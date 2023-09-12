Япония сыграет на своем поле с Турцией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 15:20 мск. Япония — Турция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Япония

Эта команда в последних поединках выглядит чрезвычайно мощно. Японцы преуспевают в атаке, да и оборона не подводит.

Подбор игроков у команды качественный. Лидеры сборной Японии стабильно выступают в европейских клубах.

Коэффициенты матча Япония — Турция 1X2Новым игрокам 2.003.553.65Бонус$9500

В своем последнем матче Япония сотворила настоящую сенсацию. Команда учинила разгром сильной сборной Германии (4:1).

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До того японцы с таким же счетом переиграли перуанцев. А вот сборную Сальвадора японцы просто деклассировали (6:0).

И уж точно японцы постараются продлить свой победный сериал. Плюс ко всему, турки еще не успеют отойти от досадной потери очков в своем последнем матче.

Турция

Эта команда неплохо проводит отбор на Евро-2024. Турция находится на 1 месте в своей группе, набрав 10 очков.

Вот только обороняются турки не лучшим образом. В 5 матчах отбора она дала результативный сбой уже 6 раз.

Свой последний поединок команда провела неудачно. Турция в родных стенах упустила победу в матче с Арменией (1:1).

Впрочем, до того турки переиграли крепких валлийцев (2:0). Да и вообще, по составу команда выглядит вполне приглядно.

И уж точно турки дадут бой сборной Японии. Единственное свидание с японцами 21 год назад принесло потомкам янычаров викторию (1:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Японии предлагают — 2.14.

На викторию Турции дают — 3.34, ничья оценена — в 3.45.

Турки мотивированы реабилитироваться за последнюю неудачу, так что явно не будут отсиживаться в тылах .

Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.30. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.45.