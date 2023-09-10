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    Забьют и те, и другие?

    «Ленинградец» — «Динамо» Махачкала. Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Первая лига, 10 сентября 2023 года

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    «Динамо» Махачкала
    «Ленинградец» сыграет на своем поле с «Динамо» Махачкала в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 18:00 мск. «Ленинградец» — «Динамо» Махачкала: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 10 Сентября 2023 года
    Ленинградец
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    •  Ленинградец 18:00 Динамо-Махачкала Динамо-Махачкала
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    «Ленинградец»

    Петербуржцы стартовали довольно прилично. Вот только сейчас команда находится на скромном 14 месте.

    А вот с атакой у команды Сергея Кирьякова имеются проблемы. В 8 матчах игроки «Ленинградца» настреляли всего 5 мячей.

    В минувшем туре первенства «Ленинградец» вновь остался без победы. В Набережных Челнах питерцы сыграли лишь вничью (1:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    До того «Ленинградец» сенсационно одолел «Сокол» (1:0). Вот только ведущий форвард Михаил Маркин пока отличился лишь одним голом.

    Наверняка в этой встрече петербуржцы постараются воспользоваться фактором своего поля. Плюс «Ленинградец» имеет трехматчевую серию без поражений.

    «Динамо» Махачкала

    Эта команда пока не балует стабильностью результатов. «Динамо» Махачкала находится на 7 месте в турнирной таблице, набрав 12 очков.

    Как и в прошлом сезоне, махачкалинцы крайне слабы в плане реализации. В 8 поединках динамовцы забили всего 6 мячей.

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    • Минувший тур принес команде заслуженные три балла. Подопечные Курбана Бердыева уверенно переиграли «СКА-Хабаровск» (2:0).

    Оба мяча в ворота хабаровчан провел Сердер Сердеров. Некогда перспективный форвард явно набирает свои лучшие кондиции.

    В этом матче гости явно намереваются разжиться очками. Вот только «Динамо» Махачкала нужно прибавлять в плане реализации.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Динамо» Махачкала предлагают — 2.40.

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    На викторию «Ленинградца» дают — 3.08, ничья оценена — в 3.05.

    Обе команды мотивированы улучшить свои результативные показатели, и явно будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.42.

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    «Ленинградец» — «Динамо» Махачкала: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 10.09.2023. Прогнозы на футбол. Забьют и те, и другие?
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