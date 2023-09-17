«СКА-Хабаровск»
Хабаровчане стартовали крайне неудачно. Впрочем, команда Романа Шаронова вполне способна побороться за зону стыков.
На текущий момент «армейцы» занимают 11 место. Команда Шаронова набрала 12 очков в 9 сыгранных поединках.
Коэффициенты матча СКА-Хабаровск — Химки
В минувшем туре первенства «СКА-Хабаровск» снова потерял очки. Хабаровчане не сумели справиться с «Волгарем» (1:1).
До того «СКА-Хабаровск» уступил махачкалинскому «Динамо» (0:2). Да и последняя победа случилась еще месяц назад.
И уж точно хозяева постараются добиться победы. Хабаровчане намерены воспользоваться фактором своего поля.
«Химки»
Эта команда в новом сезоне также стартовала крайне неудачно. Для «Химок» нынешнее 8 место может считаться форменным провалом.
Главным бичом команды является не самая надежная оборона. В 9 поединках команда Андрея Талалаева пропустила 8 мячей.
Минувший тур первенства вышел для команды удачным. «Химки» уверенно переиграли кризисный тульский «Арсенал» (2:0).
Зато до того команда Талалаева не сумела обыграть еще более кризисную «Кубань» (1:1). Да и не побеждает подмосковная команда уже месяц.
В этом матче гости намереваются добыть три очка. «Химки» явно будут максимально активны в атаке.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «СКА-Хабаровска» предлагают — 2.71.
На викторию «Химок» дают — 2.75, ничья оценена — в 2.92.
«Химки»
Наш прогноз — Победа «Химок». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.38.