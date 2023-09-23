«Сассуоло»
Команда в нынешнем сезоне вряд ли будет претендовать на что-то серьезное. Состав по именам у «Сассуоло» достаточно скромный.
По итогам четырех туров клуб занимает последнее безопасное, 17-е место с отрывом в один балл от зоны вылета после трех поражений и одной победы.
Коэффициенты матча Сассуоло — Ювентус
Зато «Сассуоло» прошел в следующую стадию Кубка Италии. В овертайме команда разнесла в щепки оборону «Козенцы» (5:2).
В последних пяти поединках во всех турнирах, включая одну товарищескую встречу, коллектив потерпел четыре поражения при одной победе, так что у него плохая форма.
«Ювентус»
«Ювентус» занимает вторую позицию в турнирной таблице Серии А после четырех туров, в которых набрал 10 очков.
«Старая синьора» на два балла находится позади «Интера», который обошелся без потерь на старте сезона, и на один пункт опережает «Милан», занимающий третью строчку.
«Бьянконери» допустили осечку во втором туре не смогли выиграть на своем поле у «Болоньи». Встреча с середняком завершилась вничью — 1:1.
В восьми последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив не знает поражений при шести победах и двух ничьих.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Ювентус», коэффициент на победу которого равен 1,87. Успех «Сассуоло» оценивается в 4,29, ничья — в 4,03.
В трех из четырех последних матчей гости победили.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Ювентус» выиграет за 1,87.
Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,13, ведь в трех из пяти последних матчей хозяев или гостей по крайней мере один из соперников не забивал.