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    Смогут ли «Спартак» и «Динамо» выявить сильнейшего?

    «Спартак» — «Динамо». Ставка (к. 4.10) и прогноз на футбол, чемпионат России, 23 сентября 2023 года

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка
    «Спартак» сыграет на своем поле с «Динамо» в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 19:00 мск. «Спартак» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 23 Сентября 2023 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:00 Динамо Динамо
  • Москва
    •

    «Спартак»

    Московский коллектив неплохо стартовал в новом сезоне российской Премьер-лиги, одержав три победы кряду. Однако после этого пошла серия неудач. Четыре поединка кряду «красно-белые» не смогли выиграть, потерпев два поражения и дважды сыграв вничью. А в последней игре вернулись на победную поступь.

    Команда из Москвы сейчас занимает шестое место в турнирной таблице. В активе подопечных Гильермо Абаскаля сейчас тринадцать баллов. Они на пять пунктов отстают от лидирующего «Краснодара» и на четыре от питерского «Зенита».

    Коэффициенты матча Спартак — Динамо

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  • 1.954.103.60Бонус$9500
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    Коллектив из столицы страны в Кубке России показывает себя с отличной стороны, добыв четыре победы в четырех играх и занимая первое в турнирной таблице. Повержены были «Краснодар» (2:1), дважды «Пари НН» (5:4 и 3:0) и «Динамо» (4:1). Столичная команда обеспечила себе выход из группы.

    Календарь и таблица РПЛ

    Последняя игра в РПЛ стала для «Спартака» победной. Москвичи в компенсированное арбитром время вырвали победу у «Сочи» (1:0) благодаря голу Срджана Бабича. До этого же были поражения от «Краснодара» (0:2), «Зенита» (1:3) и «Урала» (2:3), а также ничья с «Ахматом» (0:0).

    «Динамо»

    Бело-голубые стартовали в новом сезоне очень плохо, набрав лишь одно очко в двух стартовых турах. Затем динамовцы набрали обороты и одержали четыре победы и дважды сыграли вничью.

    В итоге сейчас в активе команды из Москвы пятнадцать очков. Столичный коллектив располагается на четвертом месте в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички только на три балла отстают от лидирующего «Краснодара» и на два — от питерского «Зенита». Также выше находятся «Крылья Советов».

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    • Также «Динамо» провело четыре матча группового этапа Кубка России. В них оно дважды проиграло в серии послематчевых пенальти, один раз уступило в основное время и однажды победило. Сейчас у москвичей пять очков и вторая позиция в турнирной таблице, однако вся борьба еще впереди.

    В последней игре чемпионата страны динамовцы в родных стенах упустили победу над «Пари НН» (1:1). До этого они смогли на выезде победить «Ростов», а также в гостях поделили очки с «Рубином» (2:2). Перед этим повержены были ЦСКА (2:1), «Балтика» (2:0) и «Зенит» (3:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Спартака» предлагают поставить за 1.89.

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    На викторию «Динамо» дают 3.40, ничья оценена в 4.10.

    Наши прогноз и ставка — ничья примерно равных команд.

    Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут поразить ворота друг друга.

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    «Спартак» — «Динамо»: прогноз, ставка (4.10), статистика, коэффициенты матча 23.09.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Спартак» и «Динамо» выявить сильнейшего?
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