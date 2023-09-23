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    Останется ли «Ювентус» на втором месте?

    «Сассуоло» — «Ювентус». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, Серия А, 23 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Ювентус»
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    «Ювентус» — фаворит матча
    «Сассуоло» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 5-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 19:00 мск. «Сассуоло» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Сентября 2023 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 19:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    «Сассуоло»

    Команда в нынешнем сезоне вряд ли будет претендовать на что-то серьезное. Состав по именам у «Сассуоло» достаточно скромный.

    По итогам четырех туров клуб занимает последнее безопасное, 17-е место с отрывом в один балл от зоны вылета после трех поражений и одной победы.

    Коэффициенты матча Сассуоло — Ювентус

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  • 4.204.001.82Бонус$9500
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    Зато «Сассуоло» прошел в следующую стадию Кубка Италии. В овертайме команда разнесла в щепки оборону «Козенцы» (5:2).

    Все прогнозы на Серию А

    В последних пяти поединках во всех турнирах, включая одну товарищескую встречу, коллектив потерпел четыре поражения при одной победе, так что у него плохая форма.

    «Ювентус»

    «Ювентус» занимает вторую позицию в турнирной таблице Серии А после четырех туров, в которых набрал 10 очков.

    «Старая синьора» на два балла находится позади «Интера», который обошелся без потерь на старте сезона, и на один пункт опережает «Милан», занимающий третью строчку.

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    • «Бьянконери» допустили осечку во втором туре не смогли выиграть на своем поле у «Болоньи». Встреча с середняком завершилась вничью — 1:1.

    В восьми последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив не знает поражений при шести победах и двух ничьих.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Ювентус», коэффициент на победу которого равен 1,87. Успех «Сассуоло» оценивается в 4,29, ничья — в 4,03.

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    В трех из четырех последних матчей гости победили.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Ювентус» выиграет за 1,87.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,13, ведь в трех из пяти последних матчей хозяев или гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

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    «Сассуоло» — «Ювентус»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 23.09.2023. Прогнозы на футбол. Останется ли «Ювентус» на втором месте?
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