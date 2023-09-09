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    Голепад в Нижнекамске заказывали?!

    «Нефтехимик» — «Кубань». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, Первая лига, 9 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Кубань»
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    Кирилл Новиков
    «Нефтехимик» сыграет на своем поле с «Кубанью» в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 9 сентября, начало — в 18:00 мск. «Нефтехимик» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 09 Сентября 2023 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 18:00 Кубань Кубань
  • Краснодар
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    «Нефтехимик»

    Нижнекамцы откровенно провалили старт первенства. В 8 сыгранных матчах они набрали всего лишь 4 очка.

    Главным бичом команды являются тылы. Пропущено уже 13 мячей: больше только у «Волгаря» (15).

    Коэффициенты матча Нефтехимик — Кубань

    1X2Новым игрокам
  • 2.053.303.80Бонус$9500
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    В минувшем туре первенства «Нефтехимик» снова проиграл. На выезде команда Кирилла Новикова минимально уступила «Шиннику».

    Прогнозы на ФНЛ

    До того «Нефтехимик» дома разгромно уступил «Родине» (1:4). Да и вообще, серия из 4 поражений не добавляет оптимизма.

    И уж точно нижнекамцы будут стараться добыть три очка. Дома команда Новикова намерена одолеть соседа по низам турнирной таблицы.

    «Кубань»

    Эта команда сейчас находится на 16 месте в турнирной таблице. «Кубань» в 8 матчах набрала всего лишь 5 очков.

    Главной проблемой кубанцев является откровенно слабая реализация. В 8 матчах удалось забить всего 4 мяча.

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  • 06/09/2023

    • Минувший тур принес команде один зачетный пункт. Выезд в Химки принес довольно приличный результат в виде ничьей (1:1).

    До того команда Александра Григоряна дала бой лидеру «Алании» (0:1). Так что есть предпосылки к улучшению результатов.

    В этом матче гости явно намереваются разжиться очками. Краснодарцы мечтают выбраться из опасной зоны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтехимика» предлагают — 1.99.

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    На викторию «Кубани» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.32.

    Обеим командам пора бы улучшать реализацию, так что ждем от них результативной игры.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.92.

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