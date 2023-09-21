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    Команды не определят сильнейшего в стартовом матче Лиги Европы

    «Аякс» — «Марсель». Ставка (к. 3.80) и прогноз на футбол, Лига Европы, 21 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Марсель»
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    ФК «Марсель»
    21 сентября в матче группового этапа Лиги Европы сыграют «Аякс» и «Марсель». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Аякс» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа B 21 Сентября 2023 года
    Аякс
  • Амстердам
    •  Аякс 22:00 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    «Аякс»

    В прошлом сезоне «Аякс» не стал чемпионом страны. Команда заняла лишь третье место. Такой результат позволил амстердамскому клубу пробиться в квалификацию Лиги Европы.

    Сейчас «Аякс» совершенно не впечатляет. Игра команды оставляет желать лучшего. В шести официальных матчах нового сезона одержаны лишь две победы.

    Коэффициенты матча Аякс — Марсель

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    Болельщики верят, что дома команда сыграет хорошо. Однако пока «Аякс» привыкает к новому тренеру Морису Стейну. Последние игры показали, что в коллективе далеко не всё гладко.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Хозяева должны постараться избежать ошибок. В таком случае у них появляются шансы добиться положительного результата. «Аяксу» крайне важно удачно стартовать в Лиге Европы.

    «Марсель»

    В минувшем сезоне «Марсель» закончил чемпионат с медалями. Команда заняла третье место. Этот результат позволил провансальцам завоевать путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

    «Марсель» не смог пробиться в групповой раунд ЛЧ. Клуб остановил греческий «Панатинайкос». Теперь французы сосредоточены на том, чтобы радовать поклонников в Лиге Европы.

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    • «Марсель» в Лиге 1 ни разу не проиграл в пяти встречах. Но побед было две — дома над «Брестом» (2:0) и «Реймсом» (2:1). На данный момент в активе команды 9 набранных очков.

    В предстоящей встрече нет явного фаворита. Обе команды хотят успешно начать групповой этап Лиги Европы. Но фортуна улыбнется сильнейшему.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Аякса» можно поставить за 2.60. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 2.81. Ничья оценена — в 3.80.

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    Оба клуба хотят победить. Сложно сказать, кто на данный момент сильнее.

    Стоит сделать ставку на то, что «Аякс» и «Марсель» сыграют вничью с коэффициентом 3.80.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 2.20.

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    «Аякс» — «Марсель»: прогноз, ставка (3.80), статистика, коэффициенты матча 21.09.2023. Прогнозы на футбол. Команды не определят сильнейшего в стартовом матче Лиги Европы
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