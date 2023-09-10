«Ленинградец»
Петербуржцы стартовали довольно прилично. Вот только сейчас команда находится на скромном 14 месте.
А вот с атакой у команды Сергея Кирьякова имеются проблемы. В 8 матчах игроки «Ленинградца» настреляли всего 5 мячей.
В минувшем туре первенства «Ленинградец» вновь остался без победы. В Набережных Челнах питерцы сыграли лишь вничью (1:1).
До того «Ленинградец» сенсационно одолел «Сокол» (1:0). Вот только ведущий форвард Михаил Маркин пока отличился лишь одним голом.
Наверняка в этой встрече петербуржцы постараются воспользоваться фактором своего поля. Плюс «Ленинградец» имеет трехматчевую серию без поражений.
«Динамо» Махачкала
Эта команда пока не балует стабильностью результатов. «Динамо» Махачкала находится на 7 месте в турнирной таблице, набрав 12 очков.
Как и в прошлом сезоне, махачкалинцы крайне слабы в плане реализации. В 8 поединках динамовцы забили всего 6 мячей.
Минувший тур принес команде заслуженные три балла. Подопечные Курбана Бердыева уверенно переиграли «СКА-Хабаровск» (2:0).
Оба мяча в ворота хабаровчан провел Сердер Сердеров. Некогда перспективный форвард явно набирает свои лучшие кондиции.
В этом матче гости явно намереваются разжиться очками. Вот только «Динамо» Махачкала нужно прибавлять в плане реализации.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Динамо» Махачкала предлагают — 2.40.
На викторию «Ленинградца» дают — 3.08, ничья оценена — в 3.05.
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.42.