«Рейнджерс»
Команда неплохо стартовала в чемпионате Шотландии, после 5-и туров занимая 4-е место с 9-ю очками в активе.
«Ренджерс» был в шаге оттого, чтобы добраться до группового этапа Лиги чемпионов, но команде попался ПСВ, который укатал шотландскую команду под лед с общим счетом 3:7 за две игры.
Стоит отметить, что «Рейнджерс» имеет проблемы в матчах против более мощных команд. К примеру, команда проиграла «Селтику» (0:1), а также провалилась в матче с ПСВ.
В предстоящем подинке «Ренджерс» встретится с крепким испанским середняком , который является главным фаворитом в группе С, но «Ренджерс» имеет все шансы добиться успех. Сможет ли команда воспользоваться своими моментам и ограничить свободу действий «Бетиса» на своей половине поля? Большой вопрос.
«Бетис»
Команда показывает довольно средние результаты на старте испанской Примеры, занимая 10-е место в таблице с 7-ю очками в активе. Да, плотной в таблице позволяет «Бетису» претендовать на высокие места, но для этого нужно стабильно набирать очки.
Стоит отметить, что за 5 матчей в нынешнем сезоне команда выдала два безнадежных матчах, где соперник попросту задавил «Бетис». Сначала команда уступила «Атлетику» из Бильбао (2:4), а затем пропустила 5 безответных мячей в поединке с «Барселоной».
«Бетис» подходит к матчу с «Рейнджерсом» далеко не в лучшей форме, но все равно будет считаться фаворитом. У команды точно будут шансы забить голы и выиграть, но с реализацией у «Бетиса» проблемы — всего 5 забитых в 5-и встречах.
Интересно, что оба поражения «Бетиса» в нынешнем сезоне состоялись именно на чужом поле. Несмотря на это, испанская команда будет пытаться играть 1-м в матче с «Рейнджерс», но шотланская команда способна навязать борьбу.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Рейнджерс» предлагают — 2.60. На викторию «Бетиса» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.55
«Рейнджерс» при своих фанатах вполне способен навязать борьбу «Бетису». Можно предположить, что хозяева начнут свой путь в Лиге Европы с победы.
Поэтому наши прогноз и ставка — победа «Ренджерс» за 2.60.
Еще один вариант ставки — обе забьют за 1.70.
«Рейнджерс» при своих фанатах вполне способен навязать борьбу «Бетису». Можно предположить, что хозяева начнут свой путь в Лиге Европы с победы.
Поэтому наши прогноз и ставка — победа «Ренджерс» за 2.60.
Еще один вариант ставки — обе забьют за 1.70.