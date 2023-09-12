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    Украинская молодежка начнет без прелюдий

    Украина (до 21 года) — Северная Ирландия (до 21 года). Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 12 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2023 U21
    Прогноз и ставки на Украина (до 21 года) — Северная Ирландия (до 21 года)
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    Арсений Батагов
    Украина (до 21 года) сыграет на своем поле с Северной Ирландией (до 21 года) в рамках 2-го тура квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 19:30 мск. Украина (до 21 года) — Северная Ирландия (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Украина (до 21 года)

    «Желто-синие» обладают прекрасным подбором игроком. Украина (до 21 года) потенциально способна побороться даже за 1 место в группе.

    Украинцы на последнем молодежном Евро по-настоящему выстрелили. «Желто-синие» остановились только в полуфинале турнира.

    Коэффициенты матча Украина U21 — Северная Ирландия U21

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    В предыдущем своем поединке команда потерпела поражение. В контрольной встрече Украина (до 21 года) уступила немцам (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    И уж точно украинцы постараются выдать удачный старт новой квалификации. Украина (до 21 года) явно будет действовать первым номером.

    У украинской молодежки новый наставник. Испанец Унаи Мельгоса дебютировал неудачно, и наверняка мотивирован быстро исправиться.

    Северная Ирландия (до 21 года)

    Эта команда не выглядит одним из соискателей второго места в группе. Молодые североирландцы крайне нестабильны.

    Вот только молодые североирландцы слишком давно не побеждали. Северная Ирландия (до 21 года) добыла свою последнюю викторию почти два года назад.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. Северная Ирландия (до 21 года) дома уступила люксембуржцам.

    А вот до того команда сыграла ничью с шотландцами в контрольном матче. Соперники по разу огорчили друг друга.

    И уж точно Северная Ирландия (до 21 года) постарается дать бой украинцам. Гости явно будут пытаться взять хотя бы один балл.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Украины (до 21 года) предлагают — 1.59.

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    На викторию Северной Ирландии (до 21 года) дают — 5.35, ничья оценена — в 4.20.

    Украинцы максимально мотивированы выдать удачный старт в отборе, так что явно начнут встречу активно.

    Наш прогноз — Победа Украины (до 21 года) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.79.

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    Украина (до 21 года) — Северная Ирландия (до 21 года): прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 12.09.2023. Прогнозы на футбол. Украинская молодежка начнет без прелюдий
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