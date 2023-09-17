«СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 10-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 сентября, начало — в 08:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«СКА-Хабаровск»

Хабаровчане стартовали крайне неудачно. Впрочем, команда Романа Шаронова вполне способна побороться за зону стыков.

На текущий момент «армейцы» занимают 11 место. Команда Шаронова набрала 12 очков в 9 сыгранных поединках.

Коэффициенты матча СКА-Хабаровск — Химки 1X2Новым игрокам 2.753.052.75Бонус$9500

В минувшем туре первенства «СКА-Хабаровск» снова потерял очки. Хабаровчане не сумели справиться с «Волгарем» (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

До того «СКА-Хабаровск» уступил махачкалинскому «Динамо» (0:2). Да и последняя победа случилась еще месяц назад.

И уж точно хозяева постараются добиться победы. Хабаровчане намерены воспользоваться фактором своего поля.

«Химки»

Эта команда в новом сезоне также стартовала крайне неудачно. Для «Химок» нынешнее 8 место может считаться форменным провалом.

Главным бичом команды является не самая надежная оборона. В 9 поединках команда Андрея Талалаева пропустила 8 мячей.

Минувший тур первенства вышел для команды удачным. «Химки» уверенно переиграли кризисный тульский «Арсенал» (2:0).

Зато до того команда Талалаева не сумела обыграть еще более кризисную «Кубань» (1:1). Да и не побеждает подмосковная команда уже месяц.

В этом матче гости намереваются добыть три очка. «Химки» явно будут максимально активны в атаке.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «СКА-Хабаровска» предлагают — 2.71.

На викторию «Химок» дают — 2.75, ничья оценена — в 2.92.

«Химки» по игре смотрятся веселее соперника , да и пора бы команде Талалаева подтягиваться ближе к лидерам.

Наш прогноз — Победа «Химок». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.38.