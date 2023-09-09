«Нефтехимик» сыграет на своем поле с «Кубанью» в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 9 сентября, начало — в 18:00 мск. «Нефтехимик» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

Нижнекамцы откровенно провалили старт первенства. В 8 сыгранных матчах они набрали всего лишь 4 очка.

Главным бичом команды являются тылы. Пропущено уже 13 мячей: больше только у «Волгаря» (15).

Коэффициенты матча Нефтехимик — Кубань 1X2Новым игрокам 2.053.303.80Бонус$9500

В минувшем туре первенства «Нефтехимик» снова проиграл. На выезде команда Кирилла Новикова минимально уступила «Шиннику».

Прогнозы на ФНЛ

До того «Нефтехимик» дома разгромно уступил «Родине» (1:4). Да и вообще, серия из 4 поражений не добавляет оптимизма.

И уж точно нижнекамцы будут стараться добыть три очка. Дома команда Новикова намерена одолеть соседа по низам турнирной таблицы.

«Кубань»

Эта команда сейчас находится на 16 месте в турнирной таблице. «Кубань» в 8 матчах набрала всего лишь 5 очков.

Главной проблемой кубанцев является откровенно слабая реализация. В 8 матчах удалось забить всего 4 мяча.

Минувший тур принес команде один зачетный пункт. Выезд в Химки принес довольно приличный результат в виде ничьей (1:1).

До того команда Александра Григоряна дала бой лидеру «Алании» (0:1). Так что есть предпосылки к улучшению результатов.

В этом матче гости явно намереваются разжиться очками. Краснодарцы мечтают выбраться из опасной зоны.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтехимика» предлагают — 1.99.

На викторию «Кубани» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.32.

Обеим командам пора бы улучшать реализацию , так что ждем от них результативной игры.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.92.