США сыграет на своем поле с Оманом в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 03:30 мск. США — Оман: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

США

Эта команда в последних поединках выглядит вполне прилично. Американцы и по составу, и по игре выглядят впечатляюще.

Подбор игроков у команды весьма качественный. Это поколение американцев способно добиться многого, и явно способно прогрессировать еще.

Коэффициенты матча США — Оман 1X2Новым игрокам 1.255.8014.00Бонус$9500

В своем последнем матче сборная США добыла яркую викторию. Американцы разгромили Узбекистан со счетом 3:0.

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До того сборная в полуфинале Золотого Кубка уступила панамцам. Правда, сборная США проиграла лишь в серии пенальти.

И уж точно американцы будут активно атаковать. Сборная США в нынешнем виде явно сильнее столь скромного оппонента.

Оман

Эта команда сейчас пребывает на подъеме. Еще бы, Оман выиграл три своих последних поединка, и явно не собирается останавливаться.

Главным достоянием сборной Мексики является надежная оборона. В трех последних матчах она дала сбой лишь однажды.

Свой последний поединок команда провела удачно. Оман в контрольном поединке сумел одолеть сборную Палестины (2:1).

До того сборная Омана минимально одолела Киргизию. А вот туркмены были обыграны более уверенно (2:0).

И уж точно оманцы постараются не ударить лицом в грязь в этой встрече. Гости явно будут действовать вторым номером.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу США предлагают — 1.24.

На викторию Омана дают — 13.00, ничья оценена — в 5.85.

Американцы явно сильнее соперника, однако в товарищеском матче могут позволить себе немного расслабиться .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.88.