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    Сможет ли «Ливерпуль» выиграть у ЛАСК?

    ЛАСК — «Ливерпуль». Ставка (к. 2.13) и прогноз на Лигу Европы 21 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на ЛАСК — «Ливерпуль»
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    Мохамед Салах
    «Ливерпуль» сыграет на выезде с австрийским клубом ЛАСК в первом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 19:45 мск. ЛАСК — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 21 Сентября 2023 года
    ЛАСК
  • Линц
    •  ЛАСК 19:45 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •

    ЛАСК

    ЛАСК попал в групповой этап ЛЕ через квалификацию. Правда, австрийцам надо было пройти лишь один отборочный этап.

    В конце августа клуб из Линца выиграл по сумме двух матчей у боснийского «Зриньски Мостар» (2:1, 1:1). И это была не самая убедительная победа.

    Коэффициенты матча ЛАСК — Ливерпуль

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    Зато ЛАСК может похвастаться убедительным стартом в чемпионате Австрии.

    Команда Томаса Загедера занимает третье место после семи туров, отставая только от «Зальцбурга» и «Штурма».

    На этом отрезке ЛАСК одержал четыре победы и потерпел лишь одно поражение.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Кроме того, ЛАСК выиграл четыре предыдущих матча на своем поле с общим счетом 8:1. Другой вопрос, что там ему не надо было играть с соперниками уровня АПЛ.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» тем временем будет играть в Лиге Европы впервые с 2016 года. Безусловно, для «красных» это серьезный репутационный удар.

    И пока не очень понятно, есть ли у «мерсисайдцев» мотивация выиграть второй по значимости еврокубок.

    Судя по комментариям Юргена Клоппа, в «Ливерпуле» не расстроятся, если победителем Лиги Европы станет кто-то другой.

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    • И уже сейчас очевидно, что «Ливерпуль» вряд ли будет задействовать всех основных игроков в этом турнире. Приоритетом для команды Клоппа будут матчи в АПЛ.

    Прогноз и ставка

    На ЛАСК в этом матче можно поставить за 9.30, ничью букмекеры предлагают за 5.75, а победу «Ливерпуля» — за 1.30.

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    С одной стороны, очевидно, что команды находятся на разном уровне. Но также надо учитывать, что у гостей, скорее всего, будет не самый основой состав, плюс вопрос мотивации — с этим у «Ливерпуля» могут возникнуть проблемы.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.13.

    У ЛАСК будут шансы порадовать своих болельщиков голом в ворота одного из лучших клубов АПЛ.

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    ЛАСК — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 21.09.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ливерпуль» выиграть у ЛАСК?
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