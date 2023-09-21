ЛАСК
ЛАСК попал в групповой этап ЛЕ через квалификацию. Правда, австрийцам надо было пройти лишь один отборочный этап.
В конце августа клуб из Линца выиграл по сумме двух матчей у боснийского «Зриньски Мостар» (2:1, 1:1). И это была не самая убедительная победа.
Коэффициенты матча ЛАСК — Ливерпуль
Зато ЛАСК может похвастаться убедительным стартом в чемпионате Австрии.
Команда Томаса Загедера занимает третье место после семи туров, отставая только от «Зальцбурга» и «Штурма».
На этом отрезке ЛАСК одержал четыре победы и потерпел лишь одно поражение.
Кроме того, ЛАСК выиграл четыре предыдущих матча на своем поле с общим счетом 8:1. Другой вопрос, что там ему не надо было играть с соперниками уровня АПЛ.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» тем временем будет играть в Лиге Европы впервые с 2016 года. Безусловно, для «красных» это серьезный репутационный удар.
И пока не очень понятно, есть ли у «мерсисайдцев» мотивация выиграть второй по значимости еврокубок.
Судя по комментариям Юргена Клоппа, в «Ливерпуле» не расстроятся, если победителем Лиги Европы станет кто-то другой.
И уже сейчас очевидно, что «Ливерпуль» вряд ли будет задействовать всех основных игроков в этом турнире. Приоритетом для команды Клоппа будут матчи в АПЛ.
Прогноз и ставка
На ЛАСК в этом матче можно поставить за 9.30, ничью букмекеры предлагают за 5.75, а победу «Ливерпуля» — за 1.30.
С одной стороны, очевидно, что команды находятся на разном уровне. Но также надо учитывать, что у гостей, скорее всего, будет не самый основой состав, плюс вопрос мотивации — с этим у «Ливерпуля» могут возникнуть проблемы.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.13.
У ЛАСК будут шансы порадовать своих болельщиков голом в ворота одного из лучших клубов АПЛ.