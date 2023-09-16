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    Оступится ли «Айнтрахт» в Бохуме?

    «Бохум» — «Айнтрахт». Ставка (к. 3.67) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 16 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бохум» — «Айнтрахт»
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    «Айнтрахт» — фаворит матча
    В субботу, 16 сентября, «Бохум» сыграет с «Айнтрахтом» в 4-м туре чемпионата Германии. Матч начнется в 19:30 мск. «Бохум» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Сентября 2023 года
    Бохум
  • Бохум
    •  Бохум 19:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •

    «Бохум»

    Команда явно будет сражаться лишь за выживание, о чем говорит ее 13-е место в одном балле от зоны вылета. «Бохум» по игре выглядит чрезвычайно бледно, да и состав по именам не столь яркий.

    Из Кубка Германии команда вылетела. В серии послематчевых пенальти «Бохум» потерпел поражение от «Арминии».

    Коэффициенты матча Бохум — Айнтрахт Ф

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  • 3.003.652.30Бонус$9500
    •

    В стартовом туре чемпионата команда потерпела разгром от «Штутгарта» (0:5), после чего дважды сыграла вничью — с «Дортмундом» (1:1) и «Аугсбургом» (2:2).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Вот уже шесть поединков кряду во всех турнирах коллектив не знает побед при трех ничьих в последних играх, так что хозяева не выглядят фаворитом.

    «Айнтрахт»

    Команда средне начала сезон в Бундеслиге, но хорошо — в Кубке Германии и Лиге конференций. В чемпионате «Айнтрахт» занимает 10-е место в таблице с 5 очками в активе.

    В Кубке он не оставил следа от «Локомотива Лейпцига» (7:0). В национальном первенстве «Айнтрахт» обыграл «Дармштадт» (1:0), но потом команда затормозила и дважды сыграла вничью.

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    • Кроме того, «Орлы» пробились в основной раунд Лиги конференций. В раунде плей-офф они обыграли по сумме двух матчей болгарский «Левски» (1:1 и 2:0).

    В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при трех победах и пяти ничьих, так что у него хорошие шансы как минимум не проиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Айнтрахт», коэффициент на победу которого равен 2,30. Успех «Бохума» оценивается в 3,01, ничья — в 3,67.

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    В трех последних матчах как хозяева, так и в трех из четырех последних поединках гости довольствовались мировой.

    Поэтому наши прогноз и ставка — ничья за 3,67.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,09, ведь в пяти последних матчах гостей было забито меньше 2,5 голов.

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    «Бохум» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (3.67), статистика, коэффициенты матча 16.09.2023. Прогнозы на футбол. Оступится ли «Айнтрахт» в Бохуме?
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