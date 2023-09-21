21-го сентября «Рейнджерс» на своем поле сыграет против «Бетиса» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Начало встречи запланировано на 22:00 мск. «Рейнджерс» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

Команда неплохо стартовала в чемпионате Шотландии, после 5-и туров занимая 4-е место с 9-ю очками в активе.

«Ренджерс» был в шаге оттого, чтобы добраться до группового этапа Лиги чемпионов, но команде попался ПСВ, который укатал шотландскую команду под лед с общим счетом 3:7 за две игры.

Стоит отметить, что «Рейнджерс» имеет проблемы в матчах против более мощных команд. К примеру, команда проиграла «Селтику» (0:1), а также провалилась в матче с ПСВ.

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В предстоящем подинке «Ренджерс» встретится с крепким испанским середняком , который является главным фаворитом в группе С, но «Ренджерс» имеет все шансы добиться успех. Сможет ли команда воспользоваться своими моментам и ограничить свободу действий «Бетиса» на своей половине поля? Большой вопрос.

«Бетис»

Команда показывает довольно средние результаты на старте испанской Примеры, занимая 10-е место в таблице с 7-ю очками в активе. Да, плотной в таблице позволяет «Бетису» претендовать на высокие места, но для этого нужно стабильно набирать очки.

Стоит отметить, что за 5 матчей в нынешнем сезоне команда выдала два безнадежных матчах, где соперник попросту задавил «Бетис». Сначала команда уступила «Атлетику» из Бильбао (2:4), а затем пропустила 5 безответных мячей в поединке с «Барселоной».

«Бетис» подходит к матчу с «Рейнджерсом» далеко не в лучшей форме, но все равно будет считаться фаворитом. У команды точно будут шансы забить голы и выиграть, но с реализацией у «Бетиса» проблемы — всего 5 забитых в 5-и встречах.

Интересно, что оба поражения «Бетиса» в нынешнем сезоне состоялись именно на чужом поле. Несмотря на это, испанская команда будет пытаться играть 1-м в матче с «Рейнджерс», но шотланская команда способна навязать борьбу.

Прогноз и ставка