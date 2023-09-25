25 сентября в рамках седьмого тура испанской Сегунды «Сарагоса» на выезде сыграет против «Ферроля». Начало игры запланировано на 22:00 по мск. «Ферроль» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ферроль»

«Ферроль» в прошлом сезоне выступал в третьем по рангу дивизионе Испании и смог там стать победителем одной из групп, а в матче за золото проиграл «Аморебьете», но все равно получил билет в Сегунду.

И пока во второй по значимости лиге «зеленые дьяволы» смотрятся весьма неплохо и находятся с девятью набранными очками в первой половине турнирки, отставая от зоны плей-офф на балл.

В первых пяти турах Сегунды галисийцы не знали горечи поражений, расписав три мировые и добыв две виктории, одолев весьма сильные «Эльче» 1:0 и хихонский «Спортинг» 2:0.

Календарь и таблица испанской Примеры

И только в прошлом игровом дне «Ферроль» прервал свою беспроигрышную серию, потерпев выездное фиаско от «Эйбара» со счетом 0:2.

«Сарагоса»

Прошедший сезон нельзя занести в актив «Сарагосе». Команда финишировала во второй половине турнирной таблицы, причем даже некоторое время она шла на вылет.

В новом же розыгрыше Сегунды арагонцы пока идут без потерь, выиграв пять проведенных игр при одном мировом исходе, и единолично возглавляют турнирную таблицу.

Все прогнозы на футбол

В первых четырех турах коллектив и вовсе сохранял свои ворота на замке, одерживая сухие виктории. И только в пятом игровом дне он пропустил свой первый гол, выиграв в гостях у «Картахены» 3:1.

А в своей последней проведенной встрече «Сарагоса» потеряла и первые очки в сезоне, расписав мировую на своем поле с сантандерским «Расингом» 1:1.

Последний раз между собой эти клубы играли 20 лет тому назад. И тогда раз выиграли арагонцы 2:1, и раз была мировая — 2:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Сарагосе» предлагают — 2.80.

На викторию «Ферроля» дают — 2.86, ничья оценена — в 2.95.