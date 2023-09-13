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    Голевой обмен заказывали?!

    США — Оман. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 13 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на США — Оман
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    Кристиан Пулишич
    США сыграет на своем поле с Оманом в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 03:30 мск. США — Оман: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 13 Сентября 2023 года
    США
  • Вашингтон
    •  США 03:30 Оман Оман
  • Маскат
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    США

    Эта команда в последних поединках выглядит вполне прилично. Американцы и по составу, и по игре выглядят впечатляюще.

    Подбор игроков у команды весьма качественный. Это поколение американцев способно добиться многого, и явно способно прогрессировать еще.

    Коэффициенты матча США — Оман

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  • 1.255.8014.00Бонус$9500
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    В своем последнем матче сборная США добыла яркую викторию. Американцы разгромили Узбекистан со счетом 3:0.

    Все прогнозы на футбол

    До того сборная в полуфинале Золотого Кубка уступила панамцам. Правда, сборная США проиграла лишь в серии пенальти.

    И уж точно американцы будут активно атаковать. Сборная США в нынешнем виде явно сильнее столь скромного оппонента.

    Оман

    Эта команда сейчас пребывает на подъеме. Еще бы, Оман выиграл три своих последних поединка, и явно не собирается останавливаться.

    Главным достоянием сборной Мексики является надежная оборона. В трех последних матчах она дала сбой лишь однажды.

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    • Свой последний поединок команда провела удачно. Оман в контрольном поединке сумел одолеть сборную Палестины (2:1).

    До того сборная Омана минимально одолела Киргизию. А вот туркмены были обыграны более уверенно (2:0).

    И уж точно оманцы постараются не ударить лицом в грязь в этой встрече. Гости явно будут действовать вторым номером.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу США предлагают — 1.24.

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    На викторию Омана дают — 13.00, ничья оценена — в 5.85.

    Американцы явно сильнее соперника, однако в товарищеском матче могут позволить себе немного расслабиться.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.88.

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    США — Оман: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 13.09.2023. Прогнозы на футбол. Голевой обмен заказывали?!
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