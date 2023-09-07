7 сентября в матче отбора чемпионата Европы 2024 года сыграют сборные Нидерландов и Греции. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Нидерланды — Греция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нидерланды

«Оранжевые» настроены решительно. Предстоит важная домашняя игра, в которой нужно добиваться успеха. На кону очень важные очки.

В квалификации Евро-2024 Нидерланды провели пока два матча. Первая игра с французами была провалена. Голландцы уступили 0:4. Во втором поединке была победа над Гибралтаром (3:0), но ее не стоит расценивать всерьез.

Коэффициенты матча Нидерланды — Греция 1X2Новым игрокам 1.474.507.50Бонус$9500

Подопечным Рональда Кумана нужно срочно наверстать упущенное. Греция — один из конкурентов за выход на Евро-2024. Нужно сыграть с максимальной концентрацией.

Календарь и таблица Евро-2024

Сейчас в активе у Нидерландов три очка. В родных стенах «оранжевые» вряд ли допустят осечку. Еще одна неудача серьезно понизит шансы команды на выход в финальную стадию чемпионата Европы 2024 года.

Греция

Почти 20 лет назад греки блестяще выступили на Евро-2004. С тех пор команда ушла в тень. Лишь изредка сборная Греции выстреливает и создает серьезные проблемы грандам.

В отборе на Евро-2024 дела у греков идут неплохо. Команда одержала две победы и потерпела одно поражение. Ничейного исхода пока не было.

Сборная Греции — настоящий «крепкий орешек». «Оранжевым» будет крайне непросто сломить сопротивление соперника. Безусловно, гости будут максимально внимательно действовать в обороне. Сдержать атаку Нидерландов очень непросто.

Греки начали отборочный цикл с разгрома Гибралтара (3:0). Потом была домашняя победа над Ирландией (2:1). Единственное поражение пока зафиксировано во встрече с Францией (0:1).

Прогноз и ставки

В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Нидерландов можно поставить за 1.47. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 6.80. Ничья оценена — в 4.50.

Греция будет играть вторым номером. Но у гостей обязательно будут моменты. Хотя бы одна атака окажется голевой. Наш прогноз — смогут забить обе команды.

У Нидерландов мощная атака. Хозяева будут владеть инициативой и постараются забить как можно больше. Стоит сделать ставку на П1 + ТБ 2.5