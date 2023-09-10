«Ленинградец» сыграет на своем поле с «Динамо» Махачкала в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 18:00 мск. «Ленинградец» — «Динамо» Махачкала: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ленинградец»

Петербуржцы стартовали довольно прилично. Вот только сейчас команда находится на скромном 14 месте.

А вот с атакой у команды Сергея Кирьякова имеются проблемы. В 8 матчах игроки «Ленинградца» настреляли всего 5 мячей.

В минувшем туре первенства «Ленинградец» вновь остался без победы. В Набережных Челнах питерцы сыграли лишь вничью (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

До того «Ленинградец» сенсационно одолел «Сокол» (1:0). Вот только ведущий форвард Михаил Маркин пока отличился лишь одним голом.

Наверняка в этой встрече петербуржцы постараются воспользоваться фактором своего поля. Плюс «Ленинградец» имеет трехматчевую серию без поражений.

«Динамо» Махачкала

Эта команда пока не балует стабильностью результатов. «Динамо» Махачкала находится на 7 месте в турнирной таблице, набрав 12 очков.

Как и в прошлом сезоне, махачкалинцы крайне слабы в плане реализации. В 8 поединках динамовцы забили всего 6 мячей.

Минувший тур принес команде заслуженные три балла. Подопечные Курбана Бердыева уверенно переиграли «СКА-Хабаровск» (2:0).

Оба мяча в ворота хабаровчан провел Сердер Сердеров. Некогда перспективный форвард явно набирает свои лучшие кондиции.

В этом матче гости явно намереваются разжиться очками. Вот только «Динамо» Махачкала нужно прибавлять в плане реализации.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Динамо» Махачкала предлагают — 2.40.

На викторию «Ленинградца» дают — 3.08, ничья оценена — в 3.05.

Обе команды мотивированы улучшить свои результативные показатели , и явно будут активны в атаке.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.42.