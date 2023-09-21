«Аякс»
В прошлом сезоне «Аякс» не стал чемпионом страны. Команда заняла лишь третье место. Такой результат позволил амстердамскому клубу пробиться в квалификацию Лиги Европы.
Сейчас «Аякс» совершенно не впечатляет. Игра команды оставляет желать лучшего. В шести официальных матчах нового сезона одержаны лишь две победы.
Коэффициенты матча Аякс — Марсель
Болельщики верят, что дома команда сыграет хорошо. Однако пока «Аякс» привыкает к новому тренеру Морису Стейну. Последние игры показали, что в коллективе далеко не всё гладко.
Календарь и таблица Лиги Европы
Хозяева должны постараться избежать ошибок. В таком случае у них появляются шансы добиться положительного результата. «Аяксу» крайне важно удачно стартовать в Лиге Европы.
«Марсель»
В минувшем сезоне «Марсель» закончил чемпионат с медалями. Команда заняла третье место. Этот результат позволил провансальцам завоевать путевку в квалификацию Лиги чемпионов.
«Марсель» не смог пробиться в групповой раунд ЛЧ. Клуб остановил греческий «Панатинайкос». Теперь французы сосредоточены на том, чтобы радовать поклонников в Лиге Европы.
«Марсель» в Лиге 1 ни разу не проиграл в пяти встречах. Но побед было две — дома над «Брестом» (2:0) и «Реймсом» (2:1). На данный момент в активе команды 9 набранных очков.
В предстоящей встрече нет явного фаворита. Обе команды хотят успешно начать групповой этап Лиги Европы. Но фортуна улыбнется сильнейшему.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Аякса» можно поставить за 2.60. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 2.81. Ничья оценена — в 3.80.
Оба клуба хотят победить. Сложно сказать, кто на данный момент сильнее.
Стоит сделать ставку на то, что «Аякс» и «Марсель» сыграют вничью с коэффициентом 3.80.
Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 2.20.