Украина (до 21 года) сыграет на своем поле с Северной Ирландией (до 21 года) в рамках 2-го тура квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 19:30 мск. Украина (до 21 года) — Северная Ирландия (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Украина (до 21 года)

«Желто-синие» обладают прекрасным подбором игроком. Украина (до 21 года) потенциально способна побороться даже за 1 место в группе.

Украинцы на последнем молодежном Евро по-настоящему выстрелили. «Желто-синие» остановились только в полуфинале турнира.

Коэффициенты матча Украина U21 — Северная Ирландия U21 1X2Новым игрокам 1.524.205.40Бонус$9500

В предыдущем своем поединке команда потерпела поражение. В контрольной встрече Украина (до 21 года) уступила немцам (0:2).

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И уж точно украинцы постараются выдать удачный старт новой квалификации. Украина (до 21 года) явно будет действовать первым номером.

У украинской молодежки новый наставник. Испанец Унаи Мельгоса дебютировал неудачно, и наверняка мотивирован быстро исправиться.

Северная Ирландия (до 21 года)

Эта команда не выглядит одним из соискателей второго места в группе. Молодые североирландцы крайне нестабильны.

Вот только молодые североирландцы слишком давно не побеждали. Северная Ирландия (до 21 года) добыла свою последнюю викторию почти два года назад.

Свой последний поединок команда провела неудачно. Северная Ирландия (до 21 года) дома уступила люксембуржцам.

А вот до того команда сыграла ничью с шотландцами в контрольном матче. Соперники по разу огорчили друг друга.

И уж точно Северная Ирландия (до 21 года) постарается дать бой украинцам. Гости явно будут пытаться взять хотя бы один балл.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Украины (до 21 года) предлагают — 1.59.

На викторию Северной Ирландии (до 21 года) дают — 5.35, ничья оценена — в 4.20.

Украинцы максимально мотивированы выдать удачный старт в отборе , так что явно начнут встречу активно.

Наш прогноз — Победа Украины (до 21 года) в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.79.