Сан-Марино (до 21 года) сыграет на своем поле с Норвегией (до 21 года) в рамках 2-го тура квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 19:00 мск. Сан-Марино (до 21 года) — Норвегия (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сан-Марино (до 21 года)

Эта команда, мягко говоря, не блещет результатами. Футбольный карлик давно смирился с ролью поставщика очков.

Причем главным бичом команды является крайне слабая Атака. Сборная Сан-Марино (до 21 года) годами (!) не знает вкуса забитых мячей.

Коэффициенты матча Сан-Марино U21 — Норвегия U21 1X2Новым игрокам 54.0017.001.02Бонус$9500

В предыдущем своем поединке команда снова удручила результатом. Сборная Сан-Марино (до 21 года) проиграла латвийским сверстникам (0:2).

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До того молодые санмаринцы уступили еще и израильтянам (0:2). А вот с поляками вышло еще печальнее — поражение со счетом 0:5.

Сан-Марино (до 21 года) наверняка постарается дать бой норвежцам. Вот только главной задачей хозяев будет не пропустить слишком много.

Норвегия (до 21 года)

Эта команда на молодежном уровне выглядит неплохо. Норвегия (до 21 года) имеет довольно неплохой подбор игроков.

Главным бичом команды считается слабая атака. С реализацией у норвежцев дела обстоят не столь гладко.

Свой последний поединок команда провела весьма продуктивно. Норвегия (до 21 года) сенсационно одолела итальянцев (1:0).

А вот до того команда дала бой сильной французской молодежке. Правда, тот поединок завершился поражением скандинавов со счетом 0:1.

И уж точно Норвегия (до 21 года) постарается стартовать с уверенной победы. Кого же обыгрывать, как не откровенного слабого соперника?!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Норвегии (до 21 года) предлагают — 1.01.

На викторию Сан-Марино (до 21 года) дают — 50.00, ничья оценена — в 24.00.

Скандинавы наверняка будут действовать первым номером, и явно способны преуспеть в плане реализации .

Наш прогноз — Фора Норвегии (до 21 года) -4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.45. Еще вариант для ставки — Фора Норвегии (до 21 года) -5.5 за 3.88.