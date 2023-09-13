США
Эта команда в последних поединках выглядит вполне прилично. Американцы и по составу, и по игре выглядят впечатляюще.
Подбор игроков у команды весьма качественный. Это поколение американцев способно добиться многого, и явно способно прогрессировать еще.
Коэффициенты матча США — Оман
В своем последнем матче сборная США добыла яркую викторию. Американцы разгромили Узбекистан со счетом 3:0.
До того сборная в полуфинале Золотого Кубка уступила панамцам. Правда, сборная США проиграла лишь в серии пенальти.
И уж точно американцы будут активно атаковать. Сборная США в нынешнем виде явно сильнее столь скромного оппонента.
Оман
Эта команда сейчас пребывает на подъеме. Еще бы, Оман выиграл три своих последних поединка, и явно не собирается останавливаться.
Главным достоянием сборной Мексики является надежная оборона. В трех последних матчах она дала сбой лишь однажды.
Свой последний поединок команда провела удачно. Оман в контрольном поединке сумел одолеть сборную Палестины (2:1).
До того сборная Омана минимально одолела Киргизию. А вот туркмены были обыграны более уверенно (2:0).
И уж точно оманцы постараются не ударить лицом в грязь в этой встрече. Гости явно будут действовать вторым номером.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу США предлагают — 1.24.
На викторию Омана дают — 13.00, ничья оценена — в 5.85.
Американцы явно сильнее соперника, однако
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.88.