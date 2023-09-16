В субботу, 16 сентября, «Бохум» сыграет с «Айнтрахтом» в 4-м туре чемпионата Германии. Матч начнется в 19:30 мск. «Бохум» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бохум»

Команда явно будет сражаться лишь за выживание, о чем говорит ее 13-е место в одном балле от зоны вылета. «Бохум» по игре выглядит чрезвычайно бледно, да и состав по именам не столь яркий.

Из Кубка Германии команда вылетела. В серии послематчевых пенальти «Бохум» потерпел поражение от «Арминии».

Коэффициенты матча Бохум — Айнтрахт Ф 1X2Новым игрокам 3.003.652.30Бонус$9500

В стартовом туре чемпионата команда потерпела разгром от «Штутгарта» (0:5), после чего дважды сыграла вничью — с «Дортмундом» (1:1) и «Аугсбургом» (2:2).

Все прогнозы на Бундеслигу

Вот уже шесть поединков кряду во всех турнирах коллектив не знает побед при трех ничьих в последних играх, так что хозяева не выглядят фаворитом.

«Айнтрахт»

Команда средне начала сезон в Бундеслиге, но хорошо — в Кубке Германии и Лиге конференций. В чемпионате «Айнтрахт» занимает 10-е место в таблице с 5 очками в активе.

В Кубке он не оставил следа от «Локомотива Лейпцига» (7:0). В национальном первенстве «Айнтрахт» обыграл «Дармштадт» (1:0), но потом команда затормозила и дважды сыграла вничью.

Кроме того, «Орлы» пробились в основной раунд Лиги конференций. В раунде плей-офф они обыграли по сумме двух матчей болгарский «Левски» (1:1 и 2:0).

В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех победах и пяти ничьих, так что у него хорошие шансы как минимум не проиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Айнтрахт», коэффициент на победу которого равен 2,30. Успех «Бохума» оценивается в 3,01, ничья — в 3,67.

В трех последних матчах как хозяева, так и в трех из четырех последних поединках гости довольствовались мировой.

Поэтому наши прогноз и ставка — ничья за 3,67.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,09, ведь в пяти последних матчах гостей было забито меньше 2,5 голов.