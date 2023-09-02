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    Сохранит ли «Монако» лидерство?

    «Монако» — «Ланс». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, Лига 1, 2 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Ланс»
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    «Монако» сыграет на своем поле с «Лансом» в рамках 4-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 22:00 мск. «Монако» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 02 Сентября 2023 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 22:00 Ланс Ланс
  • Франция. Лига 1
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    «Монако»

    Команда по своему потенциалу обязана сражаться за самые высокие места. Монегаски имеют довольно качественный подбор игроков.

    В последнем туре «Монако» сыграл вничью с «Нантом». В своем предыдущем поединке команда разгромила «Страсбург» (3:0), а перед этим — «Клермон» (4:2).

    Лидерство в Лиге 1 явно подстегнет игроков команды на новые подвиги. Монегаски уж точно постараются закрепиться на вершине.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Вот уже три поединка кряду коллектив не знает поражений при двух победах и одной ничьей, поэтому хозяева — явный фаворит игры.

    «Ланс»

    Команда начала новый сезон просто ужасающе. Сейчас она находится на 16-м месте, набрав лишь одно очко в трех первых турах.

    «Ланс» не имеет в своем составе звезд. Да и уход Лои Опенды и Секо Фофана уже заметно сказывается на игре команды.

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    • Свой предыдущий поединок команда также вряд ли запишет себе в актив. На выезде «Ланс» крупно проиграл чемпиону «Пари Сен-Жермен» (1:3).

    Вот уже шесть поединков кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив не знает побед при трех поражениях и трех ничьих.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Монако», коэффициент на победу которой равен 2,09. Успех «Ланса» оценивается в 3,20, ничья — в 3,80.

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    Хозяева выиграли два из трех последних матчей и считаются фаворитом игры.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Ланс» выиграет за 2,09.

    Еще один вариант ставки — «Ланс» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,86, ведь хозяева — фаворит игры, поэтому способны реализовать такой сценарий.

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    «Монако» — «Ланс»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 02.09.2023. Прогнозы на футбол. Сохранит ли «Монако» лидерство?
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