший сезон нельзя занести в актив «Сарагосе». Команда финишировала во второй половине турнирной таблицы, причем даже некоторое время она шла на вылет.
В новом же розыгрыше Сегунды арагонцы пока идут без потерь, выиграв пять проведенных игр при одном мировом исходе, и единолично возглавляют турнирную таблицу.
В первых четырех турах коллектив и вовсе сохранял свои ворота на замке, одерживая сухие виктории. И только в пятом игровом дне он пропустил свой первый гол, выиграв в гостях у «Картахены» 3:1.
А в своей последней проведенной встрече «Сарагоса» потеряла и первые очки в сезоне, расписав мировую на своем поле с сантандерским «Расингом» 1:1.
Последний раз между собой эти клубы играли 20 лет тому назад. И тогда раз выиграли арагонцы 2:1, и раз была мировая — 2:2.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Сарагосе» предлагают — 2.80.
На викторию «Ферроля» дают — 2.86, ничья оценена — в 2.95.
Новичок Сегунды неплохо себя зарекомендовал на старте сезона и вполне может отобрать очки у текущего лидера. И так как обе команды еще не особо результативны, то рекомендуем поставить в этой игре на такой исход —