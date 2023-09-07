Венгрия (до 21 года) сыграет на своем поле с Казахстаном (до 21 года) в рамках 2-го тура квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 18:45 мск. Венгрия (до 21 года) — Казахстан (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Венгрия (до 21 года)

Эта команда настроена побороться за одно из первых двух мест в группе. Правда, для этого нужно навязать борьбу сильным молодежным сборным Испании и Бельгии.

Причем главным бичом команды является крайне слабая атака. В последних матчах голы давались венграм крайне натужно.

Коэффициенты матча Венгрия U21 — Казахстан U21 1X2Новым игрокам 1.255.5010.00Бонус$9500

В предыдущем своем поединке команда снова не порадовала результатом. Венгрия (до 21 года) в контрольной встрече уступила исландцам (0:1).

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А вот до того молодые венгры добыли викторию. Команда с минимальным счетом оставила ни с чем словаков.

Венгрия (до 21 года) наверняка постарается как можно активнее сыграть в атаке. Стартовать с победы крайне важно с точки зрения психологии.

Казахстан (до 21 года)

Эта команда на молодежном уровне крайне слаба. Казахстан (до 21 года) не блещет ни яркой игрой, ни блестящими результатами.

Главным бичом команды считается слабая оборона. Да и с реализацией у казахов отнюдь не все столь гладко.

Свой последний поединок команда провела относительно продуктивно. Казахстан (до 21 года) в товарищеском матче расписал мировую с белорусами (1:1).

А вот до того команда дала бой сильной российской молодежке. Правда, тот поединок завершился поражением казахов со счетом 1:2.

И уж точно Казахстан (до 21 года) постарается дать бой венграм. Правда, последний раз вкус победы казахи познавали еще очень давно.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Венгрии (до 21 года) предлагают — 1.32.

На викторию Казахстана (до 21 года) дают — 9.10, ничья оценена — в 5.35.

Венгры наверняка будут действовать первым номером , и явно способны преуспеть в плане реализации.

Наш прогноз — Фора Венгрии (до 21 года) -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.04. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.45.