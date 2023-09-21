21 сентября в матче группового этапа Лиги Европы сыграют «Аякс» и «Марсель». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Аякс» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

В прошлом сезоне «Аякс» не стал чемпионом страны. Команда заняла лишь третье место. Такой результат позволил амстердамскому клубу пробиться в квалификацию Лиги Европы.

Сейчас «Аякс» совершенно не впечатляет. Игра команды оставляет желать лучшего. В шести официальных матчах нового сезона одержаны лишь две победы.

Коэффициенты матча Аякс — Марсель 1X2Новым игрокам 2.553.652.75Бонус$9500

Болельщики верят, что дома команда сыграет хорошо. Однако пока «Аякс» привыкает к новому тренеру Морису Стейну. Последние игры показали, что в коллективе далеко не всё гладко.

Календарь и таблица Лиги Европы

Хозяева должны постараться избежать ошибок. В таком случае у них появляются шансы добиться положительного результата. «Аяксу» крайне важно удачно стартовать в Лиге Европы.

«Марсель»

В минувшем сезоне «Марсель» закончил чемпионат с медалями. Команда заняла третье место. Этот результат позволил провансальцам завоевать путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

«Марсель» не смог пробиться в групповой раунд ЛЧ. Клуб остановил греческий «Панатинайкос». Теперь французы сосредоточены на том, чтобы радовать поклонников в Лиге Европы.

«Марсель» в Лиге 1 ни разу не проиграл в пяти встречах. Но побед было две — дома над «Брестом» (2:0) и «Реймсом» (2:1). На данный момент в активе команды 9 набранных очков.

В предстоящей встрече нет явного фаворита. Обе команды хотят успешно начать групповой этап Лиги Европы. Но фортуна улыбнется сильнейшему.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Аякса» можно поставить за 2.60. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 2.81. Ничья оценена — в 3.80.

Оба клуба хотят победить. Сложно сказать, кто на данный момент сильнее.

Стоит сделать ставку на то, что «Аякс» и «Марсель» сыграют вничью с коэффициентом 3.80.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 2.20.