ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус ТюрамЧто смотреть в сентябре: «Бавария» против «МЮ», «Ювентус» — «Лацио» и мадридское дерби Илкай Гюндоган перешел в «Барсу» бесплатноПулишич, Гюндоган и еще 17 самых выгодных трансферов лета 2023 года Джон Джонс5 бойцов, которые могли бы стать тройными чемпионами UFC
  • 23:55
    • Нидерланды в волевом стиле одолели Ирландию в квалификации Евро-2024
  • 22:42
    • Звонарева и Зигемунд уступили в финале парного турнира US Open
  • 18:16
    • Флик уволен из сборной Германии
  • 17:53
    • Сборная Германии впервые в своей истории стала чемпионом мира
  • 06:42
    • Winline: фрибет 500 000 рублей. Как его получить?
    Все новости спорта

    Голевой обмен после перерыва?

    Япония — Турция. Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 12 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Японии Прогнозы на сборную Турции Прогнозы на Футбол Турции
    Прогноз и ставки на Япония — Турция
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Турции
    Япония сыграет на своем поле с Турцией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 15:20 мск. Япония — Турция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 12 Сентября 2023 года
    Япония
  • Токио
    •  Япония 15:20 Турция Турция
  • Анкара
    •

    Япония

    Эта команда в последних поединках выглядит чрезвычайно мощно. Японцы преуспевают в атаке, да и оборона не подводит.

    Подбор игроков у команды качественный. Лидеры сборной Японии стабильно выступают в европейских клубах.

    Коэффициенты матча Япония — Турция

    1X2Новым игрокам
  • 2.003.553.65Бонус$9500
    •

    В своем последнем матче Япония сотворила настоящую сенсацию. Команда учинила разгром сильной сборной Германии (4:1).

    Все прогнозы на футбол

    До того японцы с таким же счетом переиграли перуанцев. А вот сборную Сальвадора японцы просто деклассировали (6:0).

    И уж точно японцы постараются продлить свой победный сериал. Плюс ко всему, турки еще не успеют отойти от досадной потери очков в своем последнем матче.

    Турция

    Эта команда неплохо проводит отбор на Евро-2024. Турция находится на 1 месте в своей группе, набрав 10 очков.

    Вот только обороняются турки не лучшим образом. В 5 матчах отбора она дала результативный сбой уже 6 раз.

  • Ходьба с мячом. Замены Карпина и сэйвы Агкацева спасли сборную России в Суэце
  • Реакция спортивных СМИ на ничью подопечных Карпина в Египте
  • 08/09/2023

    • Свой последний поединок команда провела неудачно. Турция в родных стенах упустила победу в матче с Арменией (1:1).

    Впрочем, до того турки переиграли крепких валлийцев (2:0). Да и вообще, по составу команда выглядит вполне приглядно.

    И уж точно турки дадут бой сборной Японии. Единственное свидание с японцами 21 год назад принесло потомкам янычаров викторию (1:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Японии предлагают — 2.14.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию Турции дают — 3.34, ничья оценена — в 3.45.

    Турки мотивированы реабилитироваться за последнюю неудачу, так что явно не будут отсиживаться в тылах.

    Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.30. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.45.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.45
  • Прогноз на матч Шнайдер — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Авангард — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Египет — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Армения — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Словения (до 21 года) — Франция (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Гвинея-Бисау — Сьерра-Леоне
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Люксембург (до 21 года) — Англия (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торпедо — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кенин — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Япония — Турция: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 12.09.2023. Прогнозы на футбол. Голевой обмен после перерыва?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры