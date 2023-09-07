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    Нидерланды и Греция порадуют зрителей результативностью: голов будет много

    Нидерланды — Греция. Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 7 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Нидерланды — Греция
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    Сборная Нидерландов дома не разочарует своих поклонников
    7 сентября в матче отбора чемпионата Европы 2024 года сыграют сборные Нидерландов и Греции. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Нидерланды — Греция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа B 07 Сентября 2023 года
    Нидерланды
  • Амстердам
    •  Нидерланды 21:45 Греция Греция
  • Афины
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    Нидерланды

    «Оранжевые» настроены решительно. Предстоит важная домашняя игра, в которой нужно добиваться успеха. На кону очень важные очки.

    В квалификации Евро-2024 Нидерланды провели пока два матча. Первая игра с французами была провалена. Голландцы уступили 0:4. Во втором поединке была победа над Гибралтаром (3:0), но ее не стоит расценивать всерьез.

    Коэффициенты матча Нидерланды — Греция

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    Подопечным Рональда Кумана нужно срочно наверстать упущенное. Греция — один из конкурентов за выход на Евро-2024. Нужно сыграть с максимальной концентрацией.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Сейчас в активе у Нидерландов три очка. В родных стенах «оранжевые» вряд ли допустят осечку. Еще одна неудача серьезно понизит шансы команды на выход в финальную стадию чемпионата Европы 2024 года.

    Греция

    Почти 20 лет назад греки блестяще выступили на Евро-2004. С тех пор команда ушла в тень. Лишь изредка сборная Греции выстреливает и создает серьезные проблемы грандам.

    В отборе на Евро-2024 дела у греков идут неплохо. Команда одержала две победы и потерпела одно поражение. Ничейного исхода пока не было.

    Сборная Греции — настоящий «крепкий орешек». «Оранжевым» будет крайне непросто сломить сопротивление соперника. Безусловно, гости будут максимально внимательно действовать в обороне. Сдержать атаку Нидерландов очень непросто.

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    • Греки начали отборочный цикл с разгрома Гибралтара (3:0). Потом была домашняя победа над Ирландией (2:1). Единственное поражение пока зафиксировано во встрече с Францией (0:1).

    Прогноз и ставки

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Нидерландов можно поставить за 1.47. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 6.80. Ничья оценена — в 4.50.

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    Греция будет играть вторым номером. Но у гостей обязательно будут моменты. Хотя бы одна атака окажется голевой. Наш прогноз — смогут забить обе команды.

    У Нидерландов мощная атака. Хозяева будут владеть инициативой и постараются забить как можно больше. Стоит сделать ставку на П1 + ТБ 2.5

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