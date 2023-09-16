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    Сможет ли «Краснодар» упрочить свои позиции в таблице РПЛ?

    «Ахмат» — «Краснодар». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, российская Премьер-лига, 16 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Краснодар»
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    «Краснодар»
    16-го сентября «Ахмат» на своем поле сыграет против «Краснодара» в рамках 8-го тура российской Премьер-лиги. Начало встречи запланировано на 16:30 мск. «Ахмат» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ахмат»

    После 7-и туров команда занимает 10-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе. Плотность турнирной таблицы позволяет «Ахмату» держаться в обойме — команда отстает от 5-ки лидеров лишь на 3 балла.

    К тому же, грозненская команда стала стабильно набрать очки, в последних 4-х встречах «Ахмат» забил 8 голов и только один раз пропустил. Вероятно, отставка главного тренера Сергея Ташуева пошла команде на пользу.

    В последних 4-х встречах в чемпионате и Кубке России «Ахмат» выиграл 3 раза и однажды сыграл вничью. В одном из матчей грозненцы разгромили «Оренбург» (4:0), ведя в счете 3:0 уже к 35-й минуте встречи.

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    В последнем туре команда обыграла крепкий «Урал» (1:0), забив единственный мяч на 44-й минуте. Стоит отметить, что форвард «Ахмата» Мохамед Конате набрал хороший ход и помогает команде побеждать. За 7 матчей игрок забил 3 гола, 2 из которых — в последних 3-х встречах.

    «Краснодар»

    Команда выдала почти идеальный старт турнира, занимая 1-е место в таблице с 17-ю очками в копилке. «Краснодар» потерял только 4 очка на старте и опережает ближайших преследователей на 3 балла.

    Да, команда не забивает много, но прекрасно действует в обороне. «Краснодар» пропустил только 2 гола за 7 встреч — это лучший результат в лиге, а также забил 11 мячей.

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    • В последнем туре команда всухую обыграла «Спартак» (2:0), забив по голу в каждом тайме. Игра была равная, но «Краснодар» сумел реализовать свои моменты, а «красно-белые» — нет.

    Стоит отметить, что у команды Владимира Ивича есть футболист, способный решать исход матча. Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян за 7 матчей забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

    Последний раз «Краснодар» и «Ахмат» играли друг против друга 3 июня этого года. В том матче команды сыграли вничью со счетом 2:2, а подопечные Ивича сравняли счет только на 90+1-й минуте встречи.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Краснодара» предлагают — 2.50. На викторию «Ахмата» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.50.

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    «Краснодар» выдает сумасшедшую игру, команда хороша во всех компонентах игры. Можно предположить, что гости продолжат свою беспроигрышную серию, но матч получится непростым.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Краснодара» за 2.50.

    Еще один вариант ставки — фора «Краснодара» 0 в 1-м тайме за 1.73.

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    «Ахмат» — «Краснодар»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 16.09.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Краснодар» упрочить свои позиции в таблице РПЛ?
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